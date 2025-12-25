בעוד ימים ספורים, עם פתיחת שנת 2026, משקי הבית והעסקים בישראל יידרשו להתמודד עם התייקרות נוספת ביוקר המחיה: תעריפי הארנונה יעלו בשיעור של 1.626%, כשמשנת 2014 הם יתייקרו בכ־30%.

לצד ההתייקרות הרוחבית, הגישו מעל 100 רשויות מקומיות בקשות להעלאות חריגות לארנונה ב־2026, שרובן אושרו בימים האחרונים על ידי משרד הפנים. אילו רשויות גדולות קיבלו אישור להעלאות חריגות, היכן נדחו הבקשות, ואילו רשויות קיבלו אישור דווקא להפחתת התעריפים? גלובס עושה סדר.

ירושלים

פרטי הבקשה: העלאה של עד 38.57% בתעריף הארנונה לאזור חיוב ד' בעיר

ירושלים מחלוקת לארבעה אזורי חיוב: א'־ד', כאשר אזור א' (בו מצויה שכונת המושבה הגרמנית, למשל) נחשב ליקר יותר ואזור ד', שבו השכונות בית ישראל, גבעת שאול דרך הר המנוחות, נחשב לזול יותר. בבקשה שהגישה העירייה היא מבקשת לסווג סוגי בניינים 1 ו־2 מאזור ד', הממוקמים בשכונות הנחשבות חלשות לאזור ג' (בו מצוי חלק ממשכנות שאננים, והשכונות מוסררה ומאה שערים), שם תעריף הארנונה גבוה בעשרות אחוזים, כאשר המשמעות עבור הכנסות העירייה היא תוספת של יותר מ־31.9 מיליון שקל.

החלטת משרד הפנים: אושרה

תל אביב

פרטי הבקשה: העלאה של יותר מ־100% בארנונה לנכסי מגורים מערבית לרחוב הירקון ובאזור מתחם הדולפינריום, והפחתת תעריפי ארנונה למוסדות להשכלה גבוהה

גם בעיריית תל אביב תעריפי הארנונה מחולקים לאזורים: 1־5. העירייה הגישה בקשה לשינוי התעריף למגורים באזור הדולפינריום, מאזור 4 (הנמוך ביותר הוא 5), לאזור 1. המשמעות היא שבבניינים ששטחם יותר מ־140 מ"ר, התעריף יעלה ביותר מ־100%, מכ־64 שקל למ"ר, לכמעט 140 שקל למ"ר. עם זאת, בעירייה ביקשו להפחית את תעריפי הארנונה למוסדות גדולים להשכלה גבוהה או להכשרה מקצועית (מעל 4,000 מ"ר שטח).

החלטת מספר הפנים: אושר

חיפה

פרטי הבקשה: העלאה של הארנונה לשכונות חדשות יותר ובתי זיקוק, הפחתת תעריפים למשרדי בנק, חברות אשראי, אוניברסיטאות וסטודיו לאומנים

גם עיריית חיפה הגישה בקשה חריגה להעלות את הסיווג של השכונות החדשות יותר, בהן רמת הנשיא, שכונת נאות פרס, שכונת גבעת זמר, שכונת יצחק נבון ושכונת ורדיה החדשה לתעריף שומה א' הגבוה יותר. בחיפה גם ביקשו להעלות את הארנונה על בתי הזיקוק בשיעור של 5% מעבר להתייקרות הקבועה בחוק, כך שהעלייה תעמוד על 6.6%. לעומת זאת, בעיר ביקשו להפחית את תעריפי הארנונה למוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטת חיפה והטכניון), לצד הפחתה של תעריפים למשרדי בנקים וחברות אשראי, מוסדות חינוך בתחומי האומנות ולחללי עבודה של אמנים בתחומים שונים.

החלטת משרד הפנים: אושרה רק הפחתת הארנונה עבור משרדי חברות אשראי ובנקים

רעננה

פרטי הבקשה: העלאה גורפת בתעריפי הארנונה בשיעור של 2.4%; העלאה של 23% בארנונה למגורים באזור 2

בעיריית רעננה ביקשו העלאה גורפת בתעריפי הארנונה בשיעור של 2.4% בגין עבודות המטרו, בטענה כי "מימון דמי המטרו מציב בפני העירייה אתגר כלכלי של ממש המכביד על תקציב הרגיל". עוד ביקשה העירייה העלאה של 23% בארנונה למגורים באזור 2, בפריסה על פני חמש שנים.

החלטת משרד הפנים: אושרה הבקשה להעלאת הארנונה בגין המטרו, שאר הבקשות נדחו

ראשון לציון

פרטי הבקשה: העלאה גורפת בתעריפי הארנונה בשיעור של 5.18%; העלאת הארנונה לחניונים עד שיעור של 165%

בדומה לעיריית רעננה, גם בעיריית ראשון לציון הוגשה בקשה להעלאה גורפת בתעריפי הארנונה בגין עבודות המטרו, בשיעור של 5.18%. במקביל ביקשה העירייה להעלאות את תעריפי הארנונה עבור חניונים מקורים ולא מקורים, עד שיעור של 165%. לצד זאת, העירייה ביקשה הפחתות זמניות עבור בניין ישן שמוסיפים בו ממ"ד, עבור בניין מגורים המתקין מעלית, עבור נכס מגורים שהותקן בו מתקן פוטו וולטאי, עבור בניין המשפץ את חזיתו ועבור בניין משותף שעובר הליך עיבוי בינוי.

החלטת משרד הפנים: אושרו כלל הבקשות עבור נכסי מגורים

רמת גן

פרטי הבקשה: העלאות את תעריף הארנונה עבור עסקים באזור הבורסה, עד לשיעור של כ־8.5%

השינוי המשמעותי בבקשת עיריית רמת גן נגע לאזור הבורסה ליהלומים, שם ביקשה העיריה להעלאות את תעריף הארנונה עבור עסקים עד 300 מ"ר ועסקים מעל 300 מ"ר, עד לשיעור של כ־8.5%. במקביל ביקשה העירייה לשנות את סיווג האזור עבור גני ילדים ומוסדות חינוך ציבוריים ובתי חולים סיעודיים/גריאטריים המשויכים לאזור ב' - לאזור א'. בעירייה ציינו כי השינוי ייעשה בהדרגה, כך שהתעריף באזור הבורסה יעלה ב־7.5% לשנה כולל שיעור העלייה המאושר הארצי, עד להגעה לתעריף המבוקש.

החלטת משרד הפנים: נדחה

עיריית רמת גן מסרה בתגובה לגלובס כי: "העירייה ביקשה לתקן עיוות היסטורי. אזור הבורסה היה אזור נחות של מוסכים ומפעלים, אבל הוא מזמן הפך לאזור בו פועלים תאגידי ענק מבנקים דרך חברות ביטוח ועד חברות הייטק בינלאומיות. המצב כיום הוא אבסורדי ולא צודק. נוצרת סיטואציה בה בעל חנות קטנה, משלם ארנונה עסקית גבוהה יותר מחברות מבוססות ומובילות".

"לא פחות ממחדל ציבורי"

נזכיר כי שר הפנים לשעבר, ח"כ משה ארבל (ש"ס), הכריז כשכיהן בתפקידו, כי לא יאשר כל בקשה חריגה להעלאה בארנונה. למרות זאת, החליטו ראש הממשלה בנימין נתניהו (בתפקידו הזמני כשר הפנים) ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', לחתום על תוספת שתאפשר שני מצבים שבהם העלאה חריגה תאושר: רשות שנמצאת "במצב פיננסי מורכב", בין היתר כזו אשר סך החוב מהכנסותיה הוא 30% או יותר מזה; ומקרים שבהם הרשות מבקשת העלאה גורפת בשיעור זהה לכלל הנכסים, או לנכסי המגורים בפרט - עד 5% מעבר לשיעור העדכון השנתי האוטומטי.

טיראן ששון, סמנכ"ל רגולציה באיגוד לשכות המסחר מציין בשיחה עם גלובס כי "אישור העלאות הארנונה החריגות במגוון רשויות מקומיות הוא לא פחות ממחדל ציבורי. מדובר בצעד הפוך לחלוטין מהצהרותיו של השר לשעבר ארבל.

"בפועל, בזמן שהמערכת הפוליטית הייתה ללא שר מכהן - קודמו בקשות בהיקפים נרחבים, המטילים נטל נוסף על עסקים ותושבים ללא בחינה כלכלית מעמיקה. זאת למרות המשמעויות האדירות. התוצאה: פגיעה ישירה בעשרות אלפי עסקים, וזאת בתקופות שבהן הייתה מצופה דווקא יציבות והקלה".

עוד קורא ששון לבטל את מנגנון "הטייס האוטומטי" בארנונה, כאשר העלאה בתעריפים תובא לשימוע ציבורי בדומה לתעריף החשמל או המים. עוד הוא מציין כי יש לתקן הנוסחה הבסיסית, כך שתהיה הצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד, ולא למדד השכר במגזר הציבורי, וכן לבטל את מנגנון האישורים החריגים, לצד ביטול העלייה בתעריף הצפויה לשנת 2026.