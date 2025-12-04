ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם ענקית הספנות הבינלאומית הפג לויד הגישה הצעה לרכישת צים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
צים שירותי ספנות | בלעדי

ענקית הספנות הבינלאומית הפג לויד הגישה הצעה לרכישת צים

לגלובס נודע כי ענקית הספנות הגרמנית הפג לויד הגישה הצעה לרכישת צים, ועפ"י הידוע היא לא היחידה • בוועד העובדים של החברה מתנגדים לעסקה בחריפות וקוראים למדינה למנוע את המהלך

דין שמואל אלמס 11:00
אלי גליקמן, נשיא ומנכ''ל צים / צילום: איתי רפפורט - חברת החדשות הפרטית
אלי גליקמן, נשיא ומנכ''ל צים / צילום: איתי רפפורט - חברת החדשות הפרטית

ענקית הספנות הבינלאומית הפג לויד הגישה הצעה לרכישת צים - כך נודע לגלובס. ככל הידוע, מדובר בשלב מקדמי וטרם נפתח משא־ומתן בין הצדדים. בנוסף על כך, על־פי ההערכות, הוגשו הצעות נוספות בימים האחרונים.

מדירקטוריון צים נמסר: "כפי שדירקטוריון צים עדכן לאחרונה, הדירקטוריון עורך תהליך בחינה אסטרטגית של החלופות האפשריות להשאת ערך לבעלי המניות, לרבות מכירת החברה. התהליך מתקדם, ובמהלכו מספר גופים הביעו עניין. הדירקטוריון לא יתייחס לזהות הגופים או לתוכן ההצעות עד להשגת הסכם או עד לסיום תהליך הבחינה בדרך אחרת".

ענקית קרנות הסל מעריכה: ההזדמנויות הבאות - בבריאות ובשווקים המתעוררים
המדינה האירופית שהותירה את אלביט מחוץ למכרז הגדול

הפג לויד חולשת על 7.4% משוק ספינות המכולות העולמי, מה שמציב אותה במקום החמישי בעולם. לצורך ההשוואה, צים מדורגת תשיעית - עם 2.5%. בה־בעת, לגלובס נודע כי גם שתי השחקניות הגדולות ביותר בעולם מביעות עניין בחברה הישראלית. MSC עם 20.2% מהשוק ומארסק עם 14.3% בוחנות אף הן את המהלך.

ענקיות הספנות מתעניינות ברכישת החברה, לאחר שהמנכ"ל מאז 2017, אלי גליקמן, הגיש הצעה עם איל הספנות רמי אונגר, אבל דירקטוריון צים החליט לבחון גם חלופות אחרות. האפשרות לרכישת השליטה עלתה לאחר שבעל השליטה הקודם, עידן עופר, דרך חברת קנון, מכר את החזקותיו בצים.

בוועד העובדים של החברה מתנגדים בחריפות למהלך, שמהווה צעד מעניין מצד החברה הזו. במסגרת שורת הבעלים בחברה הגרמנית נמנות, בין השאר, קטאר החזקות (12.3%), זרוע של רשות ההשקעות הקטארית (QIA); וקרן העושר (PIF) הסעודית (10.2%).

"קוראים לשרת התחבורה למנוע את המכירה"

"רכישת צים על־ידי הפג לויד, שנשלטת בידי קטאר וסעודיה, היא סכנה ישירה לביטחון המדינה", מסר לגלובס יו"ר הוועד, אורן כספי. "במלחמת 'חרבות ברזל', כשמארסק, MSC וכל חברות הספנות הזרות נטשו את ישראל - רק צים המשיכה להביא מזון, תרופות ותחמושת. צים הצילה את המדינה.

"98% מהסחר של ישראל עובר בים. אם צים תהיה בידיים קטאריות-סעודיות, במלחמה הבאה נישאר חסומים ימית. אין לנו גבול יבשתי פתוח. הים זה עורק החיים שלנו. למדינה יש מניית זהב שמאפשרת לחסום את העסקה. אנחנו קוראים לשרת התחבורה ולממשלה להפעיל אותה מיד ולמנוע את המכירה. זו לא עוד עסקה כלכלית - זו שאלה אם תהיה לנו אספקה במלחמה הבאה".

צים הונפקה לפני כמעט חמש שנים, לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר (אחרי הכסף). השיבושים בשרשראות האספקה בעולם בעקבות מגפת הקורונה הזניקו את שווי המניה לשיא של כ־10 מיליארד דולר, תוך שהחברה רשמה שנתיים יוצאות דופן עם רווחים של יותר מ־4.5 מיליארד דולר בשנה וחילקה דיבידנדים גדולים. לאחר מכן היא איבדה את רוב שוויה ונסחרה תמורת פחות ממיליארד דולר. עתה היא עומדת על כ־2.4 מיליארד דולר.

ב"וול סטריט ג'ורנל" העריכו את מחיר מניית צים הנוכחי כיקר. היא נסחרת בשער של 19.8 דולר למניה, והאנליסטים מעריכים כי המחיר צריך לרדת בקרוב ל־14.3 דולר למניה. מתוך שבעה אנליסטים שמסקרים את צים, אחד ממליץ לקנות, שלושה נוספים ממליצים על "החזק", ושלושה ממליצים למכור. אולם עמדתם הכוללת פחות שלילית ביחס לשלושה חודשים קודם לכן.