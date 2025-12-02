פלטפורמת מכירות הנדל"ן, רכב ויד שנייה יד2 נמכרה ביום שני בערב לקרן אייפקס העולמית ב־3.1 מיליארד שקל (950 מיליון דולר) - העסקה הגדולה אי פעם למכירת אתר אינטרנט בישראל. המוכרת, קרן ההשקעות הפרטית KKR, השתלטה בעבר על נכסי המו"ל הגרמני אקסל שפרינגר, שרכש את יד2 תמורת 806 מיליון שקל לפני מעל לעשור (ב־2014). אתר המודעות הישראלי נמכר כעת בשווי גבוה כמעט פי ארבעה בהשוואה לשווי שלפיו נרכש בעסקה הקודמת.

העסקה יוצאת הדופן והמרוויחים הגדולים

הרוכשת היא קרן ההשקעות אייפקס פרטנרס העולמית, שמשרדיה ממוקמים בלונדון, כאשר כלל הקרנות הגלובליות שלה גייסו כ־80 מיליארד דולר, הן פועלות בשמונה מדינות (בהן בישראל) ומעסיקות מעל ל־350 עובדים. הקרן השתתפה במכרז לרכישת האתר שערכה KKR בחודשים האחרונים, וככל הידוע גברה על גופים כמו קרן בלקסטון ואחרים.

גורמים שעוקבים אחרי העסקה ומכירים את פעילות יד2, נשמעו סקפטיים באשר לפוטנציאל וליכולת של קרן אייפקס העולמית לבצע השבחה דומה של האתר. "לגבי השווי שהושג במכירה, מגיע כל הכבוד למוכרים. האם אייפקס אכן תצליח להשביח את האתר בצורה דרמטית, כמו שהיה מאז עסקת אקסל שפרינגר? אני בספק", אומר גורם בשוק.

בעבר, קרן אייפקס בישראל, בניהולה של זהבית כהן, ניסתה להנפיק את אתר הסחר המקוון זאפ, ולא הצליחה במהלך. הקרן רכשה את האתר, שהיווה גלגול מאוחר של חברת דפי זהב, תמורת 145 מיליון שקל לפני כעשור. היא ניסתה להנפיק אותו ב־2018 לפי שווי של 700 מיליון שקל אך המוסדיים הסכימו לשלם פחות ממחצית וההנפקה נכשלה. לבסוף מכרה את זאפ תמורת 300 מיליון שקל לפורמולה מערכות שלוש שנים לאחר מכן.

העסקה הנוכחית היא הגדולה בתולדות אתרי האינטרנט הישראלים. בבורסה בתל אביב קיים כיום אתר אינטרנט מסחרי בולט אחד שמניותיו נסחרות - טרמינל X שבשליטת חברת האופנה פוקס. האתר הונפק בבורסה לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל בסוף יולי 2021, וכיום נסחר לפי שווי שוק של 818 מיליון שקל.

מקרים אחרים של הנפקת אתרי אינטרנט בבורסה המקומית הסתיימו בכישלון צורב עוד יותר.

כך זכורה הנפקת אתר האופנה המקוון עדיקה, שנרכש על ידי גולף ב־40 מיליון שקל ב־2015, הונפק שלוש שנים לאחר מכן בשווי של 167 מיליון שקל ונמחק מהבורסה באפריל אשתקד לאחר שהסב הפסדים צורבים לגולף ולבעלי מניותיו.

"הטכנולוגיה לא בטופ": מהו סוד הצלחת האתר

יד2 הוקם בחיפה על ידי אבי תל בסוף שנות התשעים, וזו תהיה העברת הבעלות השלישית שלו. בפעם הראשונה נמכר בשנת 2009 לוואלה תקשורת, אז בבעלות קבוצת בזק, תמורת 117 מיליון שקל. באותה נקודה היזמים המקוריים, בהם תל, פרשו מהאתר. שש שנים לאחר מכן רכש המו"ל הגרמני אקסל שפרינגר, יחד עם קרן ההשקעות ג'נרל אטלנטיק, את האתר. כיום האתר מנוהל על ידי תומי שנפלד, שהצליח להשביח את שוויו בשנים האחרונות בין השאר הודות להתרחבות בתחומי הנדל"ן והרכב.

תומי שנפלד, מנכ''ל קבוצת יד2 / צילום: יד2

להבנת הצלחתו של אתר יד2, מספר תימור גורדון, שכיהן בתחילת דרכו של האתר בתפקיד המנכ"ל שלו והיה אחד ממייסדיו, צריך להבין כיצד הוא פעל. גורדון מספר כי יד2 הוקם בסוף 1998 בתור לוח מודעות אינטרנטי צנוע שפעל בדירת חדר בחיפה. "היינו מאוד קטנים ומאוד יצירתיים. לא היה לנו כסף לפרסום, וכדי לקדם את יד2 הקמנו אתר שהפנה את הגולשים לאתרי אינטרנט מעניינים בעולם שקדם לגוגל".

לדבריו, קפיצת הדרך העסקית הגדולה החלה באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים - אז אחיו של אבי תל המייסד, שון תל, הצטרף גם הוא לאתר, גויסו משקיעים והגיעו איתם תקציבי פרסום גדולים. סוד ההצלחה של האתר, בתחילתו ובהמשך, כפי שהוא מתרשם היה "פשוט להביא מענה לצורך אדיר".

הוא ממשיך ומספר כי "יד2 הוא אתר שהטכנולוגיה שלו לא היתה בטופ, וגם חווית המשתמש לא, אבל כבר בתחילת הדרך למדנו את האנשים, מה מעניין אותם ומה חשוב להם. מצאנו מודלים עסקיים, בהמשך היו שיתופי פעולה עם חברות נדל"ן למשל. בהתחלה, יד2 לא היה 'אתר של מתווכים' כמו שהוא במידה רבה היום. בהתחלה הוא תיווך בין הגולשים (P2P) או בין חברות לצרכנים (C2P)".

גורדון עזב את יד2 שנים ספורות לאחר הקמתו, והקים חברת דיגיטל משלו. בשנותיו הראשונות ביד2, הוא מספר, "חיינו את האתר 24 שעות ביממה. כל הזמן בדקנו את התנהגויות הגולשים, עוד לפני שקראו לזה דאטה. שכללנו, הוספנו, בדקנו מה עובד ומה לא".

הפרסום הגדול הגיע ב־2005, "כשבוואלה הבינו שזו מכונה מטורפת של מודעות", אומר גורדון. "נוצרו אינסוף קטגוריות וזה היה מוצר טוב מאוד לשוק הישראלי. היתה מולו תחרות, אבל הוא היה יותר פשוט, יותר טוב ובנוי בשפה שהישראלים אוהבים. זה אתר שהוא מאוד בגובה העיניים. אבי תל בתור פרסומאי חשב שצריך לדבר עם אנשים קצר, ענייני ועל מה שמעניין אותם".

האתרים המתחרים לא קלעו לטעם הישראלי

גורם אחר בשוק סבור כי יד2 ידע להיכנס לנישה שאתרי הסחר המקוון האחרים בארץ לא הצליחו להתפתח בה, וכי לאורך השנים "חמק" מחדירת ענקיות האינטרנט כדוגמת פייסבוק וגוגל. "הם נכנסנו בזמן לפיצוץ הנדל"ני הגדול של ישראל, ולא נוצרה פלטפורמה מתחרה מולם. יש את אתר 'מדלן' וגם את אתר 'הומלס' אבל הם לא קלעו לטעם הישראלי כמו יד2".

אותו גורם סבור כמו גורדון, כי האתר "אף פעם לא היה אתר מתוחכם או מעוצב במיוחד. בזמנו כשבזק מכרה אותו, כולם הופתעו מהסכום שהסכימה לשלם אקסל שפרינגר. הייתה תחושה שהוא שילם ביוקר. אבל עבר מעל לעשור ויד2 עדיין שולט בשוק. זה מפתיע לנוכח מהפכת ה־AI וגוגל, שלא הצליחו להתחרות בו".