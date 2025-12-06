ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סדרת כתבות המניות בת"א שזינקו ביותר מ-100% – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סיכום שווקים שבועי / צילומים: שאטרסטוק, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
סיכום שווקים שבועי / צילומים: שאטרסטוק, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

המניות בת"א שזינקו ביותר מ-100% – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

בבורסה בת"א מעריכים כי לאחר שנת שיא בשוק המניות המקומי, משקיעים עשויים לנצל את דצמבר למימוש רווחים • הכלכלנית שממליצה להגדיל החזקות מעבר לים • מבט על גוגל ואנבידיה מגלה דינמיקה חדשה בשוק • והאם בשנה ששום דבר בה לא התנהג כרגיל, "ראלי סנטה קלאוס" ייחגג כהלכתו?

הבורסה בת"א

17 מניות בת"א זינקו במעל 100%. האם יגיע גל מימושים בסוף השנה?
איתן גרסטנפלד 04.12.2025
רינת אשכנזי כלכלנית ראשית הפניקס בית השקעות / צילום: טומי הרפז
המלצות אנליסטים

הכלכלנית שמסתכלת על השוק הישראלי ב־2026 ורואה "פיל בחדר"
נתנאל אריאל 02.12.2025
סנטה קלאוס מבקר ברצפת המסחר של הבורסה בניו יורק / צילום: ap, Richard Drew
וול סטריט

ראלי סנטה יגיע השנה? אנליסטים מאמינים שזה תלוי בנתון אחד
רם מורי 02.12.2025
שלמה אליהו, דוד פורר, ישי דוידי, זוהר לוי, אהרון פרנקל / איור: גיל ג'יבלי
מימושים | בדיקת גלובס

עלייתם של הפיננסיירים בבורסת ת"א, והשכירים שהפכו למיליונרים
איתן גרסטנפלד 02.12.2025
נתון בשבוע / איור: גיל ג'יבלי
טכנולוגיה: ענקיות הטכנולוגיה

"התמונה התהפכה": האם אנבידיה מאבדת את תואר המניה הלוהטת?
מיטל וייזברג 04.12.2025