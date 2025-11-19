הצרות של גאוזי: בכיר לשעבר תובע את החברה והמניה ממשיכה לצלול

האם הקשיים של גאוזי זולגים מצרפת גם לישראל? החברה, שפיתחה טכנולוגיה לשליטה על מעבר אור דרך זכוכית ("זכוכית חכמה"), הודיעה בשבוע שעבר שבית משפט בצרפת הורה על פתיחת הליכי חדלות פירעון בנוגע לשלוש חברות בנות שלה - צעד שהחברה מתנגדת לו נחרצות והודיעה שתערער עליו. בינתיים, היא נאלצה לדחות את פרסום הדוחות הכספיים והמניה שלה צנחה בימים האחרונים ב־41% משקפת לחברה שווי של 44 מיליון דולר - תשואה שלילית של 86% מאז ההנפקה אשתקד .

במייל שנשלח לאחרונה לעובדים על-ידי המנכ"ל אייל פסו והגיע לידי גלובס, נכתב כי "בשבועות האחרונים היינו בתהליך מתקדם מאוד (למעשה חתמנו) של מימון גישור בהיקף של 15 מיליון דולר", אולם בעקבות פתיחת התהליך בצרפת, זה לא התאפשר "ולכן החלטנו למשוך מקו האשראי העומד לרשותנו", ועל-ידי כך לשלם את המשכורות לעובדים וההפרשות הסוציאליות .

עוד מתברר, שעובד בכיר בחברה הגיש נגדה לאחרונה תביעה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (בת ים), בסכום של כחצי מיליון שקל, באמצעות עו"ד חגי פוסניק, בשל טענה לאי תשלום שכר, הפרשי הפקדות לפנסיה ולקרן השתלמות ועוד. לפי כתב התביעה, הבכיר עזב את תפקידו כסמנכ"ל בשל הפגיעה בזכויותיו (הלנת שכר, אי תשלום בונוס ועיכובים בהפקדות לקרנות). לפי התביעה, "במהלך סוף חודש יוני 2025, התובע, נוכח תפקידו הבכיר בנתבעת (גאוזי), הבין ונחשף לכך כי הנתבעת מצויה בתקופה של 'בעיות כלכליות' בכל הקשור לתזרים הפיננסי שלה, וחובות כבדים, ועל כן, נכנסה למצב של חסכון והשקעת משאבים רבים בניסיון לקבלת כספים ממשקיעים ומלווים שונים לשם תפקודה".

חוב של 53 מיליון דולר

כאמור בעקבות האירועים בצרפת, גאוזי דחתה את פרסום הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי, שהיו אמורים להתפרסם ביום שישי שעבר, ועוד לא עדכנה מתי הם יתפרסמו.

נכון לסוף הרבעון השני, החברה דיווחה שיש לה נזילות של 36.2 מיליון דולר - מתוכם הרוב, 35 מיליון דולר - קו אשראי לא מנוצל, והיתרה בסך 1.2 מיליון דולר במזומן. זאת מול חוב של 53 מיליון דולר, מתוך זה 9.2 מיליון דולר לטווח קצר .

בדוחות הרבעון השני גאוזי ציינה שלאחר הרבעון היא הרחיבה מימון חוב מבנק מזרחי טפחות בסך 5 מיליון דולר נוספים. במחצית הראשונה של השנה גאוזי רשמה תזרים שלילי של 3.9 מיליון דולר מפעילות .

גאוזי הונפקה לראשונה בנאסד"ק בשנה שעברה כשגייסה 75 מיליון דולר לפי שווי של 319 מיליון דולר. מדובר בהנפקה המשמעותית ביותר של חברה ישראלית בוול סטריט אשתקד.

החברה הוקמה ב־2009 על־ידי המנכ"ל אייל פסו ומנהל הטכנולוגיה הראשי אדריאן לופר. "זו נקודת אור כשחברה ישראלית, בזמן מלחמה, מנפיקה בנאסד"ק בתקופה ששוק ההון האמריקאי מאוד בררן", אומר אז המנכ"ל פסו בראיון לגלובס. "זה אומר משהו על האופי הישראלי, על החברה, על העובדים והטכנולוגיה, וזה נותן לנו ביטחון שנצליח לעבור כל מכשול ".

גאוזי מעסיקה מעל 700 עובדים באתרי ייצור בישראל, צרפת, גרמניה וארה"ב, ויש לה לקוחות גדולים ושיתופי פעולה עם שמות מוכרים ובהם בואינג, מרצדס ופרארי.

הדיווח משבוע שעבר על פתיחת ההליכים בצרפת כנגד חברות בנות הפילה את מניית גאוזי בשיעורים דו-ספרתיים במחזורי מסחר גבוהים מהממוצע בימים שישי ושני, והיא התאוששה חלקית ביום שלישי .

המנכ"ל פסו מסר בתחילת השבוע כי "במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות, גאוזי השקיעה מעל 50 מיליון דולר בעובדים, בנכסים ובתפעול בצרפת. אנו חולקים באופן מהותי על החלטת ביהמ"ש, שאינה מוצדקת לדעתנו, ומתכננים לערער בהקדם האפשרי. גאוזי החלה מיד לעבוד עם המנהלים שמונו על-ידי בית המשפט במטרה לפתור את הנושא, תוך הבטחת המשכיות עסקית עבור העובדים, הלקוחות וכל בעלי העניין הנוספים".

במחצית הראשונה של 2025 גאוזי רשמה ירידה של 13.7% בהכנסות והן הסתכמו ב-42.4 מיליון דולר. במקביל, גאוזי צמצמה את ההפסד הנקי שלה ב-40% והוא הסתכם ב-21.5 מיליון דולר לפי כללי GAAP.

ה -EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בגובה 14.1 מיליון דולר, לעומת סכום שלילי של 8.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה. לפי התחזית שהחברה מסרה, המחצית השנייה הייתה אמורה להיות משופרת משום שב-2025 הצפי היה להכנסות של 130-140 מיליון דולר - צמיחה של 30%, לצד EBITDA מתואם חיובי.

לא התקבלה תגובה מגאוזי.