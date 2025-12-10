חברי הכנסת נגד רשות שוק ההון: "חוסר נחישות מול חברות הביטוח"

בדיון סוער שהתקיים הבוקר בוועדת הכלכלה של הכנסת, תקפו חברי הכנסת את רשות שוק ההון על כך שמחירי ביטוחי הרכב זינקו בשנים האחרונות ועל כך שזו מאשרת לחברות הביטוח להעלות מחירים בצורה מופרזת.

על פי נתוני מחלקת המידע והמחקר של הכנסת מחירי הביטוח המקיף לרכב זינקו ב-60% בין השנים 2022-2024. יצוין מנגד כי על פי הערכות בשוק, מתחילת השנה מחירי ביטוחי הרכב נמצאים במגמת ירידה של כ-10%-15%.

נציג הרשות ציין כי בשבועיים האחרונים רשות שוק ההון העבירה מכתב ל-8 חברות ביטוח להוריד את המחירים תוך שלושה חודשים, אחרת אלה לא יוכלו להמשיך לספק ביטוחי רכב. אלא שחברי הכנסת לא השתכנעו.

חברי הכנסת תוקפים: "האזרח הישראלי הפך לפרה חולבת"

יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן (הליכוד) תקף ואמר כי "הבעיה היא שאתם (עובדי רשות שוק ההון, נ"א) הולכים לעבוד אחר כך בחברת ביטוח. אין אחד שלא עובד אחר כך בחברות ביטוח אחרי שהוא מסיים ברשות שוק ההון", טען ביטן והוסיף "אתם צריכים להתנות את מתן הרישיון לחברות הביטוח בדברים האלה (מתן ביטוחים גם לאנשים כמו הלומי קרב מהמלחמה, או בצפון גם אם יש גניבות רכב בהיקפים גבוהים, נ"א). אם הם לא נותנים ביטוחים לאנשים לא יהיה להם רישיון ביטוח ואז תאמין לי הם ירוצו כמו טטלה לעמוד בהוראות".

גם ח"כ מאיר כהן (יש עתיד) תקף. לטענתו, "הקלות וחוסר הנחישות שלכם לבוא לעמוד מול החברות האלה (חברות הביטוח. נ"א) ולהגיד עד כאן. אתם נותנים להן עד אפריל 2026 (הטעות במקור. בפועל, עד פברואר. נ"א) והכל מתנהל על מי מנוחות. אתם אומרים לחברות, תמשיכו, מדי פעם נבקר אתכן אבל לא נעשה שום דבר דרמטי. אתם צריכים להיות הרבה יותר נחושים אם רוצים להילחם ביוקר המחיה. האזרח הישראלי הפך לפרה חולבת".

ודיע עואד, סגן בכיר לממונה וראש חטיבת הביטוח ברשות שוק ההון מחה וטען כי "אי אפשר להגיד שלא עושים. זו פעם ראשונה שאנחנו נותנים דד ליין של להגיש לנו תעריפי ביטוח חדשים תוך שלושה חודשים. זה תהליך שנמשך שנה של בחינת המגמה בשוק ועליית התעריפים (מחירי הביטוח). אנחנו מנהלים את התהליך לא מול כל השוק אלא מול החברות שמצאנו פערים גדולים בין הפרמייה לרווח".

ביטן הלין בחזרה כי "עד שיסיימו את התהליך, מחירי הביטוח יעלו שוב כי חברות הביטוח יגידו שיש הפסדים".

גם ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) תקף את רשות שוק ההון והראה כי לפי בדיקה שביצע באתר השוואת ביטוחי רכב WOBI , חברת ביטוח אחת מציעה ביטוח רכב ב-5,000 שקל וחברה אחרת ב-10,000. "נראה לך הגיוניים הפערים האלה? מה הוא יכול לשים לי כנפיים ברכב?", שאל בציניות.

"האם חברות הביטוח החזירו את הרווחים לציבור?"

המחלוקת נובעת בעיקר מהזינוק הגדול ברווחים של חברות הביטוח בתחום ביטוח רכב רכוש (מקיף וצד ג'). החברות ייקרו את מחירי הביטוח ב-60% כאמור והתוצאה היא רווח מצרפי לחברות הביטוח בתחום רכב רכוש (מקיף וצד ג') בהיקף של 1.85 מיליארד שקל בשנת 2024. בשנת 2023 הרווח היה קטן ובשנת 2022 החברות הפסידו 1.6 מיליארד שקל.

על הנתונים הללו הגיב אזולאי ותהה "האם חברות הביטוח החזירו את הרווח של ה-300 מיליון שקל האלה לציבור?".

ישראל מימון, יו"ר איגוד חברות הביטוח, הציג מנגד גרף של פירמת רואי החשבון EY לפיו ב-14 השנים האחרונות (עד 2023) חברות הביטוח הפסידו באופן מצרפי יותר מ-800 מיליון שקל על ביטוחי רכב רכוש, ורק בזכות רווחים משוק ההון הם הצליחו להרוויח בתחום 1.9 מיליארד שקל במצטבר באותן 14 שנים. בפועל כשמוסיפים את הרווח של 2024 התוצאה היא רווח של 3.75 מיליארד שקל בתחום.

על פי נתוני מרכז המידע והמחקר של הכנסת, "בשנים 2021-2023 הייתה עלייה חדה בהיקף התשלומים על תאונות וגניבות". על פי הנתונים שלהם, מאז 2019 ועד שנת 2023 התביעות לחברות הביטוח בגין גניבות רכב זינקו ב-250% והתביעות בגין תאונות כ-44%, וזאת כאשר מספר כלי הרכב המבוטחים בפוליסות מקיף או צד ג' עלה רק ב-16%, כך שהעלייה במספר כלי הרכב על הכביש "לא מסבירה את העלייה החדה בהיקף התביעות". עם זאת, על פי הנתונים מספר גניבות כלי הרכב נמצא בירידה של 7% בשנת 2024.

איתי חן, רמ"ח יחידת אתגר של המשטרה, שמנסה להילחם בגניבות הרכב, ציין כי מתחילת שנת 2025 ועד היום יש ירידה של 18.9% בגניבות כלי רכב. בכלי רכב פרטיים הירידה אף חדה יותר ועומדת על 24%. לדבריהם, הם מנסים להילחם במכת הגניבות משטחי הרשות הפלסטינית ו"עושים פעולות לסיכול גניבה לפני שהיא קורית. לנסות להגיע לגנב לפני שהוא מגיע לרכב, לנסות למגן את כלי הרכב לפני שמגיעים לארץ. עובדים מול 'מזמיני העבודה'" (עבודת גניבת הרכב, נ"א). חן נשאל האם הביקוש של 'מזמיני העבודה' ירד וענה שלא.

על פי הנתונים שלו, מתחילת השנה נגנבו כ-14 אלף כלי רכב, לעומת כ-17 אלף כלי רכב אשתקד. במחוז דרום נגנבו כ-1,600 כלי רכב (לעומת 1,800). בת"א נגנבו 4,200 כלי רכב לעומת 5,700 אשתקד, ירידה של 26%.

מימון הוסיף כי "מי שחושב שיש עסק אחד בישראל שכאשר ההוצאה האוטומטית שלו קפצה ב-44%, אפשר להמשיך לגבות את אותם מחירים ולא לגלם את העלייה של 44% האלה? אם בעל מכולת יפסיד כך האם הוא ימשיך לגבות את אותה פרמיה?". אזולאי ענה: "אם מכולת תפסיד שנה אחרי שנה היא תסגור את המכולת".

"התערבות היא מוצא אחרון - אך לא נשב מנגד"

אמש אמר עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון, בכנס של אתר "עדיף" כי "הדבר הכי חשוב בכל התהליכים שאנחנו עושים, ובוודאי גם בתהליך הזה, הוא לעשות את הדברים בצורה מקצועית ושקולה. הרבה מאוד קשב ומחשבה ודיונים פנימיים אצלנו היו על התהליך הזה מראשיתו ועד השלב הזה. אנחנו פועלים רק על בסיס ניתוח, רק על בסיס נתונים".

לדבריו שוק ביטוחי הרכב הוא "אחד השווקים הכי תחרותיים בענף הפיננסי, בביטוח, אולי גם במשק. ולכן התערבות היא מוצא אחרון מבחינתנו. אבל זה לא אומר שאנחנו בהכרח נשב מנגד".

עוד הוסיף כי "הפעולה שנקטנו לא אמורה הייתה לתפוס את ענף הביטוח בהפתעה, כיוון שניהלנו מול כל אחת ואחת מהחברות את התהליך הזה (התערבות במחירי הביטוח) בצורה מסודרת, ארוכה, יש כאלה שיגידו אולי ארוכה מדי. זה מהלך דרסטי, שדורש בדיקה אמיתית ורצינית של הנתונים, כולל בדיקה אקטוארית ובדיקה חוזרת לגבי כל אחת מהטענות ששמענו. זה מהלך דרסטי שמשפיע בסוף בצורה דרמטית על הציבור בישראל, ולכן ראינו את הצורך לפעול כפי שפעלנו".

"הפעלה של צעדים דרסטיים צריכה להיעשות באחריות ובצורה שקולה. אני רוצה מאוד לקוות שאנחנו מצויים בשוק שבו לא נצטרך להשתמש בסמכויות האלה. אבל הפעלת כוח היא לא מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי".

דיון המשך צפוי להתקיים בעוד שלושה וחצי חודשים.