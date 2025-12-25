כלכלת ישראל במקום השלישי בעולם? חכו שתראו מי בטופ 5

לאחרונה רבים מנופפים בכך שישראל "דורגה במקום השלישי" במדד של ה"אקונומיסט" שבחן את כלכלות ה־OECD. ואכן, תחת הכותרת "Which economy did best in 2025?" במגזין הנחשב, ישראל הגיעה למקום השלישי, כשלפניה רק אירלנד ומעליה פורטוגל. אבל מה המשמעות של הגעה למקום כה רם במדד הזה, והאם צריך לפתוח שמפניות?

● רוטמן מאשים את לפיד בעלייה חדה של המחירים. מה הוא שכח לציין?

● לבנק ישראל יש מדד חדש שהוא בוחן לפני החלטת ריבית. כך זה עובד

איזה מדדים בוחן הדירוג?

הדירוג נשען על חמישה פרמטרים, על בסיס המצב ברבעון השלישי של 2025: ראשית, המרחק של האינפלציה מהיעד הנפוץ בעולם של 2% (יצוין שבנק ישראל מציב את יעד האינפלציה בין 1% ל־3%).

שנית, רוחביות האינפלציה (inflation breadth), כלומר כמה אחוזים מסל המוצרים עלו בשנה האחרונה ביותר מ־2%. הפרמטר הזה מוצג בהשוואה לשנה שעברה. שלישית, צמיחה, כלומר בכמה גדל התוצר לעומת השנה הקודמת. רביעית, השינוי במדדי המניות לעומת השנה הקודמת. חמישית, השינוי בתעסוקה לעומת השנה שעברה.

ההישג האמיתי: התאוששות מכאוס

מה סייע לישראל להגיע למקום כה מוצלח? בראש ובראשונה, ההצלחה בבורסה, בה ישראל צמחה יותר מכל מדינה אחרת בשנה החולפת, עם עלייה של 53.3%, במיוחד הודות לביצועי מניות הפיננסים. שנית, בצמיחה, בה ישראל הגיעה למקום הרביעי עם 3.5%. במדדים האחרים, הביצועים יותר קרובים לחציון: במרחק מיעד האינפלציה היא נמצאת במקום ה־17 מתוך 36 (כשבמקום הראשון נמצאות מדינות שנמצאות בדיוק ביעד), עם פער של 1.2 נקודות אחוז; באבטלה במקום ה־15 עם שיפור של 0.8%; וברוחביות האינפלציה במקום ה־11 עם שיפור של 6.3 נקודות אחוז.

עיניכם הרואות שלמעט הפרמטר הראשון, המדד לא בודק מה מצב הכלכלות באותה נקודת זמן, אלא כיצד הן השתפרו או נסוגו ביחס לשנה הקודמת. כלומר, כלכלה חזקה יכולה להיות במצב בו היא יכולה להשתפר פחות (למשל, אם רוחביות האינפלציה או האבטלה בה נמוכות גם כך) מכלכלה חלשה יותר, מה שנותן לאחרונה את הפוטנציאל לקבל דירוג גבוה יותר. כמובן, גם שיפור מנקודה נמוכה אינו מובן מאליו, אבל זה לא אומר שבסוף השיפור נמצאים בנקודה גבוהה.

אז מה אומרים המדדים בהם ישראל הייתה חזקה במיוחד? נתחיל בנקודת הפתיחה של הצמיחה הכלכלית: אם נבחן את התוצר עצמו ולא בכמה השתנה, באמצעות נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נראה שזהו הרבעון שבו התמ"ג לנפש (בניכוי עונתיות) חזר למה שהיה טרם המלחמה, ברבעון השלישי של 2023. באופן רחב יותר, בגלל המלחמה הצמיחה לנפש ב־2023 וב־2024 הייתה שלילית.

ומה לגבי הביצועים המוצלחים בבורסה? כמובן זה דבר חיובי שהיא רושמת עליות, אך כפי שהסבירו לנו כלכלנים בבדיקות עבר, העובדה שהשווקים במצב טוב לא אומרת בהכרח שכך גם מצב המשק, והקשר ביניהם אינו מובהק. העליות אומרות, בראש ובראשונה, שצופים לחברות הישראליות רווחים גבוהים.

ובאופן כללי, כדאי גם לראות מה ה"אקונומיסט" עצמם כותבים על ישראל: "ישראל המשיכה את ההתאוששות המהירה שלה מהכאוס של 2023". או במילים אחרות, כתב העת לא משייך לישראל כלכלה מובילה בהכרח, אלא יציאה ממצב ביש אליו נכנסה בשנה הראשונה לכהונת הממשלה הנוכחית.

תחקיר: אוריה בר־מאיר