השנה שמסתיימת בקרוב היא השלישית ברציפות של עליות בשיעור דו-ספרתי בוול סטריט. אל החגיגה הצטרפו גם חלק מהמניות הישראליות (או בעלות זיקה לישראל) שנסחרות בארה"ב. עם זאת, היו גם רבות שהציגו ביצועים חלשים במיוחד, בניגוד למגמה הכללית.

מתוך רשימה שכוללת קרוב ל-100 חברות מישראל, רק כרבע הציגו ביצועי יתר על המדדים בוול סטריט ב-2025 - הרבה מהן דואליות, ויותר ממחצית סוגרות שנה עם תשואות שליליות שנעות בין ירידות מינוריות למחיקת כמעט כל השווי שלהן. אז מי היו המניות המצטיינות ומי הגרועות של השנה עד היום?

אנלייט: "מכונת ביצוע בינלאומית"

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט הונפקה בנאסד"ק ב-2023 לאחר שכבר נסחרה בת"א, וההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר. כיום שוויה מגיע לשיא של כ-6 מיליארד דולר (פי 3) כשב-2025 לבדה המניה זינקה ב-162%. החברה, שמנוהלת החל מהשנה על-ידי עדי לויתן (החליפה את המייסד גלעד יעבץ, שמכהן כעת כיו"ר), עוסקת בייזום, הקמה והפעלה של פרויקטי ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת. בין המרוויחים מהזינוק ישנם גופים מוסדיים מישראל שמחזיקים במניה.

באופן כללי, 2025 לא הייתה אמורה להיות חיובית למניות האנרגיה המתחדשת, לאור העובדה שממשל טראמפ לא אוהד את התחום, ובשל שינויים במיסוי. אולם ההבנה היא שעל רקע עליית ה-AI יהיה צורך בהרבה יותר חשמל ומכל מקור אפשרי, ומניות רבות בתחום עלו (כולל סולאראדג' ואורמת). בסקירה של S&P Global שיצאה לאחרונה, אנלייט הוזכרה כאחת מ-10 החברות הגדולות בהיקפי פרויקטי הסולאר בארה"ב, כולל המתוכננים עד 2029. באי.בי.אי נכתב עליה לאחרונה שהיא "מכונת ביצוע בינלאומית" שנכנסת ל-2026 במומנטום שיא.

פאגאיה: רווח מוקדם מהצפוי

חברת הפינטק פאגאיה סוגרת שנה עם זינוק של 143% במניה, ועם שווי שוק של 1.8 מיליארד דולר. החברה הצטרפה לנאסד"ק כשמוזגה ל-SPAC בשנת 2022 בשווי 8.5 מיליארד דולר, זינקה לשווי שיא שלא החזיק מעמד של 20 מיליארד דולר, ואז נפלה לשפל של פחות מ-400 מיליון דולר. המגמה החיובית השנה (למרות ירידה מהשיא האחרון) מגיעה בעקבות השיפור הפיננסי המשמעותי: פאגאיה עברה השנה לרווח נקי מוקדם מהצפוי.

פאגאיה מנוהלת על-ידי המייסד המשותף גל קרובינר, והיא מספקת פתרון טכנולוגי שמאפשר לגופים פיננסיים להקצות אשראי בצורה מדויקת יותר. מייסד נוסף, נשיא החברה אביטל פרדו, אמר בוועידת ישראל לעסקים של גלובס לאחרונה שהחברה מזהה הזדמנות ענקית בלי הרבה תחרות, ושהיא תוכל להפוך לאחת מחברות האשראי הצרכני הגדולות בעולם.

טאואר: ליהנות מה"בום" ב-AI

יצרנית השבבים הדואלית טאואר , בניהולו של ראסל אלוואנגר, קפצה מתחילת השנה ב-135% והיא נסחרת בשווי של 13.6 מיליארד דולר -הישראלית החמישית בגודלה בוול סטריט.

רוב הזינוק הגיע מאז הקיץ האחרון ומוסבר בפריחת ה-AI. משקיעים שחיפשו עוד חברות שעשויות ליהנות מהבום "גילו" את טאואר, שמייצרת גם שבבים שנדרשים לרכיבים בדאטה סנטרים. נזכיר שב-2023 בוטלה עסקה שבמסגרתה אינטל הייתה אמורה לרכוש את טאואר ב-5.4 מיליארד דולר, פחות מחצי שוויה הנוכחי.

ג'יי פרוג: צמיחה בתחום הענן

חברת הטכנולוגיה ג'יי פרוג , בניהולו של המייסד המשותף שלומי בן-חיים, נסחרת בנאסד"ק בשווי 7.9 מיליארד דולר. המניה נסחרת ברמות שקרובות לשיא, אחרי עלייה של 127% השנה. רוב הזינוק הגיע אחרי דוחות הרבעון השלישי שפורסמו בנובמבר, בהם החברה עקפה את התחזיות, סיפקה תחזיות חיוביות והציגה צמיחה של 50% בהכנסות מתחום הענן. רוב האנליסטים ממליצים על מניית ג'יי פרוג ב"קנייה" ומחיר היעד הממוצע גבוה ב-7% מהנוכחי.

אלביט מערכות: בזכות הגאות הביטחונית

הגאות בשוק הביטחוני ושורה של זכיות בחוזי ענק בינלאומיים, הקפיצו את מניית אלביט ב-125% והענקית הביטחונית נסחרת כעת בשווי שיא של 26.9 מיליארד דולר (הישראלית השנייה בגודלה בוול סטריט, אחרי טבע).

אלביט, בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס הציגה ברבעון השלישי שיא בצבר ההזמנות שעלה ל-25.2 מיליארד דולר והמשיכה לדווח על חוזים גדולים, כולל עסקה אסטרטגית ב-2.3 מיליארד דולר עם לקוחה מסתורית, שלפי דיווחים היא איחוד האמירויות.

ואלו הן המניות הגרועות ביותר ב-2025:

רי: עלולה להימחק מהמסחר

חברת האוטוטק Ree , בניהולו של המייסד המשותף דניאל בראל, סיפקה למשקיעים אכזבות רבות מאז שהפכה לציבורית ב-2021 בכלל והשנה בפרט. החברה החלה להיסחר בשנת השיא של ה-SPAC לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר וכעת, אחרי נפילה של 91% ב-2025, נסחרת בשווי של 22 מיליון דולר.

החברה דיווחה על ספק מהותי לגבי יכולתה להמשיך כ"עסק חי" ועל הפסקה זמנית של הייצור לצורך הפחתת עלויות, ובהמשך פיטרה כמחצית מעובדיה. לפני מספר חודשים קיבלה אזהרה שמחיר המניה שלה נמוך מ-1 דולר, ויש לה עד סוף החודש הנוכחי לתקן זאת, על מנת שלא להימחק ממסחר.

אאוטבריין: תזרים שלילי מפעילות

חברת האדטק Teads (לשעבר אאוטבריין) הייתה אמורה להיות במקום אחר היום: בתחילת השנה היא השלימה את רכישת Teads ב-900 מיליון דולר, כשהיא עצמה נסחרה ב-300 מיליון דולר. אבל השילוב בין החברות לא ייצר את התוצאה המצופה וכיום החברה הממוזגת נסחרת בשווי של 70 מיליון דולר בלבד.

מתחילת השנה המניה נפלה ב-90%, כאשר החולשה מגיעה על רקע תוצאות כספיות מאכזבות ובפרט תזרים שלילי מפעילות. החברה בניהולו של דיוויד קוסטמן אף הודיעה לאחרונה על פיטורי 180 עובדים.

גאוזי: צרות צרורות בצרפת

מניית גאוזי נפלה השנה ב-90% לשווי של 19 מיליון דולר, שנה וחצי אחרי שהונפקה בשווי 319 מיליון דולר. החברה, בניהולו של המייסד המשותף אייל פסו, מפתחת טכנולוגיה לשליטה על מעבר אור דרך זכוכית ("זכוכית חכמה").

גאוזי סובלת מצרות בצרפת שכנראה מקרינות על כלל פעילותה. לפני חודש היא הודיעה שבית משפט שם הורה לפתוח הליכי חדלות פירעון לחברות בנות שלה במדינה, והיא מערערת על כך. עם זאת, ההליך הקשה עליה להשלים עסקת מימון. לאחרונה הודיעה החברה על גיוס של 12 מיליון דולר, בדיסקאונט על מחיר השוק.