עסקת ענק: קרן אייפקס רוכשת את אתר יד2 בכמיליארד דולר

קרן אייפקס רוכשת את אתר יד2 מידי קרן KKR. לפני שעה נחתמה עסקה למכירת האתר בכ-950 מיליון דולר.

● אחרי הזינוק בבורסה: מיטב מכרה 5% מהמניות בחצי מיליארד שקל

● המנכ"לית שתוביל את מכירת חברת כאל לבעלי שליטה חדשים

אתר יד-2 הפך לאחד האתרים המרכזיים לעסקאות נדל"ן בישראל. למרות ייעודו המקורי לתיווך בעסקאות יד שנייה, הוא הפך למקור מידע בעיקר בעסקאות נדל"ניות. פעילותו היתה ונותרה פרטית בבעלות של קרנות השקעה זרות והוא מעולם לא הונפק בבורסה.

העסקה בוצעה על ידי קרן ההשקעות אייפקס העולמית, כאשר לנציגה שלה בארץ, זהבית כהן, הייתה ככל הידוע מעורבות אישית בהצלחת התהליך.

תומי שנפלד, מנכ''ל קבוצת yad2 / צילום: יד2

ככל הידוע אייפקס גברה על קרנות ההשקעה הפרטיות בלקסטון ו-cvc. בשנת 2014 מכר וואלה את יד 2 לידי המו"ל הגרמני אקסל שפרינגר תמורת 806 מיליון שקל, מאז כאמור זינק שווי האתר כמעט פי 4 עד לעסקה הנוכחית. אייפקס ניסתה בעבר לרכוש את האתר אבל הפסידה אז לאקסל שפרינגר.

מאייפקס לא נמסרה תגובה.