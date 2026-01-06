רשות החשמל הורתה לחברת החשמל לעצור בינתיים את "עלויות המערכת" בדיעבד מבעלי הגגות הסולאריים, שהגיעו לאלפי שקלים, ולתחקר את האירוע. זאת בהמשך לחשיפת גלובס על התשלומים הדרמטיים שחברת החשמל החלה לגבות, כולל שנתיים בדיעבד, ארבע שנים לאחר שאלו נקבעו בהוראה של רשות החשמל. התחקיר צריך להיות מוגש לרשות החשמל תוך שבועיים.

כפי שחשפנו בגלובס, רשות החשמל הורתה ב-2022 לחברת החשמל לגבות "עלויות מערכת" על צריכת חשמל סולארי בייצור-עצמי. מדובר בחשמל שבעל הגג מייצר וצורך בעצמו והתשלום (שגובהו 9.09 אגורות לקוט"ש) נגבה כדי לממן שירותים שחברת החשמל נותנת ומאפשרת את הצריכה השוטפת, כמו איזון ביקושים ושמירה על תדר נכון של המערכת. אלא שבמשך כארבע שנים, חברת החשמל לא גבתה תשלום בשל עיכובים בפיתוח המערכת שאמורה לנהל זאת.

החל מחשבונות החשמל של אוקטובר 2025, בעלי הגגות הסולאריים החלו לשלם את העלויות הללו באופן שוטף. אלא שחברת החשמל לא הסתפקה בזה, והחלה לגבות את התשלומים הללו בדיעבד, שנתיים אחורה. זה פרק הזמן המקסימלי שמותר לה חוקית לגבות בדיעבד. היא החלה לשלוח מסרונים המתריעים על כך לבעלי הגגות, לקראת חשבונות החשמל שעלולים היו להגיע לאלפי שקלים.

אלא שכעת, רשות החשמל פרסמה הוראה לחברת החשמל שעליה לחדול מכך ולתחקר כיצד קרה שבמשך ארבע שנים התשלום לא נגבה. על פי מכתב של רשות החשמל לגרשון ברקוביץ, הסמנכ"ל והיועץ המשפטי של חברת החשמל "נבקש כי יתבצע תחקיר על-ידך באשר לאופן השתלשלות העניינים שהביאו לאי-גביית התעריף מהצרכנים במועד, ותחילת גבייתו רק לאחר כארבע שנים ממועד קבלת ההחלטה". הם אף מציבים דדליין ודורשים ש"התחקיר ומסקנותיו יושלמו ויוגשו אלינו בתוך שבועיים מהיום, קרי עד ליום 20.1.25". ובינתיים, "עד להכרעה של הרשות בסוגיה תושהה הגביה הרטרואקטיבית מן הצרכנים".

כך שטרם ברור איך ייגבה התשלום בדיעבד, אם בכלל, אבל לכל הפחות בשבועיים הקרובים תשלום זה לא ייגבה מהצרכנים, וחברת החשמל תצטרך להסביר במסגרת זמן זו איך קרה שלקח לה כמעט ארבע שנים לפתח מערכת שתאפשר לה לגבות תשלומים אלו מיצרני החשמל הביתיים.