סוף השנה בהייטק הפעם אגרסיבי במיוחד: כ-2,000 מפוטרים בחודש

כמדי סוף שנה נוקטות חברות הייטק רבות, בעיקר הוותיקות שבהן, מהלכי התייעלות שכוללים גם קיצוצים, ובכמה מקרים נערך אף חריש עמוק, כחלק משינוי כיוון. כך, היום (ד') נודע על פיטורי 180 איש מאאוטבריין (כיום "טידס "), 10% מכלל עובדי החברה, ואילו מוקדם יותר השבוע יצאה גם מובילאיי בפיטורי 200 איש, או 4% מעובדיה.

השתיים אינן היחידות מקרב החברות הישראליות בבורסה בניו יורק: לצידן פיטרו גם פייבר , ורוניס וסלברייט מאות עובדים יחד, וגם חדי-קרן ישראלים בוגרים וותיקים כמו לושה, אקסוניוס, לייטריקס ופיוניר נאלצו להיפרד מעשרות עובדים כל אחת. אליהן הצטרפו מרכזי פיתוח של ענקיות הייטק זרות וותיקות כמו HP , אפלייד מטיריאלס , סיסקו וסוני , חלקן רגילות לפטר מדי שנה, אפילו באותה התקופה ממש.

רק בחודש האחרון פוטרו מההייטק הישראלי - בארץ ובעולם - כ-1,800 איש, והשנה טרם הסתיימה, מה גם שלא כל הפיטורים דווחו, כך שהמספר עשוי להיות גדול יותר. זהו, ככל הנראה, גל הפיטורים הגדול ביותר בישראל במהלך סוף השנה מאז 2022, שהייתה שנת משבר בהייטק העולמי בשל עליית הריביות וההתפכחות מהקורונה.

אז פוטרו בהייטק הישראלי לפי מונה הפיטורים של אתר "לסטארטאפ" 1,240 איש. רבים מהמפוטרים הם עובדי מנהלה, בדיקות תוכנה, אנליזה או מוצר שאינם בהכרח קרובים לליבת המוצר, אלא נמצאים בשכבות המעטפת הארגונית. רובם עובדים על מוצרים שכבר אינם נמצאים בלב האסטרטגיה בחברה או נמצאים בתחומים מיושנים שלא יכולים לסייע לחברות להתמודד עם הטלטלה שמביאה עימה הבינה המלאכותית.

פיטורים בלתי נמנעים

סוף השנה נחשב לעיתוי מסורתי עבור חברות טכנולוגיה רבות לביצוע גלי פיטורים: סגירת התקציב לשנה הבאה מכתיבה מבנה עלויות חדש שהחברות נדרשות להתאים את עצמן אליו, ובמקומות שבהם מבוטלים או מקוצצים פרויקטים מיושנים, או כאלו שאיבדו את ההצדקה המסחרית, פיטורי עובדים הם בלתי נמנעים.

גם סטארט-אפים צעירים או בוגרים יותר מנצלים את סוף השנה לחשב מסלול מחדש כשהם אינם בטוחים שיצליחו לגייס הון חדש ונאלצים לפטר עובדים, ואם לא, הם מחפשים רוכש, לעיתים גם במחירים נמוכים יותר ממה שציפו. מעבר לפיטורי עובדים, סוף השנה הוא גם עונת מחירי החיסול של חברות סטארט-אפ שיזמיהן ומשקיעיהן הבינו כי כדי למזער נזקים יש למכור את החברות. בין החברות שנמכרו בתשואה נמוכה, חברות כמו נמוגו (Namogoo), שנמכרה בתמורה למניות בחברה פרטית, אינפיניפוינט (Infinipoint) שנמכרה אמש ב-20 מיליון דולר לאחר שגייסה סכום דומה, ועוד שורה של חברות כמו 8fig, וולוסיטי, סייבריזן ונוירובלייד.

שירי וקס, מנכ"לית חברת ההשמה להייטק גוטפרנדס (Gotfriends), שמה לב כי מלבד פיטורים סטנדרטיים של התייעלות לקראת סוף השנה או שינויי מיקוד - הבינה המלאכותית הפכה גם היא לזרז משמעותי, לא רק לפיטורים אלא לשינויים עמוקים יותר בחברות. "אלה יכולים להיות תפקידים שהבינה המלאכותית כבר מחליפה בפועל - לא מדובר על אולי או בקרוב, אלא כאן ועכשיו - אנליסטים, אנשי בדיקות, כותבי מצגות או נציגי פיתוח מכירות (SDR) מוחלפים באופן מואץ על ידי AI.

"אבל הפיטורים האלה לא מתקיימים בחלל ריק, אלא בדרך כלל כחלק משינוי כולל יותר שעובר על החברות - רובן כבר מקימות מחלקות AI, בקצב הרבה יותר מהיר ממה שציפינו לו בתחילת השנה. אז רק 30% מהחברות החזיקו במחלקה שכזו ולקראת סוף השנה השיעור הזה עומד על 70% - כאשר קצב הגיוסים למהנדסי AI מגיע לשיא, וכך גם הביקוש לתפקידים כמו מהנדסי מודלי שפה (LLM), חוקרי AI, מהנדסי נתונים, מהנדסי תשתיות וכמובן, מומחים לאנשי סייבר בתחום הבינה המלאכותית", אומרת וקס.

"אנחנו רואות ירידה חדה במשרות הג'וניורים, בעיקר בתפקידים שבהם כלי AI כבר מסוגלים לבצע חלק מהעבודה הבסיסית שבמשך שנים הייתה נחלתם של עובדים בתחילת הדרך", אומרת רויטל שיר-מרוקו מחברת גיוס עובדי הטכנולוגיה HRIT tech. "במקביל, מרבית החברות והסטארט-אפים מצפים מהמועמדים להציג יכולות עבודה מוכחות ויומיומיות עם כלי AI כסטנדרט בסיסי. הדרישה הזו הופכת את השוק לתחרותי יותר עבור מועמדים צעירים אבל במקביל מעלה ערך של טאלנטים מנוסים, שיודעים לשלב את הכלים בצורה חכמה בתוך תהליכי הפיתוח והמוצר. התוצאה היא שצד אחד של השוק מצטמצם, אבל הצד השני של אנשי מקצוע חזקים, בעלי הבנה עמוקה ויכולת להוביל בעידן ה-AI רק מתחזק.

"להגדיל את שורת הרווח"

אייל סולומון, מנכ"ל חברת ההשמה להייטק אתוסיה, אומר כי "מה שכולנו חיים בו כרגע הוא עמימות וחשש ברמה הגלובלית. יש פעילויות שחברות באמת שוקלות להעביר לחו"ל, וכולם מנסים להצדיק את הביזנס שלהם בתקופה לא פשוטה". הוא מוסיף כי "אם עד היום ולפני המלחמה הרבה חברות היו ממוקדות צמיחה, היום רבות מהן עוברות להתמקד ברווחיות. המשמעות היא שהן מסתכלות על קיצוץ הוצאות כדי להגדיל את שורת הרווח.

"תהליך הטמעת הבינה המלאכותית גם הוא מכרסם בשוק ומייצר אצל חלק מהחברות תחושה שהן צריכות לבצע אוטומציה ולהתייעל, וחלקן כבר החלו ליישם זאת", מה שלדבריו גם משפיע על גל הפיטורים. ולמה דווקא בדצמבר? סולומון מסביר "כי זה הזמן שבו כולם בונים תוכניות לשנה הקרובה ומקבלים תקציבים. ברגע שחברה גדולה מציגה מהלכי התייעלות, היא יכולה לבחון בתוך הארגון היכן ניתן להביא עוד משאבים לשנה הבאה ולייצר תוכנית עבודה שתאפשר צמיחה. אצל סטארט־אפים זה קריטי במיוחד, משום שהם רוצים להראות למשקיעים שהם יכולים להיות רווחיים כבר ב־2026".

לדבריו, בעיקר במקרה של סטארט-אפים, "סוף השנה הוא טיימינג מצוין להכין את הקרקע לשנה הבאה ולהראות למשקיעים שהחברה מכוונת לצמיחה ולרווחיות".