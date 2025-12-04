ענקית הספנות הבינלאומית הפג לויד הגישה הצעה לרכישת צים - כך נודע לגלובס. ככל הידוע, מדובר בשלב מקדמי וטרם נפתח משא־ומתן בין הצדדים. בנוסף על כך, על־פי ההערכות, הוגשו הצעות נוספות בימים האחרונים.

מדירקטוריון צים נמסר: "כפי שדירקטוריון צים עדכן לאחרונה, הדירקטוריון עורך תהליך בחינה אסטרטגית של החלופות האפשריות להשאת ערך לבעלי המניות, לרבות מכירת החברה. התהליך מתקדם, ובמהלכו מספר גופים הביעו עניין. הדירקטוריון לא יתייחס לזהות הגופים או לתוכן ההצעות עד להשגת הסכם או עד לסיום תהליך הבחינה בדרך אחרת".

הפג לויד חולשת על 7.4% משוק ספינות המכולות העולמי, מה שמציב אותה במקום החמישי בעולם. לצורך ההשוואה, צים מדורגת תשיעית - עם 2.5%. בה־בעת, לגלובס נודע כי גם שתי השחקניות הגדולות ביותר בעולם מביעות עניין בחברה הישראלית. MSC עם 20.2% מהשוק ומארסק עם 14.3% בוחנות אף הן את המהלך.

ענקיות הספנות מתעניינות ברכישת החברה, לאחר שהמנכ"ל מאז 2017, אלי גליקמן, הגיש הצעה עם איל הספנות רמי אונגר, אבל דירקטוריון צים החליט לבחון גם חלופות אחרות. האפשרות לרכישת השליטה עלתה לאחר שבעל השליטה הקודם, עידן עופר, דרך חברת קנון, מכר את החזקותיו בצים.

בוועד העובדים של החברה מתנגדים בחריפות למהלך, שמהווה צעד מעניין מצד החברה הזו. במסגרת שורת הבעלים בחברה הגרמנית נמנות, בין השאר, קטאר החזקות (12.3%), זרוע של רשות ההשקעות הקטארית (QIA); וקרן העושר (PIF) הסעודית (10.2%).

"קוראים לשרת התחבורה למנוע את המכירה"

"רכישת צים על־ידי הפג לויד, שנשלטת בידי קטאר וסעודיה, היא סכנה ישירה לביטחון המדינה", מסר לגלובס יו"ר הוועד, אורן כספי. "במלחמת 'חרבות ברזל', כשמארסק, MSC וכל חברות הספנות הזרות נטשו את ישראל - רק צים המשיכה להביא מזון, תרופות ותחמושת. צים הצילה את המדינה.

"98% מהסחר של ישראל עובר בים. אם צים תהיה בידיים קטאריות-סעודיות, במלחמה הבאה נישאר חסומים ימית. אין לנו גבול יבשתי פתוח. הים זה עורק החיים שלנו. למדינה יש מניית זהב שמאפשרת לחסום את העסקה. אנחנו קוראים לשרת התחבורה ולממשלה להפעיל אותה מיד ולמנוע את המכירה. זו לא עוד עסקה כלכלית - זו שאלה אם תהיה לנו אספקה במלחמה הבאה".

צים הונפקה לפני כמעט חמש שנים, לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר (אחרי הכסף). השיבושים בשרשראות האספקה בעולם בעקבות מגפת הקורונה הזניקו את שווי המניה לשיא של כ־10 מיליארד דולר, תוך שהחברה רשמה שנתיים יוצאות דופן עם רווחים של יותר מ־4.5 מיליארד דולר בשנה וחילקה דיבידנדים גדולים. לאחר מכן היא איבדה את רוב שוויה ונסחרה תמורת פחות ממיליארד דולר. עתה היא עומדת על כ־2.4 מיליארד דולר.

ב"וול סטריט ג'ורנל" העריכו את מחיר מניית צים הנוכחי כיקר. היא נסחרת בשער של 19.8 דולר למניה, והאנליסטים מעריכים כי המחיר צריך לרדת בקרוב ל־14.3 דולר למניה. מתוך שבעה אנליסטים שמסקרים את צים, אחד ממליץ לקנות, שלושה נוספים ממליצים על "החזק", ושלושה ממליצים למכור. אולם עמדתם הכוללת פחות שלילית ביחס לשלושה חודשים קודם לכן.