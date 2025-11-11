פלאפון מעלה את הצעת הרכישה של הוט מובייל, ומציבה למוכרת דדליין

התחרות על הוט מובייל מתגברת: אחרי ההצעה החדשה של גיל שרון וגופים מוסדיים, פלאפון מעלה את המחיר בהצעה שלה ומציבה דדליין לאלטיס, המוכרת הפוטנציאלית בעסקה.

● אקזיט ענק לעידן עופר: מוכר את השליטה באתלטיקו מדריד לפי שווי של 2.5 מיליארד אירו

● בזק מסכמת רבעון שלישי חיובי, בתמיכת קפיצה בשווי yes

פלאפון הגישה לפני ארבעה חודשים מסמך כוונות ראשוני ובלתי־מחייב לאלטיס, בהצעה לרכוש את הוט מובייל תמורת עד 2 מיליארד שקל. בין פלאפון לאלטיס ונציגיה היו מגעים מסוימים מאז, וכעת פלאפון מעדכנת שהיא הגישה מסמך כוונות מעודכן, לא מחייב ומוגבל בזמן, לרכישה במזומן של מלוא הבעלות על הוט מובייל - עד סכום של 2.1 מיליארד שקל.

בדיווח של בזק לבורסה, היא מדגישה שאין כל ביטחון שהגשת המסמך המעודכן יוביל להמשך משא ומתן בנוגע לרכישה. המסמך תקף עד ל-16 בנובמבר - כלומר, לחמישה ימים. בזק מדגישה בדיווח שבכוונתה לשמור על דירוג אשראי בקבוצת ה-AA ועל מדיניות הדיבידנד שלה.

הוט מובייל היא חלק מהוט (הפעילות הסלולרית של החברה), שנמצאת בבעלות של אלטיס אינטרנשיונל של המיליארדר פטריק דרהי. קבוצת אלטיס ממונפת ומכירת הוט מובייל (או הוט כולה, אם תהיה עסקה כזו) תסייע לה להפחית חובות.

כאמור, אתמול (ב') נודע על הצעה שמגבש גיל שרון יחד עם גופים מוסדיים מישראל, ב-1.4 מיליארד שקל. נראה שלהצעה זו יש סיכוי רב יותר לקבל אישור רגולטורי. בעבר, פרטנר הציעה לרכוש מאלטיס את הלקוחות העסקיים של הוט.

פלאפון מקבוצת בזק מנוהלת על־ידי אילן סיגל. החברה הציגה ברבעון השלישי צמיחה של 2.2% בהכנסות ל-517 מיליון שקל, מתוך זה, 381 מיליון שקל הכנסות משירותים. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-202 מיליון שקל והרווח הנקי הגיע ל-38 מיליון שקל. בסוף התקופה, היו לחברה 2.66 מיליון מנויים, מתוכם כ-1.35 מיליון בחבילות הדור החמישי. ה-ARPU עלה ב-2 שקלים ל-48 שקל. סיגל אמר כי פלאפון רושמת שיא של עשור בהכנסות משירותים ושיא של שש שנים ב-ARPU.