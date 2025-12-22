לאחר שפורסם בגלובס כי הממשלה תאפשר לרשויות לבקש העלאות חריגות בתעריף הארנונה גם ב-2026, אושרו העלאות חריגות בארנונה במספר עיריות כגון תל אביב, ירושלים, רחובות, ועוד.

כך, עיריית תל אביב קיבלה אישור חריג לבקשתה להעלאת הארנונה באזור מגורים מערבית לירקון השייך לאזור 2, ולשייכו לאזור 1, שם תעריף הארנונה גבוה בכ-25%. במקביל ביקשה לסווג את אזור 4, אליו משתייך מתחם הדולפינריום לאזור 1 - המהווה שינוי של יותר מ-100% בתעריף הארנונה. במקביל, עיריית ירושלים קיבלה אישור לבקשתה להעלאת הארנונה במבני מגורים באזור ד', כך שיחויבו לפי תעריף אזור ג', הגבוה בכ-22.3%. גם בעיריית רחובות הוגשה בקשה דומה, שם העירייה מבקשת לשנות הגדרת הסיווג הקיימת במבני מגורים באזורי המיסוי השונים.

גם בקשת ראשון לציון, שביקשה העלאה עבור מס המטרו, ועבור העלאת ארנונה לחניונים מקורים ולא מקורים, עד שיעור של 165% אושרה. במקביל בקשת רעננה, להעלאות את הארנונה, לצד העלאה של 23% בארנונה למגורים באזור 2, בפריסה על פני חמש שנים אושרה.

נזכיר כי שר הפנים לשעבר, ח"כ משה ארבל (ש"ס), הכריז כשהיה בתפקיד כי לא יאשר כל בקשה חריגה להעלאה בארנונה - ולמרות זאת, החליטו ראש הממשלה בנימין נתניהו (בתפקידו הזמני כשר הפנים) ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', לחתום על תוספת שתאפשר שני מצבים שבהם העלאה חריגה תאושר: רשות שנמצאת "במצב פיננסי מורכב", בין היתר כזו אשר סך החוב מהכנסותיה הוא 30% או יותר מזה; ומקרים שבהם הרשות מבקשת העלאה גורפת בשיעור זהה לכלל הנכסים, או לנכסי המגורים בפרט - עד 5% מעבר לשיעור העדכון השנתי האוטומטי.

הבקשה שנדחתה

עם זאת, בקשת עיריית רמת גן להעלאה חריגה של תעריפי הארנונה במתחם הבורסה נדחתה. על פי הבקשה, העירייה ביקשה להעלאות את תעריף הארנונה עבור עסקים עד 300 מ"ר ועסקים מעל 300 מ"ר, עד תקרת התעריף של הרשות הדומיננטית בנפה -עיריית תל אביב. ממידע שהגיע לגלובס עולה כי הבקשה שהוגשה מטעם העירייה לא עומדת בקריטריונים של בקשות חריגות להעלאת הארנונה, שכן בבקשה צוין שאופן העלאת התעריף תתבצע באמצעות הפריסה הבאה: עבור נישומים קיימים - העלאה הדרגתית של עד 7.5% בשנה (כולל שיעור העדכון), עד להגעה לתעריף היעד, ועבור נישומים חדשים - העלאה של עד5.73 בשנה (כולל שיעור העדכון), עד להגעה לתעריף היעד.

מטעם עיריית רמת גן נמסר כי: "עיריית רמת גן ביקשה לתקן עיוות היסטורי במסגרתו מועברים כל שנה עשרות מיליונים מהעסקים הקטנים שמשלמים ארנונה א' לחברות הענק בבורסה שמשלמות ארנונה ב'. היסטורית אזור הבורסה אכן היה אזור נחות של מוסכים ומפעלים אבל הוא מזמן הפך לאזור בו פועלים תאגידי ענק מבנקים דרך חברות ביטוח ועד חברות הייטק בין-לאומיות.

"המצב כיום הוא אבסורדי ולא צודק. נוצרת סיטואציה בה בעל חנות קטנה ושכונתית, משלם ארנונה עסקית גבוהה יותר מחברות מבוססות ומבילות במשק שנמצאות באזור הבורסה. את אי-השוויון הזה ביקשה עיריית רמת גן לתקן ולהתאים את הגבייה למציאות של 2026 כך שתהיה הגיונית וצודקת ועל מנת שהעירייה תוכל לתת מענה ושירותים טובים יותר לעסקים בעיר. משרד הפנים ומשרד האוצר סירבו לבקשה".