בפעם השנייה השנה: אאוטבריין מפטרת כ-180 עובדים

חברת האדטק Teads (לשעבר אאוטבריין) מבצעת עוד תוכנית רה-ארגון שכוללת פיטורי 10% ממצבת העובדים שלה, במטרה לחסוך 35-40 מיליון דולר בשנה. בתחילת השנה, לאחר שהושלם המיזוג בין החברות אאוטבריין ו-Teads, הועסקו בחברה 1,800 עובדים, כ-18% מהם בישראל, כך שמדובר כעת על פיטורים של כ-180 עובדים אך לפי הערכות רק חלק קטן מהמפוטרים יגיע מישראל. במקביל החברה ממשיכה לגייס עובדים למחלקות הפיתוח שלה כחלק מההתמקדות שלה בתחום הפרסום בטלוויזיות חכמות (CTV).

בחברה מעריכים שהפיטורים יובילו לעלויות של 8-12 מיליון דולר שיוכרו ברבעון האחרון של 2025 וברבעון הראשון של 2026.

מניית החברה זינקה אתמול (ג') ב-20.6% לאחר שבתחילת השבוע היא נסחרה בשפל של כל הזמנים, ולאחר הזינוק במניה שווי החברה מגיע ל-67.5 מיליון דולר. נזכיר, שאאוטבריין הונפקה לראשונה ב-2021 לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר, ובתחילת השנה הנוכחית היא השלימה את רכישת Teads של פטריק דרהי בעסקה של 900 מיליון דולר.

החברה הממוזגת, בניהולו של דיוויד קוסטמן, מספקת פלטפורמה רב־ערוצית לפרסום באינטרנט הפתוח, במטרה לספק תוצאות גם למפרסמים וגם לערוצי התוכן. דוחות הרבעון השלישי שפורסמו בחודש שעבר הראו שאמנם היקפי הפעילות עלו מאוד בעקבות הרכישה, אך היא עברה מרווח להפסד. בקופת Teads היו בסוף הרבעון השלישי 138 מיליון דולר לעומת חוב של 622 מיליון דולר שרובו לטווח ארוך. המנכ"ל קוסטמן הודה שהרבעון לא עמד בציפיות, למרות התקדמות בתחום ה-CTV, ושהחברה פועלת במהירות להאצת הצמיחה וחזרה לתזרים חיובי.

החברה מצטרפת לעוד חברות שהודיעו לעובדים על פיטורים בימים האחרונים, ביניהן חברת האוטוטק מובילאיי וחברת הפינטק פיוניר.