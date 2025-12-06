המניות בת"א שזינקו ביותר מ-100% – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

הבורסה בת"א 17 מניות בת"א זינקו במעל 100%. האם יגיע גל מימושים בסוף השנה? איתן גרסטנפלד 04.12.2025 המלצות אנליסטים הכלכלנית שמסתכלת על השוק הישראלי ב־2026 ורואה "פיל בחדר" נתנאל אריאל 02.12.2025 וול סטריט ראלי סנטה יגיע השנה? אנליסטים מאמינים שזה תלוי בנתון אחד רם מורי 02.12.2025 מימושים | בדיקת גלובס עלייתם של הפיננסיירים בבורסת ת"א, והשכירים שהפכו למיליונרים איתן גרסטנפלד 02.12.2025 טכנולוגיה: ענקיות הטכנולוגיה "התמונה התהפכה": האם אנבידיה מאבדת את תואר המניה הלוהטת? מיטל וייזברג 04.12.2025 נושאים הקשורים לכתבה מימושיםהבורסה בת"ארינת אשכנזיראלי סנטה קלאוסאנבידיהגוגלוול סטריט