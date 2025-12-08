ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות זו חברת הביטוח שתהפוך לשותפה בקבוצה של עמוס לוזון
עמוס לוזון

זו חברת הביטוח שתהפוך לשותפה בקבוצה של עמוס לוזון לאחר שתרכוש מניות ב-110 מיליון שקל

מנורה מבטחים רוכשת בשני שלבים מניות בקבוצת לוזון ותחזיק ב-6.9% מהונה • היא תצטרף לבית ההשקעות מור, שבאמצעות הגמל וקרנות הנאמנות, כבר מחזיק ב-12% ממניות החברה שפועלת בתחום הבנייה למגורים בישראל ובפולין, מתן אשראי ואנרגיה • מניית לוזון זינקה ב-46% מתחילת השנה

חזי שטרנליכט 09:09
עמוס לוזון / צילום: איל יצהר
מנורה מבטחים רוכשת מניות בקבוצת לוזון , בשליטתו ובניהולו של עמוס לוזון, תמורת 110 מיליון שקל ותהפוך לבעלת עניין. הבוקר (ב') מדווחת קבוצת לוזון על עסקה בשני שלבים שבמהלכה מכר בעל השליטה בקבוצה מניות באופן פרטי, וכן בוצעה למנורה גם הקצאה פרטית של מניות. לאחר מכירת המניות ההקצאה תחזיק מנורה ב-6.9% ממניות קבוצת לוזון.

המניות בת"א שזינקו ביותר מ-100% - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
מאות מיליונים נמחקו: המפסידים הגדולים של התחזקות השקל

בשלב הראשון מוכר לוזון למנורה מבטחים מניות ב-75 מיליון שקל באופן פרטי, לאחר מכן בשלב השני תבוצע עוד הקצאה של כ-20 מיליון מניות של קבוצת לוזון (4.8% מהונה), במחיר של 3.8 שקלים למניה. המחיר בעסקאות מהווה הנחה של כ-5% ביחס למחיר המניה בשוק הבוקר, והנחה של 3% במועד סיכום העסקה. שווי השוק הנוכחי לפיו נסחרת קבוצת לוזון עומד על 1.65 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה זינקה ב-46% מתחילת השנה.

העסקה הופכת את מנורה לבעלת עניין בקבוצת לוזון, לצד קבוצת מור. לאחר השלמת העסקה בידי מור גמל וקרנות הנאמנות של מור, יהיה נתח של כ-12.4% מקבוצת לוזון.

בקבוצת לוזון ציינו כי הצעד "מהווה הבעת אמון יוצאת דופן מצד אחד הגופים הפיננסיים המרכזיים בישראל, ומחזק את מעמדה של קבוצת לוזון כשחקן מוביל בשוק הנדל"ן והאנרגיה".

את העסקה הובילה ווליו בייס חיתום, בניהולם של אמיר נחום ומורן נחשוני. קבוצת לוזון פועלת במגוון תחומים, בהם ייזום ובנייה למגורים בישראל ובפולין, החזקות בתחום האשראי בחברת טריא, לצד החזקה (בשרשור) בתחנת הכח דוראד.