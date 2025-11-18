ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות "עדיין קיים פיחות עודף": האם השקל ימשיך להתחזק?
"עדיין קיים פיחות עודף": האם השקל ימשיך להתחזק?

מתחילת השנה התחזק השקל ב–11.4%, וביותר מ–2% בחודש האחרון • בעוד עשרה ימים צפוי בנק ישראל להוריד את הריבית, וייתכן כי הורדת הריבית הצפויה כבר מגולמת בשערי המטבע

בועז בן נון 06:10
השקל מול הדולר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת AdobeFirefly)
השקל מול הדולר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת AdobeFirefly)

כבר שלוש שנים וחצי שהשקל לא היה חזק כל כך מול הדולר, והזינוק השנתי שלו - מתחילת 2025 - הוא הגדול ביותר אי פעם. המטבע האמריקאי נסחר כעת בשער של 3.22 שקלים לדולר, ונשאלת השאלה האם הייסוף ימשך.

כשהחלה מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר 2023, פרמיית הסיכון של ישראל זינקה, הסוחרים דרשו פיצוי גבוה יותר על השקעה בישראל והשקל נחלש והגיע לשפל של יותר מ-4 שקלים לדולר. אך עם סיום המלחמה, נסיגת צה"ל והתקוות להסדרים מדיניים, נרשמת מגמת ירידה בפרמיית הסיכון. במקביל, חברת S&P העלתה החודש את דירוג האשראי של ישראל מ"שלילי" ל"יציב", וכל אלה חיזקו את השקל וגרמו לזרימת כספים זרים לישראל.

כך, מתחילת השנה התחזק השקל ב-11.4%, וביותר מ-2% בחודש האחרון. כדי למצוא שערים נמוכים יותר יש לחזור עד לסוף 2021 - תקופה שבה זרם לישראל מספר שיא של דולרים להשקעות בהייטק, ונקבע לדולר שער שפל של 3.1 שקלים.

"עשוי להגיע מתחת ל־3"

לפי בנק ישראל, על פי המתאם ההיסטורי בין שער השקל-דולר וביצועי הנאסד"ק, הוא אמור היה להיות בשער של 3 שקלים. בשבוע שעבר הציג נגיד בנק ישראל מצגת באירוע של איגוד קרנות הגידור, ובה הדגיש כי עדיין קיים "פיחות עודף" בשקל.

בעוד עשרה ימים (24 בנובמבר) צפוי בנק ישראל להוריד את הריבית, וייתכן כי הורדת הריבית הצפויה כבר מגולמת בשערי המטבע, ושאלה יושפעו מדבריו של הנגיד במועד הכרזת הריבית.

"בתרחישים המרכזיים אנו צופים דולר־שקל ברמה של 3-3.12 בסוף 2026, אך תיתכן תנודתיות לכל כיוון. הסיכון לשקל נובע באם יתממש תרחיש של החמרה ביטחונית מהותית, או מגמה מתמשכת של ירידה במניות בעולם.

"מאידך, באם יתממש תרחיש ביטחוני/גיאופוליטי אופטימי במיוחד, הדולר שקל עשוי אף לרדת מתחת לרמה של 3", כתב שמואל קצביאן, אסטרטג שווקים פיננסיים בבנק דיסקונט.

האם זה משנה בכלל? "כפי שהדגשנו לא פעם", אמר מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, "אין סיבה להתרגש מתנודות המט"ח. מי שיבחן את התנהגות הדולר־שקל בשלושת העשורים האחרונים ימצא באופן עקבי כי תוחלת התשואה השנתית במט"ח קרובה לאפס. מה שמייצר את הערך האמיתי בטווח הארוך הוא ביצועי שוקי המניות, לא תנודות המטבע".