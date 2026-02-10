תצלומי לווין חושפים: איראן חוסמת את הגישה למתקן באספהאן

דיווחים שוטפים

02:58 - תצלומי לוויין חושפים: איראן חוסמת את הגישה לאתר הגרעין באספהאן

איראן כיסתה את פתחי המנהרות באתר הגרעין באספהאן בעפר, כך עולה מתצלומי לוויין של המכון למדע ולביטחון בין-לאומי (ISIS). לפי התצלומים, הכניסות האמצעיות והדרומיות לאתר אינן ניתנות לזיהוי ומכוסות לחלוטין באדמה. נראה כי פתח המנהרה הצפוני ביותר, הכולל אמצעי הגנה פסיביים נוספים, ממולא גם הוא באדמה. כמו כן, לא נראית פעילות כלי רכב סביב שלוש הכניסות.

לפי המכון, מילוי של פתחי המנהרה יכול לסייע בבלימת תקיפה אווירית פוטנציאלית נגד האתר וגם להקשות על הגישה הקרקעית בבמקרה של פשיטה של כוחות מיוחדים לתפיסה או השמדה של האורניום מועשר ברמה גבוהה - שעשוי להיות מאוחסן בפנים.

02:11 - בכיר בבית הלבן אמר ל-N12 כי הנשיא טראמפ מתנגד לסיפוח הגדה המערבית על ידי ישראל. "יציבות בגדה המערבית שומרת על ביטחונה של ישראל ועולה בקנה אחד עם מטרת הממשל הזה להשיג שלום באזור", אמר הבכיר בבית בלבן, בתגובה להחלטת הקבינט מוקדם יותר השבוע שכללה צעדים להרחבת השליטה הישראלית בגדה המערבית

00:12 - היערכות לקראת תקיפה? ארה"ב מזרימה עוד כוחות, ומתרגלת הפעלת להקי תקיפה גדולים

6 מטוסי F-35 ו-3 מטוסי תדלוק נוספים בדרך למזה"ת. היום ימריא נתניהו לפגישה עם טראמפ, בישראל מגדירים אותה "הרת גורל". הערכה: שינוי בטהראן אפשרי, היכולת לבצע שינוי - על ידי תקיפה אווירית ש"תיתן גב" למפגינים. ככל שהמו"מ נמשך, ארה"ב ובעלות בריתה נערכות באופן טוב יותר לקראת פעולה אפשרית. לכתבה המלאה

00:05 - סנאטור המקורב לטראמפ נגד שר החוץ הטורקי: "אם אתם בעד המשטר הרצחני בטהראן - אתם חיים באשליות"

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם תוקף בחריפות את מצרים, טורקיה וקטאר: "הרצון שלכם לשמר את הסטטוס-קוו ולהתעלם מהדרישות הצודקות של העם האיראני הוא, לדעתי, חריגה חמורה מהאינטרסים של הביטחון הלאומי האמריקאי, וגם חורג מגבולות ההגינות האנושית הבסיסית".

הסנאטור שנחשב מקורב לטראמפ, ואף שיחק עימו בשבת האחרונה גולף, כתב בציוץ ברשת X: "אם אתם חושבים לרגע שהשארת האייתוללה ומשטרו הרצחני בשלטון היא רעיון טוב, אחרי כל ההתקוממות וההתנגדות מצד העם האיראני - אתם חיים בעולם של אשליות".

גראהם חתם: "הנשיא טראמפ אמר: 'המשיכו להפגין, העזרה בדרך'. הוא יהיה בצד הנכון של ההיסטוריה. אני מאמין שהוא אדם שעומד במילתו".

23:03 - ממשלת בריטניה מגנה את שורת החלטות הקבינט הישראלי להרחיב את הסמכות הישראלית ביו"ש: קוראים לישראל לבטל את ההחלטות הללו באופן מיידי

פורסם לראשונה ב-N12