יומיים לפני תום הדד-ליין, הבנק הבינלאומי שבשליטת צדיק בינו ובניהולו של אלי כהן החליט להצטרף לבנק דיסקונט ולמכור את החזקותיו בחברת כרטיסי האשראי כאל. הבנק החזיק ב-28% ממניותיה, והוקנתה לו אופציה שבה הוא יכול להצטרף לעסקה עד 60 יום מאז שנחתמה (ב-21.9).

● יותר מבנק: הרווח הנקי של קבוצת דלק ברבעון - 3 מיליארד שקל

● הישראלים שחזרו לחו"ל ותיק האשראי סייעו לישראכרט להגדיל ב-23% את הרווח הנקי

כזכור דיסקונט בעל השליטה בכאל (72%) ניהל מו"מ והחליט למכור את כאל לפי שווי כולל של עד 4 מיליארד שקל לקבוצה שמורכבת מיוניון השקעות של משפחת חורש וחברת הביטוח הראל.

בכפוף להשלמת העסקה, מסרו בבינלאומי, צפויה לו תמורה בסך של כ-1.06 מיליון שקל שתשולם במלואה במזומן במועד השלמת העסקה. בנוסף יש רכיב תמורה מותנית שעשוי להגיע עד לסך של כ-70 מיליון שקל נוספים, ובסה"כ התמורה הצפויה תעמוד על 1.1 מיליארד שקל.

כאמור בהסכם הרכישה נכללו הוראות בדבר התאמות התמורה ביחס לאירועים מסוימים בכאל, אם יקרו ולהוצאות מסוימות של כאל אם יבוצעו עד למועד ההשלמה . אך יש להדגיש כי העסקה צריכה לקבל אישור של רשות התחרות, שכבר פסלה בעבר את הראל מלהשתלט על ישראכרט. וכן את אישור בנק ישראל, שנחשב לקפדני וכזה שעשוי לקחת חודשים ארוכים.

ככל שהעסקה תושלם, צפוי הבנק הבנלאומי לרשום רווח נטו, לאחר השפעת המס, של עד כ-143 מיליון שקל. ועוד רווח עתידי נוסף, נטו לאחר השפעת המס, של עד כ-52 מיליון שקל (במידה וכאל תעמוד ביעדים המותנים). בסה"כ הרווח לאחר מס לבנק צפוי לעמוד על כ-200 מיליון שקל ממימוש חלקו בכאל.

נזכיר כי מנכ"ל כאל, לוי הלוי הודיע על פרישתו והוא ימונה למנכ"ל חברת אל על. בימים אלה מתכנסת ועדה בדירקטוריון כאל שתפקידה לבחור לו ממשיך או ממשיכה בתפקיד.