"לפעמים מרוב עצים לא רואים את היער. התנודתיות הגדולה במהלך החודש, שנבעה מהשיח הגובר על בועת ה-AI, מדיניות הריבית, המצב הביטחוני בצפון והתנודות בחו"ל (שהביאו לירידה של יותר מ-4% במדדים, נ"א), לא מנעה מנובמבר להיות אחד החודשים החזקים, גם בהשוואה גלובלית וגם אבסולוטית. לכן, אסור לנהל השקעות לפי הכותרות היומיות ומצב הרוח הנקודתי", כך אומר יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך.

כך, חודש נובמבר הסתיים גם הוא עם תשואה חיובית לחוסכים. בחודש נובמבר צפויים החוסכים במסלולים הכלליים ליהנות מתוספת תשואה חיובית של 1%, כאשר טווח התשואה צפוי לנוע במנעד רחב של 0.5% עד 1.3%, כך על־פי תחזית אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה. החוסכים במסלולי המניות צפויים ליהנות מתשואה חזקה מעט יותר של 1.3%, כאשר גם כאן המנעד רחב - בין 0.7% לאלה לבין 1.8%. גם בקרנות הפנסיה לגילאי 50 ומטה צפויה להירשם תשואה חודשית של 1.3% עם טווח רחב.

הסיבה לפערים הגדולים נובעת מכך שבחודש נובמבר, השוק הישראלי תפקד מצוין ומדד ת"א 125 זינק ב-4.2%, כשמנגד בארה"ב מדד ה-S&P 500 סיים בעלייה מינורית של 0.1%, ואילו הנאסד"ק סיים בירידה של 1.5%. במילים אחרות, גופים ומסלולים שהיו חשופים יותר לישראל נהנו שוב גם בחודש האחרון, ואילו גופים ומסלולים שהיו מוטים לארה"ב נהנו הרבה פחות. גם באירופה לא נרשמו שינויים גדולים, כאשר הדאקס הגרמני ירד ב-0.5%.

עוד לפי התחזית של ברקוביץ, המסלולים שעוקבים אחרי מדד ה-S&P 500 נהנו החודש מתשואה חיובית של 0.7% כתוצאה מהיחלשות של השקל (0.6%) מול הדולר.

התשואה החיובית לחוסכים נבעה גם משוק האג"ח, כאשר נרשמה בו מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו עד 0.4%, ומדד האג"ח הממשלתיות עלה ב-0.2%.

התחזקות השקל ממשיכה לשחוק את רווחי החוסכים החשופים לחו"ל

ומה באשר לתחילת השנה? שם התמונה ממשיכה להיות חזקה במיוחד. על פי ברקוביץ, התשואה ב-11 החודשים הראשונים של השנה צפויה לעמוד על כ-14% (טווח של 13%-15%) במסלולים הכלליים. השנה הנוכחית כבר קרובה מאוד להפוך לשנה החזקה ביותר לחוסכים מאז 2009. כדי "לנצח" את התוצאה של שנת 2021, השוק יצטרך לתת עוד דחיפה קלה של יותר מ-0.3%.

לדברי ברקוביץ, כאן התחזקות השקל פגעה משמעותית בחוסכים. לדבריו, "אלמלא התחזקות השקל מול הדולר, התשואה הייתה יכולה להיות 16%". כמובן, התחזקות השקל היא פועל יוצא של השיפור במצב הביטחוני של ישראל, מה שהזניק את המדדים, כך שלא ייתכן שהשקל היה נשאר חלש ואילו המדדים המקומיים ישלימו זינוק של יותר מ-40% מתחילת השנה.

מכל מקום, גם במסלולים המנייתיים נרשמת שנה חזקה מאוד, כאשר ב-11 החודשים הראשונים של השנה הניבו המסלולים הללו תשואה מרשימה של 22.6% (טווח תשואה של 20%-24%). המסלולים שמחקים את מדד ה-S&P 500 ממשיכים להישאר מאחור השנה עם תשואה של 5.9% בלבד. באשר למסלולי הפנסיה, שם לבני מתחת לגיל 50 צפויה להיות תשואה חזקה במיוחד של 16.1% (טווח של 15%-16.5%) וגם לחוסכים מעל גיל 60 צפוי תשואה של כמעט 11%.

הסיבות כאן הן הזינוק בשוק המקומי, שרשם עלייה של 43.4% (במדד ת"א 125), וכן עלייה במדדי אג"ח הממשלתיות והקונצרניות, בשיעור של 5.9% לכל מדד.

בארה"ב, לשם השוואה, עלה מדד ה-S&P 500 מתחילת השנה ב-16.4% והנאסד"ק ב-21%, גם עליות מרשימות לשנה אחת. מנגד, היחלשות הדולר בשיעור של 10.5% מול השקל מחקה את רוב התשואה.