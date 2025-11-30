מינוי מנכ"ל כאל בישורת האחרונה: אלה שלושת המועמדים המובילים

מינוי מנכ"ל או מנכל"ית חברת האשראי כאל צפוי להתפרסם בימים הקרובים, לאחר שוועדה מיוחדת בדירקטוריון כאל השלימה את בדיקת המועמדים הסופיים. שלושת השמות בעלי הסיכויים הגבוהים ביותר הם יפית גריאני, בעברה משנה למנכ"ל ישראכרט, אורי וטרמן מי שכיהן כמנכ"ל שופרסל בעברו ובעל ניסיון עשיר בניהול חברות ענק קמעונאיות ורם גב, משנה למנכ"ל בנק הפועלים וראש החטיבה הפיננסית.

את ההחלטה יקבל בסופו של דבר בנק דיסקונט, שמכר את החזקותיו (72%) בכאל בספטמבר האחרון ליוניון השקעות של ג'ורג' חורש והראל ביטוח. אולם העסקה עדיין תלויה בשני אישורים רגולטוריים, אחד מהם רגיש במיוחד, מרשות התחרות, ועשוי לקחת עוד חודשים. כמו כן, נאסר על אבי לוי מנכ"ל דיסקונט להתייעץ עם הקבוצה הזוכה במינוי המנכ"ל לכאל, שיחליף את המנכ"ל הוותיק שפרש, לוי הלוי, ובדרך לנהל את חברת אל על.

נכנסים לתקופת לימבו

גריאני, המשנה למנכ"ל ישראכרט היוצא רן עוז, עזבה בטונים צורמים את ישראכרט, לאחר שבעת ההשתלטות של קבוצת דלק על ישראכרט, נועדה עם בכיריה. היא לא דיווחה באופן מסודר להנהלת ישראכרט וזו הובילה לפרישתה. לגריאני יש ניסיון בנקאי עשיר במיוחד והיא גדלה בבנק דיסקונט. עוז יוחלף בישראכרט בבנקאי אחר, איתמר פורמן, מה שעשוי לתת לגריאני וכן לגב סיכוי טוב מול ההנהלה.

אורי וטרמן ניהל בעבר את שופרסל, בעת שזו היתה בלי גרעין שליטה. הוא פרש כאשר האחים יוסי ושלומי אמיר רכשו כרבע ממניות הרשת והפכו לבעלי הבית ושני המנכ"לים המשותפים בה. וטרמן כיהן בתפקידי ניהול בכירים בעולמות הקמעונאות והתקשורת. בין היתר שימש כמנכ"ל 012 מובייל, מנכ"ל חברות לווין, ומ-2018 בתפקידי מפתח בשופרסל. אומנם אין לו ניסיון בנקאי ישיר, אך הבנתו את העולם הקמעונאי עשויה לתת לו נקודות זכות בפני הוועדה.

בנק דיסקונט מכר כאמור את מניותיו בכאל לפי שווי של 4 מיליארד שקל לחברת האשראי. אך חלק קטן מהסכום תלוי בביצועים שלה בתקופה של השנתיים הקרובות. לפני מספר שבועות הצטרף גם הבנק הבינלאומי למכירה, וכעת יהיה צורך לקבל את אישורי הרגולטור כדי שתצא לדרך.

למנכ"ל או למנכ"לית הבאים של חברת האשראי יהיה אתגר, מעין תקופת לימבו, שבמהלכה יצטרך לנהל את החברה מבלי לדעת את זהות הבעלים ואת התוכנית האסטרטגית החדשה של הדירקטוריון. בתקופה זו עליו יהיה לדאוג לביצועים טובים, כדי שכאל תוכל להגיע לשווי המירבי לבעלי המניות. אתגר לא פשוט.