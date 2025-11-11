האישור הסופי הגיע: בזק בדרך להפוך לחברה ללא גרעין שליטה

האישור הסופי הגיע: בזק תהפוך לחברה ללא גרעין שליטה. ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק את האישור שיאפשר לבעלי השליטה בבזק, קרן סרצ'לייט ואיש העסקים דוד פורר, לרדת באחזקותיהם לפחות מ-15% ממניות הקבוצה ולמעשה יוכלו למכור את כל ההחזקות ולרדת אפילו לאפס. המשמעות: בזק תהפוך לחברה ללא גרעין שליטה. בכך, סרצ'לייט ופורר צפויים ליהנות מאקזיט עצום של פי 3 על ההשקעה שלהם בבעלת השליטה בי-קום ב-2019.

סרצ'לייט הפכה לבעלת השליטה ב־2019, במסגרת הסדר חוב של בי-קום (בי קומיוניקיישנס) והחברה האם לשעבר, אינטרנט זהב. במסגרת זו השקיעו סרצ'לייט ופורר 630 מיליון שקל בהשתלטות על בי-קום, שהחזיקה כ־27% ממניות בזק. כיום הם מחזיקים במניות בשווי של כ-2 מיליארד שקל כך שהרווח נאמד בכ-1.4 מיליארד שקל

על פי האישור הנוכחי, לבעלי השליטה לשעבר יהיה היתר החזקה במקום שליטה. לסרצ'לייט יהיה חלון זמנים שבו היא תוכל לרדת במשך שנתיים לפחות מ-15%. בהנחה שהיא תמכור את ההחזקות שני הדירקטורים של סרצ'לייט ייצאו מהדירקטוריון של בזק, אך בכל זאת תומר ראב"ד, יו"ר הדירקטוריון של בזק, יוכל להמשיך לכהן כדירקטור וגם להמשיך בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון, גם לאחר הירידה מהשליטה.

האישור של נתניהו מצטרף לאישורים קודמים של שניתנו על ידי משרד התקשורת וגופי הביטחון.

בשנה האחרונה בי-קום, שהחזיקה עד לאחרונה ב-27% ממניות בזק, כבר מימשה ברווח, בשתי פעימות, כ-11% ממניות החברה תמורת קרוב ל-2 מיליארד שקל שנכנסו לתוך בי-קום. כיום מחזיקה בי-קום בכמעט 16% ממניותיה של בזק בשווי של כ-3 מיליארד שקל.