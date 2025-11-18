סרצ'לייט ודוד פורר מוכרים מניות בזק ביותר מ-2 מיליארד שקל

בי-קום , בעלת השליטה בבזק (16%), החלה במכירת מרבית מניותיה בחברת התקשורת תמורת סכום מוערך של כ-650 מיליון דולר (2.12 מיליארד שקל). זאת, לאחר שבשבוע שעבר התקבל אישור מצד ראש הממשלה, שסלל את הדרך להפיכתה של בזק לחברה ללא גרעין שליטה.

במסגרת המהלך, אותו מובילים בנקי ההשקעות הזרים סיטי בנק וג'פריס, מופצים בשעות אלו מניותיהם של בעלת השליטה בבזק, קרן סרצ'לייט ואיש העסקים דוד פורר. גורמים בסביבת העסקה מספרים כי המניות זוכות לביקוש חזק מצד משקיעים גלובליים, אליהם חברו גם גופים מקומיים שהביעו עניין במניות חברת התקשורת.

מכירת המניות מגיעה לאחר תקופה ארוכה שבה שסרצ'לייט ופורר ניהלו מגיעים לקבל היתר מהמדינה, שיאפשר להם לרדת מתחת להחזקה של 15%, ולהותיר את בזק כחברה ללא גרעין שליטה. זאת, לאחר שבשבוע שעבר כאמור העניק, ראש הממשלה בנימין נתניהו את האישור הסופי לבעלי השליטה.

את השליטה בבי-קום (ודרכה בבזק) רכשו קרן סרצ'לייט ודוד פורר בשנת 2019 כחלק מהסדר החוב של שאול אלוביץ'. הם השקיעו אז בסה"כ כ-630 מיליון שקל, כדי לרכוש את מניות השליטה בבי-קום (52%) מידי אינטרנט זהב וכן הקצאת מניות נוספות. כיום קרן סרצ'לייט מחזיקה ב-67% ומשפחת פורר מחזיקה ב-12.7% ממניות בי-קום, הנסחרת בשווי של כ-2.5 מיליארד שקל, כך שהם מורווחים על הנייר יותר מפי 3 על השקעתם.

מי שעשויים להרוויח מהמהלך הם 5,500 עובדי בזק, שחתמו לפני שנתיים על תיקון ההסכם הקיבוצי שקובע, כי במקרה של שינוי שליטה עובדי החברה יקבלו מענק בסך 75 מיליון שקל. רובו מותנה במועדים ובתנאים שנקבעו בתיקון ובשינוי שיעור ההחזקה של בעלי השליטה הנוכחיים.