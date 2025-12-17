איך נקבע שכר חברי הכנסת, והאם הוא לא עלה בשנים האחרונות?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: שכר הח"כים לא עלה בשנים האחרונות מה נכון?

● שכר הח"כים לא עלה מאז תחילת המלחמה

● מפרוץ הקורונה ב־2020, שכר הח"כים עלה רק פעם אחת

● גם באותה עלייה, התוספת הייתה מופחתת בהשוואה למה שהחוק מתיר הציון: נכון

כשעל הפרק הצעה להשוות את שכר חברי הכנסת לשכר שופטים, שר התרבות והספורט מיקי זוהר טען כי יש הרבה פופוליזם סביב ההתנגדות להעלאת שכר הח"כים (אחת התוצאות האפשריות של ההצעה), ושחברי הכנסת דווקא קשובים לשטח: "חברי הכנסת לא העלו את השכר כבר מספר שנים, בגלל המלחמה", הוא אמר. אז בדקנו.

עם קום המדינה, נקבע ששכר חברי הכנסת יעמוד על 75 לירות בחודש. אבל המציאות כמובן השתנתה, וב־1987 ועדת הכנסת קיבלה את "החלטת שכר חברי הכנסת" שקבעה ששכר חברי הכנסת יורכב משכר היסוד ומ"תוספת יוקר". לפי ההחלטה, שכר היסוד יוצמד לשכר הממוצע שמעודכן על ידי הביטוח הלאומי.

ב־2002 הצטרף להליך מנגנון חדש: הוועדה הציבורית. מדובר בוועדה בת שלושה מומחים, המתמנים על ידי מליאת הכנסת, כאשר לפחות אחד מהם צריך להיות אקדמאי. חברי הוועדה מתמנים לחמש שנים, עם אפשרות למקסימום של שתי קדנציות. כיום יו"ר הוועדה הוא פרופ' יובל אלבשן, וחברים בה פרופ' יורם עדן וד"ר קרן בר־חוה.

התפקיד של הוועדה הוא להמליץ על שכר חברי כנסת, והכנסת רשאית שלא לקבל את ההמלצה. פרופ' ראובן גרונאו, שהיה בעבר יו"ר הוועדה, הסביר לנו שבפועל השכר נקבע לפי מנגנון עדכון אוטומטי, ושהוועדה כמעט לא נדרשת לעניין: אנחנו עסקנו בעיקר בתנאים נלווים, כמו עוזרי חברי כנסת, תשלומים נוספים לחברי כנסת כמו טלפון, דואר ורכב".

בין קורונה למלחמה

ועכשיו למספרים. במהלך השנים, שכר היסוד עמד על בערך פי ארבעה מהשכר הממוצע, ותוספת היוקר עמדה על 3,408 שקל בחודש. אבל כפי שאפשר לראות בגרף, ב־2020, עם פרוץ הקורונה, הביטוח הלאומי הקפיא את עדכון השכר הממוצע - ושכר הח"כים לא הועלה. אחרי ההקפאה של הקורונה, בינואר 2023 השכר הממוצע אמור היה לעלות בחדות, בשיעור של 12.5%. אבל הוועדה המייעצת המליצה שלא להעלות את שכר הח"כים באותו שיעור, ולהסתפק בהעלאה של 5.1%. הכנסת קיבלה את ההמלצה, ושכר הח"כים (כולל תוספת יוקר) עמד על 47,583 שקל.

במהלך אותה שנה פרצה כידוע המלחמה, ובדצמבר 2023 הוועדה המליצה להקפיא את שכר הח"כים ב־2024. הכנסת אכן הקפיאה את השכר, ובדצמבר 2024 היא גם החליטה להמשיך את ההקפאה ל־2025. וכך יצא שמאז הקורונה, שכר הח"כים עלה רק פעם אחת - וגם זה בשיעור נמוך יותר ממה שהחוק מתיר.

השורה התחתונה: דברי זוהר נכונים, מאז הקורונה ב־2020, שכר הח"כים עלה רק פעם אחת בשיעור מופחת - ומאז המלחמה הוא הוקפא.

תחקיר: עדין קליין