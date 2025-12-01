ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות עסקת ענק: קרן אייפקס רוכשת את אתר יד2 בכמיליארד דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יד2

עסקת ענק: קרן אייפקס רוכשת את אתר יד2 בכמיליארד דולר

קרן אייפקס רוכשת את אתר יד2 מידי קרן KKR בכ-950 מיליון דולר, לאחר שניצחה במכרז וגברה על קרנות ההשקעה הפרטיות בלקסטון ו-cvc

חזי שטרנליכט 19:17
מאיה ורטהיימר בקמפיין יד2 / צילום: יחצ
מאיה ורטהיימר בקמפיין יד2 / צילום: יחצ

קרן אייפקס רוכשת את אתר יד2 מידי קרן KKR. לפני שעה נחתמה עסקה למכירת האתר בכ-950 מיליון דולר.

אחרי הזינוק בבורסה: מיטב מכרה 5% מהמניות בחצי מיליארד שקל
המנכ"לית שתוביל את מכירת חברת כאל לבעלי שליטה חדשים

אתר יד-2 הפך לאחד האתרים המרכזיים לעסקאות נדל"ן בישראל. למרות ייעודו המקורי לתיווך בעסקאות יד שנייה, הוא הפך למקור מידע בעיקר בעסקאות נדל"ניות. פעילותו היתה ונותרה פרטית בבעלות של קרנות השקעה זרות והוא מעולם לא הונפק בבורסה.

העסקה בוצעה על ידי קרן ההשקעות אייפקס העולמית, כאשר לנציגה שלה בארץ, זהבית כהן, הייתה ככל הידוע מעורבות אישית בהצלחת התהליך.

תומי שנפלד, מנכ''ל קבוצת yad2 / צילום: יד2
 תומי שנפלד, מנכ''ל קבוצת yad2 / צילום: יד2

ככל הידוע אייפקס גברה על קרנות ההשקעה הפרטיות בלקסטון ו-cvc. בשנת 2014 מכר וואלה את יד 2 לידי המו"ל הגרמני אקסל שפרינגר תמורת 806 מיליון שקל, מאז כאמור זינק שווי האתר כמעט פי 4 עד לעסקה הנוכחית. אייפקס ניסתה בעבר לרכוש את האתר אבל הפסידה אז לאקסל שפרינגר.

מאייפקס לא נמסרה תגובה.