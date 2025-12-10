האנליסטים לא רואים בועת AI, אבל מסמנים מנצחות ומפסידות בשוק

לצד השאלה האם התפתחה בועה בתחום הבינה המלאכותית, נראה שרבים מסכימים כי בין שהתשובה חיובית ובין שהיא שלילית, יהיו חברות שיצליחו - ויהיו כאלה שפחות. בימים האחרונים מספר גופים ניסו למפות את המנצחות בתחום ה־AI, וחלקם התייחסו גם למפסידות הצפויות.

● "זה לא הזמן להגדיל את רכיב המניות": התחזיות והטיפים של מנהלי בתי ההשקעות הגדולים

● סוף השנה בהייטק הפעם אגרסיבי במיוחד: כ־2,000 מפוטרים בחודש

כך למשל, אנליסט השבבים בבנק ההשקעות קנטור פיצג'רלד, סי.ג'יי מיוז, מרחיב את ההגדרה של תעשיית ה־AI לשורה ארוכה של תחומים - שבבים, ציוד שבבים, אינטרנט, תוכנה ועוד, ומציין שבקנטור מסקרים כיום כבר למעלה מ־100 מניות שיש להן רוח גבית מתחומי הבינה המלאכותית. מיוז מאמין שאין כיום בועת AI, ומציין מספר מניות בולטות שהציגו ביצועי חסר ביחס למדד נאסד"ק 100 מתחילת השנה הנוכחית: לדוגמה מטא, אמזון, טסלה, כשלהערכתו יש בכך "הזדמנות מצוינת לבחור חברות איכותיות במחירי דיסקאונט".

בין המומלצות של קנטור ניתן להזכיר את חברות ציוד השבבים ASML , לאם ריסרץ' ו־MKS . נובה וקמטק הישראליות לא נבחרו למועדפות על־ידי בנק ההשקעות, אף שנובה מומלצת בקנטור כ"תשואת יתר" (קמטק מקבלת המלצת "נייטרלי").

בתחום השבבים, המניות המועדפות על קנטור כוללות את אנבידיה , ברודקום , מיקרון , סיגייט ו־Western Digital . תחום האינטרנט וחברות הענק כולל את מיקרוסופט , אמזון , מטא, אורקל ו־CoreWeave - אך לא את מאנדיי ונייס הישראליות ולא את פלנטיר, גוגל וחברות אחרות.

ישראלית שכן נכנסת לרשימת המועדפות היא Wix , שמספקת פלטפורמה לבנייה וניהול של אתרי אינטרנט. גם ענקית הסייבר פאלו אלטו , שרוכשת את סייברארק מישראל, מומלצת על־ידי קנטור. שתיהן נכנסות בתחום התוכנה וסוכני AI, יחד עם שורה ארוכה של מומלצות ובהן סיילספורס , Zscaler , רובריק ועוד. בתחום המוביליטי מומלצות מניות טסלה , דורדאש ו־Aurora Innovation .

הערכת חסר לעתיד ה־AI

אנליסט הטכנולוגיה של Wedbush, דן אייבס, פרסם גם הוא לאחרונה רשימה של "מנצחות" AI, שחלקן חופפות לרשימת המומלצות של קנטור. החלוקה שלו שונה מעט, אך גם הוא ממליץ על מיקרוסופט, אמזון, ברודקום, מטא, אנבידיה, אורקל, פאלו אלטו, טסלה ו־Zscaler. בניגוד לקנטור, הוא ממליץ גם על אפל , אלפאבית (גוגל) , IBM , פלנטיר ושופיפיי .

גם אייבס מעריך שאין בועת AI. לאחרונה התראיין ל־Yahoo Finance ואמר שם כי "אנו נמצאים בשלב מאוד מוקדם במהפכת ה־AI, כאשר רק ל־3% מהחברות בארה"ב יש כיום מסלול ברור לתחום". הוא גם צפה שהוצאות על AI יגיעו בשנת 2026 לרמה של 550־600 מיליארד דולר מצד לקוחות ממשלתיים ועסקיים, והוסיף שהמשקיעים מעריכים בחסר את מה שצפוי בעתיד. "השעה עכשיו היא 10:30 בערב במסיבת ה־AI, שנמשכת עד ארבע לפנות בוקר, והדובים צופים במסיבה דרך החלון", כך הגדיר אייבס.

גם בחברת המחקר Alpine Macro התייחסו השבוע לשאלת הבועה, ומבלי להתייחס למניות ספציפיות, האסטרטג הנרי וו כתב כי "בינה מלאכותית הפכה למרכזית כל כך בשווקים ובכלכלה, שכאשר ה־AI מתעטשת, כל שאר מדד S&P 500 מצטנן". הוא מתייחס לשלושה סיכונים: ההוצאות ההוניות (CAPEX) על AI והמימון שלהן, התיישנות שבבי AI ושינויים בהובלה בתחום שיכולים להיווצר (הוא קורא לזה "רגע נוסף של DeepSeek" - על שם החברה הסינית שטלטלה את העולם בשנה שעברה, כשהציגה מודל מתקדם בהפתעה). מסקנתו היא שהסיכונים האלה מוגבלים ולא אמורים לפגוע בסיפור של ה־AI. "אנו ממשיכים לראות ביצועי יתר מהחברות שנמצאות ב'צוואר הבקבוק' של רכיבים חיוניים וריכוזיות גבוהה", אמר.

האנדרדוגיות שבתחרות

ואם יש מי שמנצח, יש כמובן גם את המפסידים. אייבס ושותפיו מ־Wedbush פרסמו השבוע גם סקירה על "מפסידות ה־AI" - ובה גם מניה ישראלית אחת: נייס, שההמלצה עליה ירדה בהתאם מ"תשואת יתר" ל"נייטרלי", ומחיר היעד נחתך מ־170 דולר ל־120 דולר (פרמיה של 12.3%).

לפי כלכלני Wedbush, הסביבה התחרותית בשוק שבו נייס פועלת (AI לתחום חוויית הלקוח) הופכת ליותר קשה, ומציינים שענקיות כמו אלפבית, מיקרוסופט ואמזון פוזלות לתחום. הם מזכירים שמניות של חברות תוכנה כמו נייס , אדובי , Docusign ו־Workday נפגעו בעקבות החששות ש־AI תהפוך את הפתרונות שלהן למיושנים מדי, ולא סבורים שהן יצליחו לבצע קאמבק.

כמו נייס, חברות הענק מתחרות גם בחברות קטנות יותר מתחום הפרסום כמו פינטרסט ו־Trade Desk , ובחברות משלוחים ותחבורה שיתופית כמו Instacart, אובר ו־Lyft . כך למשל לפי Wedbush - אמזון, גוגל ומטא מועדפות על־ידי מפרסמים, ואילו טסלה וגוגל (באמצעות Waymo) מבצעות "שיבוש" מהותי בחברות התחבורה.

עוד מפסידות שאייבס ו־Wedbush מסמנים הן אינטל , HP וקוואלקום , שלהערכתם פריחת ה־AI פוגעת בעסקי הליבה שלהן - שכן עלויות רכיבי הזיכרון גדלות והן לא יוכלו לגלגל אותן על הלקוחות שלהן.