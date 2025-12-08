רשות שוק ההון, בהובלת הממונה עמית גל החליטה לקנוס את חברות הביטוח הפניקס וביטוח ישיר בסכום של 125 אלף שקל לכל אחת, בעקבות עיכוב בהעברת נתונים לבקשת הממונה וכן חוסר בפרטים מסוימים שהרשות ביקשה. מדובר בשתי החברות הדומיננטיות בענף. ביטוח ישיר עם נתח שוק של 14.7% והפניקס עם נתח שוק של 14.4%. על חברת ביטוח נוספת, ווישור, יחסית קטנה בענף, הוטל עיצום על תנאי. לווישור נתח שוק של 1.5% ולאיילון, החברה הבת עוד 4.8%.

את הסנקציה מפעילה רשות שוק ההון רגע לפני דיון מהיר שיתקיים בכנסת ביום רביעי הקרוב בסוגייה. ועדת הכלכלה תקיים דיון בעקבות המחירים הגבוהים מדי שגבו חברות הביטוח בביטוחי הרכב ובעיקר זינוק של יותר מ-60% במחירי ביטוח הרכב בשנים האחרונות, זאת לבקשת ח"כ ינון אזולאי שאף הביע בבקשתו לדיון המהיר את חוסר שביעות רצונו מהתנהלותה האיטית של רשות שוק ההון בסוגיה.

כזכור, בעקבות הביקורת הציבורית הגדולה, רשות שוק ההון החלה לבדוק בשלהי השנה שעברה את הנושא ובחודש האחרון היא מצאה פער משמעותי במחירי הביטוח שגובות חלק מחברות הביטוח לבין רמת הסיכון בביטוחי הרכב. אזולאי קובל שה"בדיקה נמשכה למעלה משנה". לאחרונה הורתה הרשות לחברות הביטוח להוזיל את העלויות לציבור, אחרת, כך היא מאיימת, היא תאסור על החברות למכור ביטוחי רכב בעוד מספר חודשים. יצוין כי 9 חברות קיבלו את המכתב המקורי, ומתוכן מגדל קיבלה הודעה כי נמצא שהמחירים שלה אינם גבוהים מדי, והאחרות קיבלו את ההוראה להוריד מחירים.

הביקורת על רשות שוק ההון

אלא שהפעולה של רשות שוק ההון זכתה לביקורת על כך שהיא פועלת לאט מדי ומאוחר מדי, ורק לאחר שמחירי הביטוח כבר ירדו השנה בפועל בכ-10%, ירידה שמגיעה ככל הנראה בעקבות ירידה של יותר מ-20% בגניבות רכב בתשעת החודשים הראשונים של השנה, כך על פי נתוני המשטרה.

חברות הביטוח רושמות בשנה האחרונה רווחי שיא כאשר הפניקס, חברת הביטוח הגדולה ביותר בישראל במונחי שווי שוק, רשמה רווח של 2.3 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, יותר מתחזית הרווח של עצמה לשנת 2027 כולה. ביטוח ישיר רשמה רווח של 275 מיליון שקל.

על פי נתוני מרכז המידע והמחקר של הכנסת, בשנת 2023 שילמו חברות הביטוח תביעות בתחום רכב רכוש (מקיף וצד ג') בהיקף של 11.3 מיליארד שקל. מתוכן, 92.5% מהתשלומים נבעו מתאונות והיתר (8.5% שהם 963 מיליון שקל) היו תשלום בעקבות גניבות. סך הפרמיות שגבו החברות באותה שנה בתחום רכב רכוש הגיעו ל-12.15 מיליארד שקל, כך על פי נתוני רשות שוק ההון.