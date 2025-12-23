לראשונה בישראל: העיר שאיבדה את מעמדה "כעיר גדולה"

מדוע כפר סבא הועלמה מסקירות הנדל"ן האחרונות של הלמ"ס? מתברר, כי התכווצותה בכ־3,000 תושבים בשנתיים האחרונות, הביאה למצב, שהעיר כבר לא נכללת ברשימת הערים הגדולות בישראל של הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), מה שגרר את הסרתה מהרשימה.

בשנים האחרונות הלמ"ס הרחיבה מאוד את פרסומי הנדל"ן שלה, ומ־2017 היא כוללת בסקירות הנדל"ן שלה גם מיקוד על ערים שכוללות אוכלוסייה בת 100 אלף תושבים ומעלה. בסך הכל כוללת הרשימה 18 ערים, שבראשן ירושלים, שבה למעלה ממיליון תושבים, אחריה תל אביב (כ־467 אלף), חיפה (288 אלף), פתח תקווה (258 אלף) וראשון לציון (255 אלף) וכן הלאה.

כפר סבא נכללה בסקירות הללו מתחילתן, ב־2017. הערים הרצליה וחדרה נוספו לרשימה החל מ־2023, כשחצו את רף ה־100 אלף תושבים, ואילו בחודש שעבר נוספה גם מודיעין־מכבים־רעות לרשימת הערים הגדולות, כשהמספר הגיע ל־101,056 תושבים (נתונים ארעיים נכונים לאוקטובר השנה). עוד ערים שצפויות לחצות בשנים הקרובות את רף ה־100 אלף תושבים הן לוד שכוללת 93 אלף תושבים ישראלים ומודיעין עילית שבה חיים כ־91 אלף תושבים.

ואולם מחודש ספטמבר האחרון, כפר סבא נפקדת מרשימת הערים הגדולות, ובלמ"ס מסבירים כי הדבר נובע מזה, שמספר תושביה ירד מ־100 אלף.

מספר התושבים קפא

מדובר במקרה ראשון עד כה, שעיר נפלטת מרשימת הערים הגדולות. וניכר, כי הדבר קורה בגלל מיעוט הבנייה בה. על פי הלמ"ס, מאז 2012 נוספו לעיר פחות דירות משנוספו לקריית גת ועפולה. אם להשוות לערים גדולות אחרות בסביבה - דוגמת נתניה (תוספת של 14,221 דירות) ופתח תקווה (15,767), כפר סבא (6,219) לא הגיעה אפילו למחצית מכל אחת מהן.

למעשה, למדינה נוספו כ־3 מיליון תושבים מאז 2012, אך רק מעטים לכפר סבא. מאז הקמת השכונה הגדולה ביותר בתחילת העשור שעבר, "כפר סבא הירוקה" בצפון מערב העיר - מספר תושביה קפא על סביבות 100 אלף. ב־2019 מנתה העיר 101,456 תושבים ומאז המספר יורד באיטיות.

לעומתה, מספר תושבי ערים שמצטיינות בבנייה עולה במהירות, ודוגמאות בולטות הן בית שמש, שהוסיפה לתושביה 2,400 איש חדשים רק במהלך השנה הנוכחית, ואשקלון, לה נוספו כ־2,500 תושבים חדשים.

שלוש הערים הגדולות ירושלים, תל אביב וחיפה ממשיכות לאבד תושבים שמהגרים מהן החוצה, אך צמיחתן הדמוגרפית מתבססת בעיקר על ילודה. את ירושלים נטשו מתחילת השנה כ־7,000 תושבים, אך הריבוי הטבעי שלה הגיע ל־17 אלף; תל אביב ננטשה בידי 1,200 אנשים בתקופה הזו, אך הריבוי הטבעי שלה הגיע ל־3,600, ואילו את חיפה נטשו כ־600 איש, אך הריבוי הטבעי הגיע ל־660. כפר סבא אינה נמצאת במצב שבו ריבוי טבעי מפצה על אובדן תושבים מהגרים.

תוכנית חדשה מקודמת

יצויין כי בימים אלה מקודמת בותמ"ל תוכנית גדולה מאוד לצפון העיר, שכוללת כ־14 אלף יחידות דיור, מה שיקפיץ את מספר תושבי העיר, ביותר מ־40 אלף תושבים בעתיד. עם זאת יש להדגיש, כי העירייה מתנגדת בתוקף לתוכנית, בטענות של ליקויי תכנון חמורים שכלולים בה.

מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה, כי "כפר סבא העיר מבוקשת ומובילה באיכות החיים. הביקוש הגבוה לדיור בעיר משתקף גם ברמות מחירי הנדל"ן ומעיד על האטרקטיביות המתמשכת שלה. השינויים המתונים במספר התושבים סביב רף ה־100 אלף, משקפים תנודות דמוגרפיות טבעיות ואינם מצביעים על מגמה.

"העירייה פועלת באופן יזום להרחבת היצע הדיור ולחיזוק העיר לדורות הבאים, ובראשם הקמת שכונת קריית הצעירים, שנועדה לאפשר לצעירי העיר ולמשרתי מילואים להמשיך להתגורר בכפר סבא. אנו מודים לתושבות ולתושבים על האמון והביקוש, שמוכיח שכפר סבא היא בית שטוב לחיות בו".