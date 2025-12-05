חשיפת גלובס בדבר ההצעה שהגישה ענקית הספנות הפג לויד לרכישת צים הובילה לכותרות רבות ברחבי העולם, שהשפיעו מאוד גם על מניית החברה. זו זינקה אתמול (ה') במסחר המוקדם בכ־4%, אבל בהשפעת התנגדות העובדים - המסחר נסגר בעלייה של 2.6%. בכך, המניה השלימה זינוק של כ־35% בתוך כחודש בלבד. עם זאת, מתחילת השנה המניה מציגה עדיין תשואה שלילית של 12%.

● ראיון | שר התעשייה של הודו מסביר איך אפשר לנהל יחסים טובים עם איראן וישראל במקביל

● המדרון החלקלק של צו 8: כך הפך גיוס החירום לשגרה שצה"ל התאהב בה

"ההצעה נמצאת בשלבים מוקדמים, וטרם החל המו"מ בין הצדדים", כתבו ב"אינווסטינג", תוך שציינו כי צים חולשת על 2.5% מהמסחר במכולות בעולם - מה שמדרג אותה במקום התשיעי. הפג לויד, שמדורגת במקום החמישי, עם 7.4%, נמצאת בבעלות חלקית של קטאר אחזקות (12.3%) וקרן העושר (PIF) הסעודית (10.2%). "דירקטוריון צים הודיעה קודם לכן שהוא בוחן את הצעת הרכישה של גליקמן ואונגר".

ב־MSN ו"אינבסטור האב" התייחסו אף הם להצעתם של אלי גליקמן ורמי אונגר, והפנו תשומת לב להתעניינות בחברה גם משתי החברות הכי גדולות בתחום: MSC עם 20.2% מהשוק, ומארסק עם 14.3%. זה מתרחש בעת שבהשפעת הזינוקים האחרונים במניה, שווי החברה הנוכחי עומד על כ־2.46 מיליארד דולר. סוגיית ההתעניינות הבינלאומית צפה גם בדיווח של "מרקט סקרינר".

בענף הספנות הבינלאומית הפנו תשומת לב רבה להתפתחויות, שהרי עסקאות בסדר גודל שכזה לא מדוברות באופן שגרתי בתחום המסורתי למדי. ההתעניינות הרחבה של ענקיות הספנות בצים, הביאה להתייחסות באתר המוביל "טריידווינדס", כשב"סיטרייד מריטיים" התייחסו לתגובת צים שלא הכחישה את ההצעה בהפג לויד, שמצידה מסרה בתגובה כי החברה "לא מגיבה לשמועות בשוק".

"זו שאלה אם תהיה לנו אספקה במלחמה הבאה"

בסיכומו של דבר, במידה וההצעה של הפג לויד תהיה זו שתתקדם מול דירקטוריון צים, התמודדות בלתי מבוטלת צפויה מול ועד העובדים, בהנהגת היו"ר אורן כספי. "רכישת צים על־ידי הפג לויד, שנשלטת בידי קטאר וסעודיה, היא סכנה ישירה לביטחון המדינה", מסר כספי. "98% מהסחר של ישראל עובר בים. אם צים תהיה בידיים קטאריות-סעודיות, במלחמה הבאה נישאר חסומים ימית. אין לנו גבול יבשתי פתוח. הים זה עורק החיים שלנו. למדינה יש מניית זהב שמאפשרת לחסום את העסקה. אנחנו קוראים לשרת התחבורה ולממשלה להפעיל אותה מיד ולמנוע את המכירה. זו לא עוד עסקה כלכלית - זו שאלה אם תהיה לנו אספקה במלחמה הבאה".

בה בעת, ב"ג'ורנל אוף קומרס" של S&P דווקא רואים במניית הזהב של ממשלת ישראל, ככזו שעשויה להטות את הכף בשל המעורבות הקטארית־סעודית בבעלות בהפג לויד.

צים הונפקה לפני כמעט חמש שנים, לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר (אחרי הכסף). השיבושים בשרשראות האספקה בעולם בעקבות מגפת הקורונה הזניקו את שווי המניה לשיא של כ־10 מיליארד דולר, תוך שהחברה רשמה שנתיים יוצאות דופן עם רווחים של יותר מ־4.5 מיליארד דולר בשנה וחילקה דיבידנדים גדולים. לאחר מכן היא איבדה את רוב שוויה ונסחרה תמורת פחות ממיליארד דולר. עתה, כאמור, היא עומדת על כ־2.46 מיליארד דולר.

ב"וול סטריט ג'ורנל" העריכו את מחיר מניית צים הנוכחי כיקר. היא נסחרת בשער של 20.4 דולר למניה, והאנליסטים מעריכים כי המחיר צריך לרדת בקרוב ל־14.3 דולר למניה. מתוך שבעה אנליסטים שמסקרים את צים, אחד ממליץ לקנות, שלושה נוספים ממליצים על "החזק", ושלושה ממליצים למכור. אולם עמדתם הכוללת פחות שלילית ביחס לשלושה חודשים קודם לכן. זה עשוי לנבוע מהפוטנציאל של החברה, כפי ששיקפו ב־t21 המקסיקני: 130 אוניות מכולה ו־15 Ro-Ro, אבל 95% מתוכן מוחכרות.