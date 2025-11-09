הישראלית שצללה משווי של מעל מיליארד דולר לפחות מ־70 מיליון

בקיץ שעבר יצאה חברת אאוטבריין למהלך נועז - רכישה במיליארד דולר, שנועדה להרחיב את פעילותה ולהציע פתרון מלא ללקוחותיה. "זו עסקה שתשנה את פני החברה", אמר אז מנכ"ל אאוטבריין, דיוויד קוסטמן. מאז חלפה יותר משנה, הרכישה הושלמה בפברואר האחרון תוך הפחתת השווי ל־900 מיליון דולר, ולפחות בינתיים התוצאות מאכזבות. ביום חמישי שעבר, פרסמה אאוטבריין - שנקראת כיום Teads כשמה של החברה שרכשה - דוחות חלשים לרבעון השלישי של השנה. בתגובה, מנייתה צנחה ביותר מ־50% לשפל של כל הזמנים, 69 מיליון דולר. זאת, לעומת שווי של 1.1 מיליארד דולר בהנפקה ב־2021, וכאמור חודשים ספורים לאחר שהשלימה מיזוג עם חברה ששוויה 900 מיליון דולר.

● "היסטריה לא מוצדקת": חיים כצמן חזר לקנות מניות, והמשקיעים נבהלו

● שאלות ותשובות | הטיפים שיכולים לחסוך לכם מיליון שקל ויותר: מה צריך לדעת כשפורשים לפנסיה?

החברה הממוזגת מספקת פלטפורמה רב־ערוצית לפרסום באינטרנט הפתוח, במטרה לספק תוצאות גם למפרסמים וגם לערוצי התוכן. והרכישה הגדילה את היקפי הפעילות שלה: ההכנסות ברבעון השלישי צמחו ב־42% ל־319 מיליון דולר, וההכנסות נטו (כלומר בנטרול הוצאות טראפיק) צמחו ביותר מפי 2 לכ־131 מיליון דולר. עם זאת, היא עברה מרווח להפסד נקי של 19.7 מיליון דולר, ובמהלך הרבעון Teads ייצרה תזרים שלילי של 23.7 מיליון דולר. בסוף הרבעון היו לחברה בקופה 138 מיליון דולר לעומת חוב של 622 מיליון דולר שרובו לטווח ארוך.

3 מספרים מדוחות Teads 319 מיליון דולר

הכנסות ברבעון השלישי (+42% בשנה)

23.7 מיליון דולר

התזרים השלילי ברבעון

50%-

צניחת המניה ביום פרסום הדוחות

קוסטמן הודה שהרבעון לא עמד בציפיות החברה, למרות ההתקדמות האסטרטגית (לדוגמה, בתחום הטלוויזיות החכמות, CTV), ושהיא פועלת במהירות להאצת הצמיחה וחזרה לתזרים חיובי. אחד הצעדים שדובר הוא מינוי מולי ספילמן, שהייתה בכירה באורקל, לתפקיד מנהלת מסחרית ראשית.

אחד המפסידים "על הנייר" מהירידה בשוויה של החברה הוא המיליארדר פטריק דרהי, בעלי אלטיס - קבוצת התקשורת שמכרה את Teads לאאוטבריין. העסקה בוצעה כך שאלטיס קיבלה 625 מיליון דולר במזומן ועוד 43.75 מיליון מניות אאוטבריין. ביום השלמת העסקה, שווי המניות עמד על כ־255 מיליון דולר ואילו כעת השווי מגיע ל־31.8 מיליון דולר. עם זאת, אלטיס נהנתה בסך הכול מאקזיט מוצלח ב־Teads, אחרי שנרכשה על־ידה ב־2017 תמורת 307 מיליון דולר (285 מיליון אירו) - כמחצית משווי המזומן שהתקבל במכירה לאאוטבריין. אגב, בעבר אלטיס תכננה להשיג שווי גבוה יותר, כשבשנת השיא 2021 הגישה תשקיף הנפקה בנאסד"ק לפי עד 5 מיליארד דולר, אך המהלך בוטל. בעלי מניות נוספים, לפי דיווחים מהחודשים האחרונים, הם ויולה ונצ'רס עם 6.7% ממניות החברה ו-ווליו בייס עם 5%.