חברת האשראי ישראכרט , שעברה לשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה בקיץ, מסכמת רבעון חיובי עם צמיחה בהכנסות ובשורת הרווח הנקי. החברה מנוהלת על ידי רן עוז, שזהו הדוח הכספי האחרון שלו בתור מנכ"ל, ודירקטוריון החברה החליט למנות את איתמר פורמן, ראש החטיבה העסקית מבנק הפועלים, להחליפו בתפקיד בחודשים הקרובים.

ההכנסות של ישראכרט עלו בכ-10% ל-933 מיליון שקל ברבעון השלישי. הצמיחה בהכנסות הסבירו בחברה מיוחסת הן לפעילות בכרטיסי אשראי והן להכנסות ריבית מתיק האשראי (נטו). ככלל ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון שחלף גדלו בשיעור דומה של 10% ל-665 מיליון שקל, בהשוואה ל-605 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים של החברה, לרבות במחזורי תיירות יוצאת בעקבות התמתנות השפעות המלחמה.

לישראכרט פעילות מתן אשראי ענפה, והיא מתרחבת בהתמדה כחלק מהמדיניות שיבש עוז בתחום העסקים. תיק האשראי שלה זינק ב-17% בתוך שנה ל-11.2 מיליארד שקל. ההכנסות מריבית נטו שנבעו לחברה מאותו תיק ברבעון שחלף צמחו בכ-8% ל-258 מיליון שקל, בהשוואה לכ-240 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה שנבעה כתוצאה מהגידול בהיקפי תיקי האשראי הפרטי והעסקי.

התרומה של הפסקת האש בדרום

נתון מעודד שתרם לרווחיות החברה היה בהוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השלישי. אלה קטנו ל-45 מיליון ש"ח מ-65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה מהקיטון המתמשך במחיקות נטו ומקיטון בהפרשה הקבוצתית כתוצאה משיפור בפרמטרים המשמשים לחישובה, ברקע להתמתנות מצב המלחמה.

בשורה התחתונה הרווח הנקי, בנטרול ההוצאות החד-פעמיות, ברבעון השלישי עלה בכ-23% ל-96 מיליון שקל, בהשוואה ל-78 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח נבעה מהצמיחה בכל תחומי הפעילות ומהקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי. בהשוואה לרבעון הקודם, הרווח הנקי, בנטרול הוצאות חד-פעמיות, עלה בשיעור של כ-9% מ-88 מיליון שקל.

עוז ציין עם פרסום התוצאות כי "האסטרטגיה שהשקנו לפני ארבע שנים, מנועי הצמיחה שהגדרנו, ההשקעות במיזמים חדשניים ובשיתופי-פעולה, והתשתיות האיכותיות שבנינו, היתרגמו לתוצאות מרשימות ושיאים חדשים. היום ישראכרט קוצרת את הפירות: תיק האשראי של החברה גדל ביותר מפי שניים תוך שיפור משמעותי באיכותו, תיק האשראי לפרטיים יותר מהוכפל, ותיק האשראי העסקי גדל ביותר מפי שלושה והינו הגדול בענף".