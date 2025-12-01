יו"ר רשות ני"ע, ספי זינגר, ביקר בחריפות את הבנקים על כך שהתנהלותם מהווה חסם לכניסתם של פינטקים חדשים. לדבריו, "המערכת של שירותי תשלום יושבת על כמה רגולטורים וגם על מערכת מורכבת בין חברות התשלומים למערכת הבנקאית שמספקת להם שירותים. נעשים הרבה מאמצים, אבל צריך להגיד ביושר, זה לא עובד נכון לעכשיו והמצב לא טוב", הוא אמר.

זינגר הדגים: "יש חברה שקיבלה מאיתנו רישיון, ולא אגיד את שמה. כעבור כמה חודשים אמרו 'קחו חזרה את הרישיון כי זה לא עובד'. הם הסבירו שהמערכת הבנקאית לא נותנת להם שירותים שמאפשרים להם לעבוד. זה תמרור אזהרה בפנינו, כי כל חברות התשלומים יושבות על המערכת הבנקאית, והיא חייבת להבין שהיא צריכה לתת להן את השירות גם אם הן נועדו להתחרות בהם ולהוות חלופה לחלק מהשירותים בבנקים".

"אי אפשר להסכים לכך"

עוד תקף זינגר כי "חלק מחברות שירותי התשלומים מתקשות לפתוח חשבון בנק בישראל - זה מצב שאי אפשר להסכים אליו. אם חברות שיבואו לארץ יתקלו בקשיים, אז הן לא יבואו לפה. אנחנו עובדים על כך לא מעט עם דני חחיאשוילי (המפקח על הבנקים), אבל זה לא שם - וזה אפילו רחוק משם".

את הדברים אמר זינגר בכנס של בנק ישראל. חחיאשוילי השיב: "יש דרך ארוכה אבל נעשו צעדים". לדבריו, בהמשך להנחיית הבנק לפתוח חשבונות לגופים פיננסיים, בשנה האחרונה הוגשו 270 בקשות: "קצת יותר מ־10% הבנקים סירבו ועוד 10% פרשו מסיבותיהם".

בשנה שעברה נכנס לתוקפו חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום שמכיל רפורמה שנועדה להגדיל את התשלומים, בשוק שבו שולטים הבנקים וכרטיסי האשראי, ולהכניס חברות פינטק לתחום.