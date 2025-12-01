אחרי חודשים של דיונים ובחינת מועמדים, דירקטוריון כאל בחר ביפית גריאני לתפקיד המנכ"לית החדשה של חברת כרטיסי האשראי. גריאני, שעד הקיץ האחרון כיהנה בתפקיד מפתח בחברת האשראי המתחרה ישראכרט, תיכנס לנעלי המנכ"ל הוותיק לוי הלוי בתקופה רגישה: כאל בעיצומו של הליך מכירה לקבוצת יוניון-הראל ומחויבת לעמוד ביעדי רווחיות שאפתניים כדי להגיע לשווי המרבי בעסקה.

● מסלול אחד הניב תשואה של מעל 20%: מה עשה החיסכון שלכם?

● מנכ"ל מיטרוניקס פורש עם הפסד רבעוני של 40 מיליון שקל

הלוי, שנכנס לתפקידו ב־2018, פרש לאחר שבנק דיסקונט הכריז בסוף ספטמבר על מכירת מניותיו (72%) בכאל לידי קבוצת יוניון של משפחת ג'ורג' חורש וחברת הביטוח הראל. כאל נמכרה לפי שווי של 3.75-4 מיליארד שקל, תלוי ביעדי הרווחיות שתעמוד בהם בשנתיים הקרובות.

מאז שהחלה לפעול ועדת איתור בדירקטוריון כאל נערכו לא מעט דיונים. בשלב הראשון התמודדו בין היתר ארבעה מועמדים פנימיים מתוך חברת כאל, בהם סמנכ"לים בכירים עם ניסיון עשיר. כולם נדחו על ידי הוועדה. לשלב האחרון עלו גריאני, המשנה למנכ"ל הפועלים רם גב, ומנכ"ל שופרסל בעברו אורי וטרמן.

לאורך הדרך גריאני נחשבה למועמדת המועדפת על ידי מנכ"ל בנק דיסקונט אבי לוי לתפקיד בשל ניסיונה העשיר במערכת הבנקאית, אבל גם הודות להכרות רבת שנים עם פועלה - שכן לפני ישראכרט שימשה בתור חברת הנהלה בדיסקונט. מועד תחילת כהונתה של גריאני טרם נקבע והוא כפוף לאישור בנק ישראל.

יפית גריאני אישי: בת 57, נשואה + 3, מתגוררת בחולון

מקצועי: מנכ"לית כאל הנכנסת. בעברה כיהנה כמשנה למנכ"ל ישראכרט וראש חטיבת לקוחות עסקיים, וכן כיהנה בדיסקונט כחברת הנהלה, כסמנכ"לית בכירה וכראש החטיבה הבנקאית. בעלת תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת בר־אילן

מצפים מגריאני להגיע עם "סכין בין השיניים"

לגריאני צפויים לא מעט אתגרים בניהול חברת כרטיסי האשראי. קודם מתנוסס מעל ראשה שעון עצר, שכן ייקח חודשים עד שרשות התחרות והפיקוח על הבנקים יחליטו אם לאשר ליוניון־הראל לרכוש את כאל. היות שכך פני הדברים, גם הדירקטוריון שינחה אותה הוא מעין "ברווז צולע" - הרי גיבוש תוכנית אסטרטגית ארוכת שנים כשהבעלים אמורים להתחלף, הוא חסר תועלת. מצד שני, בדיסקונט מצפים מגריאני להגיע עם "סכין בין השיניים" ולהמשיך להציג תוצאות חזקות לכאל - שכן רק עמידה ביעדי רווחיות לפי מתווה העסקה תעלה את כאל לשווי המירבי.

ישנם שני תרחישים עיקריים בהקשר העסקה: האחד הוא שרשות התחרות תפסול את יוניון־הראל מלרכוש את החברה - כפי שנהגה בעבר, כשהראל התמודדה על ישראכרט. בתרחיש אחר, היא תטיל מגבלות על הקבוצה, שבה למשל יוניון היא בעלת מניות גדולה (35%) בסופר פארם. האחרונה היא מתחרה ברשת הפארם BE של שופרסל, שלכאל יש פעילות עסקית ענפה עמה.

בכל מקרה, גם אישור בנק ישראל לקבוצה הזוכה הוא לא הליך פשוט, ולכן יש הליך מכירה של מניות כאל שצפוי להימשך עוד חודשים ארוכים. יצויין כי ההקבוצה הזוכה נערכה מראש לכך והנתח של הראל בקבוצה הזוכה נמוך יחסית.

גריאני כאמור שימשה עד לפני כמה חודשים כמשנה למנכ"לית חברת ישראכרט , ונאלצה לפרוש ממנה כחלק מהשתלטות קבוצת דלק על החברה. זאת לאחר שנועדה בחשאי עם צמרת דלק מבלי שמסרה על כך הודעה פורמלית להנהלת ישראכרט. לא הייתה מניעה לפגישה, אבל המהלך הכעיס את מנהלי ישראכרט שאילצו אותה לפרוש מהתפקיד.

גברה על "מר קמעונאות" ועל הבכיר מהפועלים

גריאני גברה על אורי וטרמן, שהוא בבחינת "מר קמעונאות", אשר ניהל בעבר את חברת שופרסל, ועבד מול יו"ר כל־יכול (איציק אברכהן). לוטרמן ניסיון ניהולי עשיר מאוד, אך תפקידיו לא כללו רקע בתחומי האשראי והבנקאות - וזה כנראה מה שהכריע את הכף כנגדו. דווקא מנכ"ל ותיק יכול היה להתמודד עם מצב ניהולי מורכב כאשר ברקע הבעלים מתחלפים. זה אפילו במידה מסוימת שידור חוזר לסאגה שהייתה בשופרסל, עד להשתלטות האחים יוסי ושלומי אמיר במרץ אשתקד.

המועמד השלישי לתפקיד, רם גב, משנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על החטיבה הפיננסית, נחשב גם כן למינוי טבעי לכאל שכן היה גם בתפקידי מפתח בישראכרט. בין היתר שימש בתור סמנכ"ל הכספים של החברה, תפקיד שהקנה לו ידע מעמיק עם המאזנים של חברות האשראי. אך הוא כאמור לא נבחר לתפקיד.

בשלבים הסופיים ההערכות היו שמדובר בהתמודדות עם סיכוי נמוך מכמה סיבות. גב צבר אמנם ניסיון עשיר בתור בכיר וחבר הנהלה בבנק הפועלים, אך כבר לאורך המרוץ הסיכויים שלו נחשבו לפחותים משום שהוא מגיע מבנק זה. המנכ"ל הקודם של בנק הפועלים, דב קוטלר, נחשב למקורב לקבוצה הזוכה (חורש־הראל) וייתכן שאף ימונה לתפקיד יו"ר כאל בעתיד. היו מי שסברו שהקרבה בין הצדדים תפגע בסיכוייו של גב במינוי זה, משום שהיה בכך כדי לאותת מסר בעייתי לרשות התחרות.

סיבה נוספת היא שלגב גם הייתה צפויה תקופת חפיפה ארוכה עד כניסתו לכאל. חברו להנהלת בנק הפועלים, איתמר פורמן, נבחר לכהן כמנכ"ל ישראכרט לפני כמה שבועות, והוא ייכנס לתפקיד זה רק בתחילת פברואר. כלומר מדובר בהליך חפיפה ארוך, אשר בסיומו, ייתכן שהבעלים החדשים יבואו וייפרדו ממנו לשלום. היו בכירים בענף האשראי שהעריכו שבשל כך גם לגב יש אינטרס לרדת מהנושא למרות שהגיש מועמדות.