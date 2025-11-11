ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות פלאפון מעלה את הצעת הרכישה של הוט מובייל, ומציבה למוכרת דדליין
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הוט מובייל

פלאפון מעלה את הצעת הרכישה של הוט מובייל, ומציבה למוכרת דדליין

פלאפון מעדכנת את ההצעה שלה כלפי מעלה ב-100 מיליון שקל, לאחר שאתמול דווח כי קבוצה של גופים מוסדיים בראשותה עומד יו"ר בזק לשעבר, גיל שרון, בוחנת השתלטות על חברת הוט מובייל לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל • החברה מציעה לרכוש את הוט מובייל בסכום של עד 2.1 מיליארד שקל, ומציבה לאלטיס דדליין של חמישה ימים

שירי חביב ולדהורן 15:22
אילן סיגל, מנכ''ל פלאפון ו-yes / צילום: רמי זרנגר
אילן סיגל, מנכ''ל פלאפון ו-yes / צילום: רמי זרנגר

התחרות על הוט מובייל מתגברת: אחרי ההצעה החדשה של גיל שרון וגופים מוסדיים, פלאפון מעלה את המחיר בהצעה שלה ומציבה דדליין לאלטיס, המוכרת הפוטנציאלית בעסקה.

אקזיט ענק לעידן עופר: מוכר את השליטה באתלטיקו מדריד לפי שווי של 2.5 מיליארד אירו
בזק מסכמת רבעון שלישי חיובי, בתמיכת קפיצה בשווי yes

פלאפון הגישה לפני ארבעה חודשים מסמך כוונות ראשוני ובלתי־מחייב לאלטיס, בהצעה לרכוש את הוט מובייל תמורת עד 2 מיליארד שקל. בין פלאפון לאלטיס ונציגיה היו מגעים מסוימים מאז, וכעת פלאפון מעדכנת שהיא הגישה מסמך כוונות מעודכן, לא מחייב ומוגבל בזמן, לרכישה במזומן של מלוא הבעלות על הוט מובייל - עד סכום של 2.1 מיליארד שקל.

בדיווח של בזק לבורסה, היא מדגישה שאין כל ביטחון שהגשת המסמך המעודכן יוביל להמשך משא ומתן בנוגע לרכישה. המסמך תקף עד ל-16 בנובמבר - כלומר, לחמישה ימים. בזק מדגישה בדיווח שבכוונתה לשמור על דירוג אשראי בקבוצת ה-AA ועל מדיניות הדיבידנד שלה.

הוט מובייל היא חלק מהוט (הפעילות הסלולרית של החברה), שנמצאת בבעלות של אלטיס אינטרנשיונל של המיליארדר פטריק דרהי. קבוצת אלטיס ממונפת ומכירת הוט מובייל (או הוט כולה, אם תהיה עסקה כזו) תסייע לה להפחית חובות.

כאמור, אתמול (ב') נודע על הצעה שמגבש גיל שרון יחד עם גופים מוסדיים מישראל, ב-1.4 מיליארד שקל. נראה שלהצעה זו יש סיכוי רב יותר לקבל אישור רגולטורי. בעבר, פרטנר הציעה לרכוש מאלטיס את הלקוחות העסקיים של הוט.

פלאפון מקבוצת בזק מנוהלת על־ידי אילן סיגל. החברה הציגה ברבעון השלישי צמיחה של 2.2% בהכנסות ל-517 מיליון שקל, מתוך זה, 381 מיליון שקל הכנסות משירותים. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-202 מיליון שקל והרווח הנקי הגיע ל-38 מיליון שקל. בסוף התקופה, היו לחברה 2.66 מיליון מנויים, מתוכם כ-1.35 מיליון בחבילות הדור החמישי. ה-ARPU עלה ב-2 שקלים ל-48 שקל. סיגל אמר כי פלאפון רושמת שיא של עשור בהכנסות משירותים ושיא של שש שנים ב-ARPU.