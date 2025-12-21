אחרי שבוע תנודתי, המסחר בוול סטריט ננעל בסוף השבוע בעליות שערים, לאחר פרסום נתוני אינפלציה נמוכים מהצפוי בארה"ב, שחיזקו את הציפיות להמשך הורדות ריבית בשנה הבאה. לכך, הצטרפו דוחות חזקים של יצרנית השבבים מיקרון, שהניקו רוח גבית למניות הבינה המלאכותית. בסיכום שבוע מדד ה-S&P500 עלה ב-0.1%, הנאסד"ק עלה ב-0.5%, ואילו הדאו-ג'ונס ירד ב-0.7%.

אלה המניות הישראליות (והקשורות לישראל) שבלטו במסחר:

רכבת ההרים של נאבן

מניית נאבן הישראלית סיימה שבוע תנודתי במיוחד, עם עלייה של כ-10% במהלך יום המסחר האחרון בוול סטריט (ו'). החברה, שהונפקה לפני כחודש וחצי פרסמה בתחילת השבוע החולף דוחות כספיים ראשוניים, בהן הציגה צמיחה בהכנסות לצד מעבר לרווח נקי מתואם. אלא שלצד הדוחות הודיעה החברה על עזיבה מפתיעה של סמנכ"לית הכספים, איימי בוט, אחרי כשנה וחצי בתפקיד - מה שהביא לצניחה של כ-14% במחיר המניה.

עם זאת, במהלך הימים שלאחר מכן הצליחה מניית החברה להתאושש ואף עקפה את המחיר בו נסחרה בתחילת השבוע (טרם הפיטורים). כעת, משנראה שהמשקיעים שמו מאחוריהם את עזיבת הסמנכ"לית מניית החברה נסחרת לפי שווי של כ-3.6 מיליארד דולר, נמוך בכ-40% משוויה בהנפקה לפני כחודש וחצי (6.2).

במבט קדימה, האנליסטים שמסקרים את המניה העניקו לה המלצת קנייה במחיר יעד ממוצע של כ-25.1 דולר, המשקף אפסייד של כ-66% על שער המניה הנוכחי. עם זאת, בבנק ההשקעות ג'פריס הורידו בתחילת השבוע לאחר פרסום הדוחות את מחיר היעד שלהם ל-20 דולר (פרמיה של 32% על המחיר הנוכחי), תוך שמירה על המלצת "קנייה".

בג'פריס ציינו כי החברה עקפה את התחזיות בהכנסות וברווחיות התפעולית, וכי דברי ההנהלה היו מעודדים. גם התחזית לרבעון הרביעי עקפה לדבריהם את תחזית הקונצנזוס ומשאירה מקום לאפסייד. ברקע, את הרבעון השלישי של השנה סיימה נאבן עם צמיחה של 29% בהכנסות לכ-195 מיליון דולר. בשורה התחתונה, עברה נאבן להציג רווח נקי (Non-GAAP) של 9.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של 13.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הצלילה של גאוזי נמשכת

הסנטימנט השלילי של מניית חברת הזכוכית החכמה גאוזי נמשך. בסוף השבוע ירדה מניית החברה ב-17.5%, תוך שהיא משלימה נפילה של כמעט 90% מאז תחילת השנה לשווי של כ-21 מיליון דולר. הירידה האחרונה במחיר המניה מגיעה על אף שהחברה לא דיווחה על אירוע מהותי, אך כאמור ממשיכה את הסנטימנט השלילי במניה מתחילת השנה.

מאחורי הירידה עומד בין היתר חוסר היכולת של החברה להציג רווחים לצד ירידה בהכנסות. בנוסף, בחודש שעבר דיווחה החברה, כי בית המשפט המסחרי בליון, צרפת, הורה על פתיחת הליכי חדלות פירעון במדינה בנוגע לשלוש חברות בנות של גאוזי. בעקבות זאת, גאוזי דחתה ברגע האחרון את פרסום הדוחות הכספיים שלה, מה שהוסיף לחששות של המשקיעים.

במחצית הראשונה הכנסות החברה הסתכמו ב-42.4 מיליון דולר, ירידה של 13.7% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. במקביל, גאוזי צמצמה את ההפסד הנקי שלה ב-40.8% והוא הסתכם ב-21.5 מיליון דולר. לפי התחזית שנמסרה באותה העת, החברה צופה הכנסות של 130-140 מיליון דולר השנה - צמיחה של 30%, ומצפה להציג EBITDA חיובי .

גאוזי, שהוקמה בשנת 2009 על-ידי המנכ"ל אייל פסו ומנהל הטכנולוגיה הראשי אדריאן לופר, פיתחה טכנולוגיה ייחודית שמאפשרת לשלוט במעבר אור דרך זכוכית ("זכוכית חכמה"), ובמקביל היא מפתחת גם מערכות עזר לנהגי רכב מסחרי. החברה הונפקה ב-2024 בנאסד"ק לפי שווי של 319 מיליון דולר. מחיר המניה בהנפקה היה 17 דולר, כלומר מאז המניה נחלשה בכ-93% .

עסקת הענק של פאלו אלטו

חברת הסייבר פאלו אלטו דיווחה על הסכם ענק עם גוגל בהיקף כולל של עשרות מיליארדי דולרים. במסגרתו, הרחיבה חברת הסייבר את עבודתה עם גוגל קלאוד, במה שצפוי להפוך להסכם הגדול ביותר של חברת הבת של ענקית הטכנולוגיה בתחום שירותי האבטחה. אף אחת מהחברות אמנם לא פרסמה פרטים על היקף העסקה, אך בסוכנות הידיעות רויטרס דווח, כי שוויה מוערך בכ-10 מיליארד דולר והיא תתפרס על פני מספר שנים.

נשיא פאלו אלטו, בי. ג'יי. ג'נקינס, אמר שחלק מההשקעה יתמוך בפתרונות חדשים מבוססי בינה מלאכותית. מנהל המכירות הראשי של גוגל קלאוד, מאט רנר, אמר כי בינה מלאכותית הגבירה את הצורך באבטחה. ברקע, החששות מפני איומי סייבר מצד תוקפים העושים שימוש בבינה מלאכותית.

לצורך כך, הצטיידו שתי החברות בעת האחרונה בשתי חברות סייבר ישראליות שנודעו לחזק את היכולות שלהן בתחום. כך, במהלך חודש מרץ האחרון הודיעה גוגל על רכישת חברת הסייבר הישראלית Wiz תמורת 32 מיליארד דולר, במה שצפוי להפוך לאקזיט הגדול ביותר בתולדות ישראל. כמה חודשים לאחר מכן, הודיעה פאלו אלטו, שנוסדה על ידי ניר צוק הישראלי, על רכישת סייבר ארק המקומית.

בינתיים, מניית פאלו אלטו נסחרת לפי שווי של כ-130 מיליארד דולר, עלייה של כ-2% ביחס לתחילת השנה. במבט קדימה מתוך 55 אנליסטים שמסקרים את המניה 41 מחיקים בהמלצת קנייה, עם מחיר יעד ממוצע של כ-225 דולר למניה, המשקף אפסייד של כ-21% על שער הסגירה של המניה בסוף השבוע.