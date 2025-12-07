מדינת ישראל ממנפת את המלחמה ברצועת עזה, שפרצה לאחר 7 באוקטובר 2023, כדי לשווק את הטכנולוגיה הצבאית החדישה ביותר שלה - ורוכשים פוטנציאליים מארה"ב ומאירופה נעמדים אחד אחרי השני בתור.

העניין האירופי בטכנולוגיה הצבאית הישראלית גובר על רקע רצונן של מדינות היבשת להתחמש מול התוקפנות הרוסית, וזאת למרות הדאגה שהביעו כמה מהן לגבי אופן ניהול המלחמה בעזה.

כך, גורמים רשמיים ממדינות רבות נהרו לכנס במימון משרד הביטחון (Defense Tech Summit), שהתקיים בישראל בשבוע שעבר, בו הוצגה טכנולוגיית־שדה־קרב חדישה אשר נוסתה בעזה, בלבנון ובאיראן. בנוסף לנציגים מאירופה, הגיעו גם בכירים ממשלת ארה"ב, וכן משלחות רשמיות מהודו, אוזבקיסטן, סינגפור וקנדה.

הנוכחות המרשימה בכנס - שלדברי המארגנים הייתה גדולה בהרבה מזו של השנה שעברה - הדגימה כיצד הטכנולוגיה הצבאית הישראלית מצליחה לשמור על האפיל שלה, וזאת למרות הבידוד הדיפלומטי עקב הלחימה בעזה וצווי המעצר שהוציא בית הדין הפלילי בהאג נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

החשש באירופה מפוטין - ומהצעדים של טראמפ

כאמור, מדינות אירופה בלחץ להשקיע ביכולות ההגנה והצבא אל מול האיום המתגבש ממזרח. במקביל, הן מתמודדות עם חשש הולך וגובר שארה"ב הופכת לאט לאט לשותפה פחות אמינה במסגרת נאט"ו, ברקע מדינות החוץ העיקשת של הנשיא דונלד טראמפ.

קריאת ההשכמה לאירופה הגיעה כאשר סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס נאם בוועידת הביטחון במינכן בחודש פברואר וגער בפומבי בממשלות היבשת, על מה שכינה "צנזורה ובידוד של מפלגות פופוליסטיות". בכך אותת, לדברי סבסטיאן פון ריבנטרופ - שותף מנהל ב-JOIN Capital, חברת הון סיכון אירופית שהשתתף בוועידה - על שינוי באווירה הטרנס־אטלנטית במרחב.

אירופאים רבים חוששים שרוסיה תרחיב את פעילותה הצבאית ביבשת אם תצליח להשיג ניצחון אסטרטגי באוקראינה. בתגובה, בחודש יוני האחרון ממשלות אירופה באשר הן הסכימו לנטוש עשרות שנים של הוצאות ביטחון מצומצמות, והעלו את יעד ההוצאות השנתי ל־3.5% מהתמ"ג, לעומת 2% בעבר.

בנוסף, הן קבעו לראשונה יעד ייעודי להגדלת הוצאות הביטחון שאינן קשורות לכלי נשק קטלניים - תוספת של עוד 1.5%.

היקף היצוא הביטחוני הישראלי מזנק

מדינות אירופיות רבות הטילו אמברגו נשק על חברות ישראליות במהלך המלחמה, והגבילו באופן מלא או חלקי את היבוא והיצוא הצבאי. זאת, כהתנגדות למחיר ההומניטרי של הסכסוך, שהביא להרג של יותר מ-70 אלף איש בעזה (כך על פי רשויות הבריאות הפלסטיניות, שאינן מבחינות בין חמושים לאזרחים).

בחודש ספטמבר, בריטניה מנעה את השתתפותה של משלחת ממשרד הביטחון הישראלי ביריד סחר בנשק. דובר ממשלת בריטניה אמר כי "גורמים בשגרירות בריטניה השתתפו בכנס כפי שהם עושים באופן שגרתי ברחבי העולם, כדי ליצור קשר עם עמיתיהם ולקדם את האינטרסים הבריטיים".

למרות זאת, יצוא הנשק הישראלי שבר שיא בשנת 2024, לאחר פרוץ המלחמה בעזה, והגיע להיקף של 14.8 מיליארד דולר. אירופה הייתה הצרכנית הגדולה ביותר של טכנולוגיית ביטחון ישראלית בשנה שעברה, והיוותה 54% מהייצוא לעומת 35% בשנת 2023, על פי נתונים של משרד הביטחון בישראל.

זאת ועוד - החברה הביטחונית אלביט הודיעה בחודש נובמבר כי חתמה על חוזה של 2.3 מיליארד דולר עם לקוח בינלאומי. היא לא חשפה את הלקוח או את המוצר, ואמרה רק כי תספק פתרון אסטרטגי. ביולי, רומניה הודיעה על עסקה של יותר מ-2 מיליארד דולר עבור מערכת הגנה אווירית מרפאל.

ובחזרה לכנס: גרמניה, בעלת תכנית הוצאות צבאיות של 580 מיליארד דולר לעשור הקרוב, שלחה את אחת המשלחות הגדולות ביותר. המשתתפים ענדו סיכות עם דגלי גרמניה וישראל, שלובים זה בזה.

נזכיר, כי ביום רביעי האחרון, מערכת ההגנה האווירית חץ 3 שגרמניה רכשה מישראל תמורת כ־4 מיליארד דולר נכנסה לפעילות מלאה, והפכה למערכת החץ הראשונה שנפרסה מחוץ לישראל ולארה"ב. זוהי עסקת הנשק הגדולה ביותר בתולדות ישראל.

לנוכח העובדה שהלחימה ברצועת עזה צומצמה במידה רבה, ולאור הגברת ההוצאות הצבאיות באירופה, נראה כי מדינות רבות מרגישות בנוח יותר לעשות עסקים עם ישראל בגלוי.

שיחות עם קציני צה"ל וטייסי קרב

בפינה אחת, משלחת מהאיחוד האירופי התרועעה באותו החדר עם קציני צה"ל וטייסי קרב ישראלים במדים, שהשתתפו במלחמה בזירות השונות. בפינה אחרת, המשתתפים הצטלמו ליד מערכת "קרן הברזל" של רפאל, מערכת לייזר המיועדת ליירוט רחפנים וטילים בעלות נמוכה. במהלך המלחמה, ישראל השתמשה עשרות פעמים בגרסה ניידת וקטנה יותר של המערכת הזו, במיוחד בלבנון.

במקביל, אירוע צדדי בכנס חיבר סטארט-אפים ישראליים עם משקיעים מאירופה, כולל גרמניה ואוסטריה, וסיפק טיפים כיצד להתגבר על הביורוקרטיה האירופית.

ועדיין, שימוש בניסיון בלוחמה קינטית לצורך שיווק עשוי להוביל לתוצאות הפוכות. ביולי, כאשר קמפיין השיווק של יצרנית הנשק רפאל השתמש בצילומים של תחמושת ה'ספייק פיירפליי' שלה כדי להדגים כיצד הנשק מרחף, מתפוצץ ואז הורג אדם בעזה. הדבר עורר תגובה זועמת ברשתות החברתיות והחברה מהירה להסיר את הסרטון.

"במלחמה הזו ישראל, לטוב ולרע, הוכיחה מה עובד ומה לא", אמר אלון ליפשיץ, שותף מייסד של 'אורליוס קפיטל', חברת הון סיכון שבסיסה בתל אביב ובניו יורק, ומתמחה בטכנולוגיות דו-שימושיות ואבטחת סייבר ליישומים ביטחוניים לאומיים.