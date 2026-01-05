חברת החשמל עומדת לגבות אלפי שקלים מבעלי גגות סולאריים בגין "עלויות מערכת" שלא נגבו בשנים האחרונות, על הצריכה העצמית של החשמל המיוצר על הגג. החיוב מבוסס על החלטה של רשות החשמל ממרץ 2022, שלא יושמה עד כה בשל עיכובים בפיתוח המערכות הנדרשות בחברת החשמל. כעת, חברת החשמל צפויה לגבות את התשלום רטרואקטיבית בעבור שנתיים, לאחר שהחלה לגבות את התשלומים החודשיים באוקטובר.

● 32 אלף חביות ביום: החברה הישראלית שמצאה נפט באוקיינוס האטלנטי

● פוטנציאל הנפט הלא-ממומש של ונצואלה יכול להתהפך לטובת ארה"ב

נכון לאוקטובר 2025 היו כ־35 אלף בעלי גגות סולאריים פרטיים. החיוב הרטרואקטיבי רלוונטי למי שהתקינו את הפאנלים שלהם החל משנת 2022.

גגות סולאריים נחשבים להשקעה משתלמת במיוחד, עם תשואה של כ־15% בשנה על עלויות התקנת המערכת (שמגיעה לעשרות אלפי שקלים). כל קוט"ש מיוצר מתוגמל במחיר נדיב במיוחד: 48 אגורות לקוט"ש (לעומת 7-20 אגורות לקוט"ש בשדה סולארי מסחרי קרקעי) ואף 54 אגורות לקוט"ש למי שגרים באזורים עירוניים. החל מדצמבר האחרון, גגות אלו אף הפכו לחובה בכל בית פרטי עם גודל גג מתאים שיקבל היתר בנייה.

חשמל שמיוצר מגגות סולאריים יכול להימכר לרשת החשמל או לשמש לצריכה עצמית בבית במקום קניית חשמל מהרשת. אולם, החשמל שנצרך עצמית לא מגיע בחינם, ועל פי התקנות יצרני החשמל הביתיים צריכים לשלם לחברת החשמל "עלויות ניהול מערכת" שעומדות היום על 9.09 אגורות על כל קוט"ש שנצרך. זאת כדי לממן שירותים שחברת החשמל נותנת ומאפשרים את הצריכה השוטפת, כמו איזון ביקושים ושמירה על תדר נכון של המערכת.

"העלויות לא שוקפו לי"

למרות שהחלטת הגבייה נקבעה כאמור לפני כמעט ארבע שנים, חברת החשמל לא גבתה אותם בפועל מאחר שנדרשה לפתח מערכות מחשוב שיאפשרו זאת. "הופתעתי מאוד לקבל את התשלום הזה", מספרת נעמי מהרצליה, ששילמה 181 שקל בעלויות המערכת החדשות (מתוך ייצור שהכניס לה 980 שקל, וחסך לה כ־1,400 שקל נוספים). לדבריה, העלויות האלה לא שוקפו לה על ידי החברה שהתקינה לה את הפאנלים הסולאריים, משום שבאותו הזמן הן לא נגבו בפועל.

לצד הסכומים החודשיים, חברת החשמל צפויה לדרוש תשלום בדיעבד של השנתיים האחרונות (המקסימום שמותר לה לגבות בדיעבד, על פי חוק). בחישוב פשטני לפי אותו תשלום דו־חודשי של 181 שקל ששילמה נעמי, הסכום בעבור שנתיים מגיע לקרוב ל־2,200 שקל. ואכן, תשלומים בגובה ארבע־ספרתי צפויים להגיע בקרוב לחלק מבעלי הגגות הסולאריים, כאשר אסמסים עם התראות כבר נשלחו אליהם. חברת החשמל תאפשר לפצל את החיוב ל־24 תשלומים.

חברת החשמל סירבה להרחיב מה גובה ההכנסה השנתית שהיא תקבל מתשלומים אלו, ומכאן גם כמה כסף היא הפסידה על הזמן שבו היא לא גבתה אותו בהתאם לרגולציה.

הערכה במקום נתון אמת

אחת הבעיות שנוצרות במסגרת התשלום החדש, נוגעת לכיצד מעריכים כמה מהחשמל המיוצר נצרך בפועל. זאת משום שבלי מונה ייצור, שאין לרוב היצרנים הביתיים ועלותו מגיעה לאלפי שקלים, צריכת החשמל מהמערכת המקומית נעשית "מאחורי המונה" ולא נרשמת במפורש בשום מקום.

לכן, חברת החשמל נדרשת למספר הנחות משמעותיות שלא תמיד תואמות את המציאות: לכל גג סולארי נקבעת כמות "ייצור נורמטיבי" שאותה הוא אמור לייצר לפי החודש בשנה. ההפרש בין כמות זו לבין הייצור בפועל הוא כמות החשמל שלכאורה נצרכה מקומית. בפועל, נעמי למשל מספרת שגודל הממיר שהותקן אצלה גדול מהנדרש, מה שלכאורה מחשב עבורה הספק גדול ממה שיש לה. בנוסף, חלק מהפאנלים הסולאריים לא מכוונים באופן אופטימלי, מה שלכאורה מוסיף עוד הספק למערכת - שלמעשה לא מנוצל במלואו. משום כך, היא אומרת, נגבה ממנה תשלום גבוה יותר ממה שאמור להיות.

גם חברות הגגות הסולאריים נרעשות מההחלטה. לדברי אדם קרומר, מנכ"ל GreenDays, חברה המשווה מחירים בין מתקינים שונים, לקוחות שלהם "הופתעו לגלות חיוב חדש בחשבון החשמל שלהם החל מאוקטובר 2025", כאשר לדבריו "הגבייה החלה בצורה פתאומית וללא הודעה מסודרת - לא על עצם הגבייה ולא על שיטת החישוב שלה. הגבייה אמנם מבוססת על החלטות ותחשיבים מסודרים, אך אלו לא פורסמו בצורה ברורה. חברות, ארגונים ועיתונאים בתחום קיבלו את המידע על השינוי מהשטח". עוד הוא אומר ש"התבשרנו בספר התעריפים המעודכן לינואר 2026 על תוספת של מעל 12% לתעריף זה".