דווקא כשהקנצלר בארץ, לופטהנזה קרגו הטילה אמברגו נשק על ישראל

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, נחת במוצאי שבת לביקור רשמי ראשון בישראל - צעד שמסמן התקרבות מחודשת ביחסי שתי המדינות, על אחת כמה וכמה לאחר טקס המבצוע של מערכת "חץ 3" שנערך בשבוע שעבר. אלא שבעוד המישור המדיני מתחמם, בחזית אחרת נרשמה דווקא התנערות: כבר ביום חמישי הודיעה חברת לופטהנזה קרגו על הטלת אמברגו נשק על ישראל.

"ברצוננו ליידע כי, בהתאם להחלטה פנימית בחברה, אמברגו על כלל המטענים הצבאיים והביטחוניים הוטל על תל אביב, באופן מיידי ועד להודעה חדשה", עדכנה החברה הגרמנית את המשלחים הבינלאומיים. "אנחנו נעדכן אתכם ככל ויהיה מידע נוסף".

לופטהנזה קרגו חזרה להפעיל טיסות מטען לישראל באופן מלא ב־1 באוגוסט, עם שבע טיסות שבועיות: שלוש באמצעות בואינג 777 וארבע באמצעות איירבוס 321. ככלל, קבוצת לופטהנזה הפסיקה את טיסותיה לישראל בתחילת חודש יוני. היא דחתה את חזרתה המתוכננת בשל מבצע "עם כלביא" מול איראן. בסופו של דבר, הקבוצה חידשה את טיסותיה ב־1 באוגוסט מפרנקפורט, ובהמשך שבה בהדרגה לשגרה.

בחודש הנוכחי מגבירה הקבוצה את פעילותה ומעלה את מספר הטיסות השבועיות לישראל מ־64 ל־74. לופטהנזה עצמה מפעילה כ־21 טיסות שבועיות מפרנקפורט וכ־14 ממינכן, לצד חברות בת אחרות ובהן אוסטריאן איירליינס, סוויס, בריסל איירליינס, ITA ויורווינגס.

מדוברות החברה נמסר: "לופטהזה קרגו עומדת לחלוטין בכל החוקים והרגולציות הרלבנטיים. בעקבות הוראת בקרת יצוא בריטית וסנקציות רלבנטיות, הובלת ציוד צבאי ורכיבים לתל אביב וממנה כרגע בלתי אפשרי ללופטהנזה קרגו, ללא קשר למסלול. אנחנו פועלים לאיתור פתרון שיאפשר משלוחים אינדיבידואלים".