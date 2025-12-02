"המלצתי על ישראל בשנה האחרונה, אך לא צפיתי כאלה תשואות מרשימות", מודה בכנות רינת אשכנזי, הכלכלנית הראשית של הפניקס בית השקעות. מדדי תל אביב רושמים ראלי כמעט חסר תקדים בהיקפו. עם תשואות של מעל 90% בשנתיים במדדי ת"א 125 ו־35. כשהיא מסתכלת על שנת 2026 אשכנזי ממשיכה לשמור על אופטימיות ומציינת ש‏זו "תהיה שנה חיובית נוספת בארץ ובוול סטריט. המומנטום ממשיך, אך עם כוכבית - אם יהיו חדשות שליליות בגזרת ה־AI, חולשה בדוחות, תחרות מול סין או הידרדרות משמעותית בשוק העבודה". כל אלו עשויים להעיב על החגיגה.

"בחודש נובמבר המשקיעים התחילו לבדוק בצורה יותר משמעותית האם השקעות ההון הגדולות (CAPEX) יחזירו את עצמן", אומרת אשכנזי. "צריך לזכור שבשנה האחרונה יותר מ־50% מהצמיחה בארה"ב היא השקעה ב־AI". היא מזהירה שלמרות ש"הסיכוי למיתון בארה"ב לא גבוה, אנחנו נכנסים לשנה רביעית של ראלי, כלומר אנחנו נמצאים ב'לייט סקייל', תקופת סוף מחזור העסקים. בפני עצמו זה לא דבר שלילי, בטח כשהריבית יורדת, אבל מבחינת יחס סיכוי-־סיכון יש יותר סיכון לתנודתיות וירידות מאשר סיכוי לעליות. סטטיסטית זו תהיה תקופה רגישה יותר עם יותר תנודתיות".

"לא נתקלתי בריבית יורדת שהשוק לא אהב"

בין הסיבות שהיא מזהה לעליות הצפויות ב־2026 נמצאת כאמור ירידת הריבית בארה"ב שכבר החלה, אך ייתכן שתגבר "אחרי שיתחלף באמצע השנה יו"ר הפד האמריקאי. אם יבוא יו"ר יותר 'יוני' שיותר תומך בראייה הכלכלית של הנשיא טראמפ, נראה הורדות ריבית יותר מהירות. אני לא נתקלתי בסיטואציה שבה הריבית יורדת והשוק לא אוהב את זה".

בנוסף, היא מעריכה ש"אם לא נראה משהו מאוד דרמטי בשוק העבודה, זה לא יפיל את השווקים. כל עוד ההידרדרות תהיה איטית, השוק יהיה מסוגל להכיל את זה ויתייחס לזה כמו עוד סימן להפחתת ריבית".

עוד סיבה שיכולה לתמוך בעליות בארה"ב בשנה הקרובה היא ש"ההתאוששות בסקטורים מחוץ לתחום הטכנולוגיה התעכבה. בשנת 2026 אנו צפויים לראות האצה בהתאוששות הסקטורים השונים ובשוק צופים גידול של 14%־15% ברווח למניה בחברות שנסחרות במדד ה־S&P 500, שזו רמה יפה שתיתן רוח גבית לשוק המניות".

השוק הישראלי: "יש פיל בחדר"

מנגד, בישראל היא מזהה משהו אחר, "בניגוד לארה"ב, בנק ישראל דואג לשדר לשווקים שתוואי הורדת הריבית ימשיך להיות זהיר. אולי עוד 2־3 הפחתות בשנה הקרובה אם יסתדרו הכוכבים". בישראל, למרות "ההתאוששות המאוד מפוארת בכל הפרמטרים של צמיחה ברבעון השלישי (12.4%), אחרי הירידה בגלל המלחמה עם איראן ברבעון השני", היא מציינת ש"שנת הבחירות זה הפיל שבחדר. כרגע האוצר מכין תוכנית שנראית אחראית בסך הכל עם ניסיון להוריד את הגירעון ולראות התכנסות בטווח הבינוני ליחס חוב תוצר של 60%, אך כל עוד לא עבר התקציב בכנסת אי אפשר לדעת".

לכן, היא מדגישה שחשוב עוד יותר יהיה להקפיד בשנה הקרובה על פיזור בינלאומי, כלומר להקטין כעת מעט את ישראל ולהגדיל חו"ל (60%־40% לטובת חו"ל). "פחות כיף כשכל המדדים יקרים", היא אומרת בחצי הומור. "יש בישראל עוד דברים טובים שיכולים לקרות כמו הסכמים עם סעודיה וזה יכול להכניס אופטימיות לשווקים אבל 2026 היא שנה שלא כדאי להיות בה רק בישראל. אמנם ב־2025 מי שהחזיק רק ישראל הרוויח אך ב־2026 מי שיחזיק רק בישראל עלול להפסיד. כדאי לפזר גם החוצה", היא קובעת.

"עדיין אי אפשר לברוח מהמניות הגדולות"

כשאנחנו מבקשים מאשכנזי לבנות תיק השקעות היא מציעה למשקיע סולידי לבנות תיק של 20% מניות ו־80% אג"ח. בחלק המנייתי היא מציעה להקצות 8% מהתיק למניות בישראל, עוד 10% למניות בארה"ב ועוד 2% מניות שווקים מתעוררים ("טיוואן, דרום קוריאה ואפילו יפן"). בחלק של האג"ח היא מציעה להקצות 24% לאג"ח ממשלת ישראל, עוד 48% לאג"ח קונצרניות בישראל ו־8% לאג"ח קונצרניות בחו"ל. מח"מ התיק (משך חיים ממוצע) הוא 4 שנים, כשבאג"ח הממשלתיות המח"מ ארוך יותר מאשר באג"ח הקונצרניות.

באשר למשקיע אגרסיבי אשכנזי מציעה תיק של 50%/50%. למניות בישראל היא מקצה 18% מהתיק, למניות בארה"ב היא מקצה 27% מהתיק ולמניות שווקים מתעוררים עוד 5%. באשר לאג"ח היא מקצה 15% לאג"ח ממשלת ישראל, עוד 30% לאג"ח קונצרניות בישראל ו־5% לאג"ח קונצרניות בחו"ל.

באשר לחשיפה לאסיה היא מציינת כי זה מתכתב עם מהפכת ה־AI, "ביפן יש חברות שמספקות ציוד לשבבים, בטיוואן יש את יצרנית השבבים TSMC וגם בדרום קוריאה יש חברות רלוונטיות. לצד זה קורים דברים נוספים טובים במדינות הללו - הרשויות עסוקות בלהבריא את הכלכלה, לגרום לחברות להתייעל, לחלק דיבדינדים ולבצע רכישה עצמית (BuyBack) של מניות. אלה חברות שמסורתית מכפילי ההון בהן היו יותר נמוכים, כי החברות לא השקיעו מספיק ולא התייעלו".

כשאנחנו מבקשים סקטורים מומלצים בארץ ובחו"ל, אשכנזי מציינת ש"הבנקים יכולים להמשיך לעלות למרות ירידת הריבית. עוד היא מציינת לחיוב את מניות האנרגיה המתחדשת שייהנו מירידת הריבית, תחום התשתיות וגם את החברות היבואניות לישראל שצפויות ליהנות מהתחזקות השקל.

גם בחו"ל היא ממליצה על הבנקים "אם ייכנס יו"ר לפד שתומך בדה־רגולציה ויותר חופש פיננסים. הבנקים בארה"ב מגוונים יותר מבחינת הפעילות שלהם כך שהם יוכלו לעשות מיזוגים ורכישות וגם לפעול כחתמים. עוד היא ממליצה על תחום התעשייה וגם על "כל שרשרת הערך של ה־AI. היכן שיש ממשק בין AI לסקטורים אחרים. זה תחום התשתיות וגם ציוד לחשמל, וגם מניות הטכנולוגיה הגדולות. גם תחום הרפואה רלוונטי, ואפשר לקחת אותו כתחום דפנסיבי".

באופן כללי היא מציינת ש"עדיין אי אפשר לברוח מהמניות הגדולות וכדאי להישאר בהן ואולי גם להיחשף למניות בגודל בינוני, אך לא ללכת למניות הקטנות". על דבר אחד היא מספקת אמירה ברורה: "בכל החברות הללו כדאי לחפש מניות 'איכות', חברות עם מאזנים חזקים ורווחיות (ROE) גבוהה".