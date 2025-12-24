מאות שקלים בשנה: המס העירוני החדש שישלמו תושבי חיפה

שוברי הארנונה הנשלחים בימים אלו לבתיהם של תושבי חיפה כוללים, לראשונה, מס חדש - היטל שמירה, אשר יוסיף כמה מאות שקלים לתשלום השנתי שלהם. כיצד הוא מחושב, ואילו רשויות נוספות גובות מס כזה?

היטל השמירה הוא מס עירוני שניתן להטיל מכוח תיקון לחוק פקודת העיריות, ומוגדר כ"אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי". הוא נקבע לפי היקף השטח הבנוי של הנכס המחויב בהיטל, כשעל פי התקנות יש תעריף מרבי שאפשר לגבות - אך הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מדי שנה.

מועצת עיריית חיפה אישרה בפברואר האחרון את חוק העזר המאפשר לה לגבות את ההיטל עם תחילת שנת 2026, וכחלק ממהלך זה אמורה להתחיל לפעול בתחילת השנה הקרובה יחידת "עוז", ככוח שיטור עירוני חדש.

ההיטל נקבע על תעריף של 2.32 שקל למ"ר. המשמעות: מהשנה הקרובה כל נכס בעיר יידרש לשלם את ההיטל, כך שדירה בשטח 100 מ"ר, לדוגמה, תחויב בעוד 232 שקל בשנה - בנוסף על תשלומי הארנונה. יש לציין כי תשלומי הארנונה לשנת 2026 יתייקרו ב־1.626%, ועיריית חיפה לא הגישה בקשה להעלאת תעריף נוספת לשנה זו לנכסי מגורים.

לא מעט רשויות בישראל כבר מנהיגות וגובות את היטל השמירה. בתל אביב־יפו אושר ב־2014 להפעיל את שירותי השמירה והאבטחה העירוניים, כולל היטל שמירה שיעמוד ב־2026 על 2.98 שקל למ"ר. בין הרשויות הנוספות שגובות היטל שמירה אפשר לציין את רעננה, נתיבות, באר שבע, חריש, רמת גן, הוד השרון ואשדוד.