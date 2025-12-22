לבנק ישראל יש מדד חדש שהוא בוחן לפני החלטת ריבית. כך זה עובד

מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

המושג

המדד לפעילות המשק: אינדיקטור חודשי לתיאור קצב הצמיחה של המשק שמפורסם על ידי בנק ישראל.

ההקשר האקטואלי

בשבוע שעבר בנק ישראל פרסם את נתוני המדד החודשי לפעילות המשק לחודש נובמבר, מהם עולה שהמדד עלה ב־0.5% בחודש זה.

איך מודדים את פעילות המשק?

פעילות המשק נמדדת כאן כממוצע התלת־חודשי של אומדן קצב הצמיחה החודשי בתוצר, כאשר האומדן מבוסס על מודל שפותח בבנק ישראל. המדד נבנה על סמך כ־35 סדרות נתונים שמחולקות לתשע קבוצות המשמשות לתיאור התוצאות העיקריות: הרכישות בכרטיסי אשראי, מדדים ענפיים (ענפי השירותים, המסחר, המסחר הקמעונאי, בנייה ותעשייה), מדדי יצוא, מדדי יבוא, שוק העבודה, נתוני המסים, מדדים פיננסיים, מדד מנהלי הרכש (בארה"ב) וצריכת הבנזין.

הסדרות המזינות את המודל נבחרו על בסיס אמפירי, שכן הן סדרות שנודעה להן משמעות מאקרו־כלכלית שנמצא בפועל כי יש בכוחן לנבא את התוצר בזמן אמת. אלא שהסדרות הללו זמינות בזמנים שונים. כדי לצמצם את פערי הזמן האלה, נבנה מודל סטטיסטי שמספק לחלק מהסדרות תחזיות על סמך מידע חיצוני, למשל מסקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).

למה המדד חשוב?

מדובר במדד חדש, שהחל להתפרסם רק בספטמבר האחרון. המדד לפעילות המשק החליף את מה שמכונה "המדד המשולב" שהיה בשימוש מאז 1992. ד"ר איל ארגוב, מנהל אגף מאקרו־כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל, הסביר בעבר לגלובס ש"המדד הישן, המדד המשולב, היה נותן תוצאה ערטילאית יותר שמשקפת 'מגמת צמיחה'. לעומת זאת, המדד החדש יותר מקושר עם התוצר הרשמי שאנחנו מכירים - והתוצאות שהוא נותן אמורות לשקף ממש את הגידול שלו, ולא 'מגמה' כלשהי של צמיחה".

בנוסף, לפי ארגוב, "המדד החדש מתבסס על בערך פי שלושה יותר סדרות נתונים מאשר המדד הישן. המתודולוגיה שלו גם חדשה יותר ומבוססת על עוד ידע שהצטבר במהלך הזמן ועל שיטות עדכניות יותר".

ומי משתמש במדד? "ה'צרכן' הראשון של המדד החדש הוא בנק ישראל, שיעשה בו שימוש בקביעת המדיניות שלו", ארגוב אמר. "הפרסום החודשי של המדד יאפשר להקדים את נתוני הלמ"ס וכך בעצם אנחנו נוכל 'להרוויח' החלטת ריבית. משתמשים במדדים האלה גם אנשים מחוץ לבנק - במיוחד אנליסטים של הכלכלה הישראלית. לפעמים גם הציבור הרחב מתעניין, בעיקר כשיש פרסומים שזוכים לעניין תקשורתי. כך זה יכול לשרת את הקהל הרחב שרוצה לעקוב אחרי הכלכלה הישראלית ואנשים שמנסים להבין מה בנק ישראל הולך לעשות. הפרסום של המדד חושף, בעצם, את אחד האינדיקטורים שבנק ישראל מסתכל עליו בתהליך של הריבית".