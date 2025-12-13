למרות החששות ממיתון עולמי בעקבות מלחמת הסחר של הנשיא טראמפ, הכלכלה העולמית סיימה את 2025 במצב סביר. לפי מדד הכלכלות החזקות של מגזין האקונומיסט לשנת 2025, ישראל נמצאת במקום ה-3 והמכובד הודות לביצועי שוק ההון המקומי. ישראל הצליחה לזנק לצמרת הטבלה כשבשנה שעברה דורגה במקום ה-6.

הדירוג השנתי בחן 36 מדינות לפי חמישה מדדים: אינפלציה, רוחב האינפלציה, צמיחת התוצר, תעסוקה וביצועי שוקי המניות. פורטוגל הוכתרה ככלכלת השנה, בזכות שילוב של צמיחה חזקה, אינפלציה נמוכה ושוק מניות פורח. גם דרום אירופה בלטה לחיוב: יוון וספרד ממשיכות התאוששות מרשימה.

מדד הכלכלות המצליחות לשנת 2025 של האקונומיסט 1. פורטוגל שיעור הצמיחה הגבוהה מהממוצע האירופי, אינפלציה מבוקרת ועליות חדות בשוק המניות, שזינק ביותר מ־20% במהלך 2025. 2. אירלנד שיעור הצמיחה בתוצר עמד על 3.2% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור העלייה במחירי המניות עמד על 20.1% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 3. ישראל שיעור הצמיחה בתוצר עמד על 3.5% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור העלייה במחירי המניות עמד על 53.3% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 4. קולומביה שיעור הצמיחה בתוצר עמד על 3.4% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.שיעור העלייה במחירי המניות בקולומביה עמד על 43.8% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 5. ספרד שיעור הצמיחה בתוצר עמד על 2.8% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור העלייה במחירי המניות עמד על 35.0% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 6. צ'כיה שיעור הצמיחה בתוצר עמד על 2.8% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור העלייה במחירי המניות עמד על 46.2% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 7. יוון שיעור הצמיחה בתוצר עמד על 1.7% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור העלייה במחירי המניות עמד על 44.0% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 8. קנדה שיעור הצמיחה בתוצר עמד על 1.4% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור העלייה במחירי המניות עמד על 24.0% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 9. סלובניה שיעור הצמיחה בתוצר עמד על 1.6% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור העלייה במחירי המניות עמד על 52.8% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 10. פולין שיעור הצמיחה בתוצר עמד על 3.8% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור העלייה במחירי המניות עמד על 33.5% ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קראו עוד

לעומת זאת, צפון אירופה נותרה מאחור: אסטוניה, פינלנד וסלובקיה נמצאות בתחתית הדירוג. גרמניה ובריטניה הציגו ביצועים פושרים, וארה״ב דורגה רק באמצע, וזאת בשל אינפלציה גבוהה יחסית, למרות שוק עבודה חזק. בשוקי המניות, ישראל ופורטוגל הובילו, בעוד דנמרק בלטה לשלילה לאחר קריסת מניית נובו נורדיסק.

ישראל קטפה את המקום ה-3 בשל התאוששות מרשימה ממשבר וקטפה את התואר "המדינה המצטיינת ביותר בשוק ההון". בנוסף, ישראל מדורגת מעל כלכלות מרכזיות כמו ארה״ב ואיטליה. באוקונמיסט נכתב כי לעומת מדינות אחרות שסבלו ממשבר בעשור האחרון "ישראל המשיכה בהתאוששות המרשימה שלה מהכאוס של 2023". עוד טרם המלחמה הכלכלה הישראלית סערה, תוך שהבורסה מציגה ביצועי חסר והשקל איבד גובה, על רקע הרפורמה המשפטית שקידמה הממשלה וההתנגדות העזה לה.

בנוסף, לפי האקונומיסט ישראל המדינה המצטיינת ביותר בשוק ההון: "למי שמחפש רווחי שוק מניות לוהטים כדאי להביט למקומות אחרים. אף שחברות מצ'כיה ומדרום קוריאה הציגו שנה טובה, אף מקום לא הצטיין יותר (במונחי מטבע מקומי) מישראל".