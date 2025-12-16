בכמה באמת התייקר ביטוח הרכב שלכם?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: מחירי ביטוח הרכב עלו בכמעט 100% בשנתיים האחרונות מה לא נכון:

● בין 2022 ל־2024, מחירי ביטוח החובה עלו ב־18%

● באותה תקופה, מחירי הביטוח המקיף עלו ב־33%

● לפי רשות שוק ההון והממ"מ, בתחילת 2025 יש סימנים לירידות מחירים הציון: לא נכון

בשבוע שעבר התקיים דיון סוער בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא "פערי תעריפים בביטוחי הרכב", אותו גם סיקרנו בגלובס. מה הסעיר את הרוחות? יו"ר הוועדה, ח"כ דוד ביטן, נתן את התשובה שלו: "תעריפי ביטוח הרכב קפצו כמעט פי שניים בשנתיים האחרונות". האומנם?

● לפני הדיון בוועדת הכלכלה: רשות שוק ההון קנסה שתי חברות ביטוח על מחירי ביטוחי הרכב

● הרפורמה בתקשורת של קרעי: מה העובדות שמאחורי השינויים?

בסקירה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ) - ששימשה תשתית לדיון בוועדה - מוסבר כי השימוש ברכב פרטי בישראל מותנה בקיומה של פוליסת ביטוח חובה, שמבטחת מפני נזקי גוף לנהג הרכב, נוסעיו או מי שנפגע מהרכב. בנוסף, באפשרות בעלי כלי רכב לעשות גם ביטוח רכב רכוש (המכונה "ביטוח מקיף"), שמבטח מפני נזקי רכוש שעלולים להיגרם לרכב המבוטח במקרים כמו התנגשות מקרית, גנבה ואסונות טבע, ומנזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי.

ועל הביטוחים האלה כמובן משלמים דמי ביטוח, או במונח השגור יותר: "פרמיה". כמה משלמים? את הנתונים, אותם תוכלו לראות בגרף, הוצאנו מתוך הדוח השנתי ל־2024 של הממונה על רשות שוק ההון.

מה שכבר במבט ראשון בולט לעין הוא שאין כאן "הכפלה" של דמי הביטוח, עליה דיבר ביטן. למעשה, בשנים 2022-2024 הפרמיה הממוצעת בביטוח המקיף עלתה ב־33%, ובביטוח החובה ב־18%.

פנינו גם לרשות שוק ההון, והיא מסרה לנו כי ב־2025 אפילו יש ירידה בפרמיה הממוצעת. לדברי הרשות, כשבוחנים את התקופה שמספטמבר 2024 עד יוני 2025, הפרמיה הממוצעת ירדה בין 6% ל־10% - כתלות בסוג הרכב וסוג הכיסוי. בדיון בוועדת הכלכלה, גם נציג הממ"מ אמר כי "בתחילת 2025 יש אינדיקציה לירידת מחירי הביטוח".

להגנתו של ביטן, נציין כי בסקירה של הממ"מ צוין כי מינואר 2019 עד אוקטובר 2025, מדד מחיר ביטוח רכב ריאלי בישראל עלה בכ־5% בהשוואה לעלייה של 1.9% בממוצע האיחוד האירופי. וגם את זה צריך לסייג, שכן תחולת ביטוח החובה בישראל רחבה יותר בהשוואה לחלק מהמדינות באיחוד האירופי, והפערים בין השינוי במחירי הביטוח בישראל ובאירופה עשויים לנבוע מהבדלים בגניבות כלי רכב, בתאונות דרכים ובמחירי בחלפים.

בתגובה לפנייתנו, ח"כ דוד ביטן השיב כי בדבריו הוא התכוון ש"יש כאן עלייה גדולה ומשמעותית", וכן שאמירתו מבוססת על תלונות שקיבל, לפיה "אנשים שבעבר שילמו למשל 2,000 שקל, נדרשו לשלם אחר־כך 4,000 שקל".

השורה התחתונה: דברי ביטן לא נכונים. בין 2022 ל־2024 מחירי ביטוח הרכב עלו ב־18% (ביטוח חובה) וב־33% (ביטוח מקיף), ומסתמן שאף נרשמה ירידת מחירים בתחילת 2025.

תחקיר: יובל אינהורן