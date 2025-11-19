המערכת הבנקאית בישראל ממשיכה להציג רווחי שיא ולחלק דיבידנדים עצומים לבעלי המניות. בנק לאומי, הפירמה הגדולה בת"א במונחי שווי שוק (מעל 100 מיליארד שקל), הפתיע לחיוב כשדיווח ביום ג' על צמיחה בשיעור דו-ספרתי בשורת הרווח הנקי ברבעון השלישי ל־2.7 מיליארד שקל (משקף תשואה על ההון של 16.3%).

לצד זאת הודיע כי יחלק דיבידנד חסר תקדים בהיקפו, בסך 2 מיליארד שקל. בנק מזרחי טפחות רשם ברבעון עלייה של 4% ברווח הנקי ל־1.5 מיליארד שקל (תשואה על ההון של 17.6%), ויחלק מחצית מהרווח.

למרות התוצאות הרבעוניות החזקות שהציגו ארבעה בנקים ביומיים האחרונים (כולל דיסקונט והבינלאומי), מדד הבנקים בת"א איבד כ־2% בימים ב' ו־ג'. זאת ככל הנראה על רקע ההערכות הגוברות כי בנק ישראל יפחית בקרוב את הריבית הגבוהה במשק, שמניבה להם רווחי עתק, כמו גם התקררות מדד המחירים לצרכן (שאליו צמודות חלק מההלוואות שמעמידים הבנקים). עדיין מדד הבנקים טיפס ביותר מ־60% מתחילת השנה.

באשר לדיבידנדים, לאומי מחלק 75% מהרווח הנקי הרבעוני שלו, וזאת בהתאם להקלות האחרונות של המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי. בנק ישראל התיר לבנקים לחלק דיבדנדים לפי מדיניותם (לרוב עד 50% מהרווח הנקי), ולהוסיף לכך מיתרות הרווחים העודפים שלהם (עד לסכום שיגיע ל־75% מהרווח בסך הכול). זאת כל עוד הם שומרים על יחסי הלימות ההון שנקבעו.

מנהל מחלקת המחקר של אי.בי.אי, לירן לובלין, אמר בתגובה לדוחות כי "קשה להתלונן על דוח עם תשואה להון גבוהה ודיבידנד של מעל לשני מיליארד שקל, אבל התכווצות המרווח הפיננסי היתה מעט גבוהה מהצפי שלנו, וזאת עוד לפני הורדת הריבית". לגבי מזרחי-טפחות ציין כי מדובר "בדוח טוב לרבעון, בהתאם להערכות המוקדמות שלנו. אם ננטרל את השפעת מתווה ההטבות והמס העודף הרי שהיינו מקבלים תשואה להון גבוהה מ-18% לרבעון".

מעל ל־5 מיליארד שקל יחולקו ברבעון

עד כה פרסמו ארבעה מחמשת הבנקים הגדולים (למעט הפועלים) את תוצאותיהם לרבעון שחלף. הרווח הנקי המצרפי שלהם הסתכם ב-5.9 מיליארד שקל, עלייה של 8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד - רווח שהיה מושג בעבר בשנה קלנדרית שלמה. בד בבד הבנקים חוזרים לחלק דיבידנד בקצב מואץ. ביחד חילקו ארבעת המדווחים עד כה כ-3.5 מיליארד שקל - עלייה של 71% בתוך שנה. הדיבידנד של בנק לאומי, בניהולו של חנן פרידמן, מהווה חלק הארי בסכום שחולק עד כה.

הבנק השני בגודלו במונחי שווי, הפועלים, צפוי לפרסם את תוצאותיו בחמישי הקרוב, כאשר האנליסטים מעריכים כי יציג רווח נקי של כ-2.8 מיליארד שקל, זאת הודות לרווחי מס חד פעמיים שעליהם הודיע ברבעון הקודם. ככל שזו תהיה התוצאה, חמשת הבנקים צפויים להציג רווח נקי של כ-8.7 מיליארד שקל. כאמור, בהתאם להקלות בנק ישראל, הפועלים יכול לחלק 50%-75% מהרווח הנקי, והמשמעות היא שחמשת הבנקים יחלקו בסך הכול כ 5.1-5.8 מיליארד שקל דיבידנד בגין הרבעון השלישי.

רווחי השיא של הבנקים נובעים כאמור מסביבת הריבית הגבוהה, וגם מאינפלציה בשיעור גבוה יחסית בקצב של 1.4% בתשעת החודשים הראשונים השנה, למול 1.5% בתקופה המקבילה.

מאחר ששני מדדי המחירים לצרכן האחרונים היו נמוכים ביחס לתחזיות, צפויה שחיקה ברווחיות ברבעון האחרון. ועדיין, חמשת הבנקים הגדולים עשויים לסכם את השנה ברווח נקי כולל של מעל ל-30 מיליארד שקל, יותר מרווחי השיא שהציגו ב-2024 (29.5 מיליארד שקל).

הפרשות נמוכות, אופטימיות זהירה

נתון מעודד נוסף בדוחות הבנקים הוא ההוצאות להפסדי אשראי: בלאומי הן צנחו ל-32 מיליון שקל, ירידה של 90% ביחס לרבעון מקביל, במזרחי-טפחות, בניהול משה לארי, צללו ב-66% ל-44 מיליון שקל. בסך הכול דיווחו ארבעת הבנקים על ירידה של 55% בהוצאות להפסדי אשראי. סיבה עיקרית היא צמצום בהפרשות הקבוצתיות שעליהן הורה בנק ישראל בתקופה המקבילה אשתקד.

לצד זאת, מצבם של קבלני הבנייה מתחיל להטריד חלק מהבנקאים. בשיחות שערכנו איתם עולה כי חלקם סבור כי הירידה בקצב מכירת הדירות החדשות מתחילת השנה, ועליית מלאי הדירות הלא מכורות, עלולות להכביד עליהם בהמשך.

באשר למשכנתאות: במזרחי טפחות, השחקן הגדול במערכת, מעריכים שהיקפן בכלל הענף השנה יחזור ל-100 מיליארד שקל, עלייה מול 2024 (94 מיליארד שקל) והתאוששות חדה מול 2023 (71 מיליארד שקל). מדובר בחזרה לרמות שמתקרבות לשנים 2021-2022, אז הגיע הענף לקצב של 120 מיליארד שקל.

חלק מהבנקאים מגלים אופטימיות זהירה: "מבחינת המשק אנחנו רואים שאחרי הפסקת האש בעזה, נרשמת התאוששות וצמיחה", אומר אחד מהם. "אנחנו מעריכים הפחתת ריבית על ידי בנק ישראל בסוף החודש, ורואים את האינפלציה מתחילה להתכנס ליעד הבנק.

"הפרמטרים הנוכחיים במשק יתמכו בעתיד בהתנעת יותר פרויקטי תשתיות, ואנחנו צופים יותר ביקוש לאשראי", הוא מוסיף. "גם רואים את הצריכה שעולה ומעריכים ריקברי חזק במשק. אנחנו מקדמים כיום את כל פרויקטי התשתיות שלנו בצפון ובדרום, היכן שיש צורך בשיקום מנזקי המלחמה".

תשואה להון: הגזר מהמפקח יעזור להמשך

הבנקים מציגים כולם תשואה על ההון בשיעור דו-ספרתי, אם כי אצל רובם (מלבד לאומי) נרשמה שחיקה בנתון ביחס לרבעון המקביל. הסיבה: הם הרוויחו "יותר מדי", והפיקוח הגביל אותם עד כה בחלוקת רווחים, שמקטינה הון ומגדילה את התשואה.

מזרחי-טפחות רשם תשואה על ההון של 17.6%, הנתון הגבוה מבין ארבעת הבנקים שדיווחו עד כה, אבל ברבעון המקביל השיג נתון טוב יותר (19%). הבינלאומי רשם תשואה של 16.2% מול 19.4% אשתקד.

כעת יכולים הבנקים לחלק כאמור חלק מעודפי ההון הגדולים, בהיקף של מיליארדי שקלים, שנצברו להם.