מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% בחודש אוקטובר 2025 בהשוואה לחודש ספטמבר 2025. בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.5%.

הדולר מתחזק אחרי פרסום הנתונים, ונסחר מעל 3.24 שקלים.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות שעלו ב-3.9%, הלבשה והנעלה שעלה ב-3.0%, מזון שעלה ב-1.4%, תחבורה ותקשורת שעלה ב-0.9%, בריאות שעלה ב-0.5%, תחזוקת הדירה שעלה ב-0.4% ושכר דירה שעלה ב-0.3%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור שירד ב-1.7% ושירותי דיור בבעלות הדיירים שירד ב-0.9%.

מדד תשומות הבנייה ממשיך לעלות

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש אוקטובר 2025 ב-0.1% והגיע ל-100.5 נקודות לעומת 100.4 נקודות בחודש קודם. מתחילת השנה עלה מדד זה ב-4.3%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.2%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2025 לעומת אוקטובר 2024) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.0% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.2% וחומרים ומוצרים ב-2.0%.

מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש אוקטובר 2025 ב-0.1%.

מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי אבן לחיפוי חיצוני (ב-2.2%), רשתות וכלובים ומוצרים למרחב מוגן (ב- 1.3% כל אחד) ועץ לבנייה (ב-0.9%). לעומת זאת, עלו מחירי אביזרים ומוליכים לאינסטלציית חשמל (ב-1.1%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.5% בחודש אוקטובר 2025.

מחירי הדירות ירדו ב-0.3%

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט - ספטמבר 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי - אוגוסט 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.3%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.5%), צפון (0.3%), חיפה (1.2%-), מרכז (0.9%-), תל אביב (0.1%-) ודרום (0.3%-). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט - ספטמבר 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט - ספטמבר 2024 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-0.5%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: צפון (7.4%), ירושלים (6.3%), דרום (2.3%) וחיפה (1.7%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות מרכז (2.8%) ותל-אביב (1.6%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-0.5%.

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.5% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.5%.

איך המדד ישפיע על החלטת הריבית?

יוני פנינג, אסטרטג ראשי במזרחי טפחות, התייחס למדד: "סעיף הטיסות ממשיך להבליט את עונתיות החגים החיובית, כאשר הוא רושם עלייה ראויה לציון של 2.7%. ה-0.13% שהסעיף הזה תרם הם הרבה מתוך העלייה המשמעותית במדד החודש. גם סעיפי ההלבשה וההנעלה בולטים עם העלייה החודשית המהותית. אבל במקרה הזה ראוי להזכיר שאוקטובר הוא החודש החיובי ביותר מבחינה עונתית, בסעיף הזה, עם כניסת אופנת החורף למדד. ובמובן הזה, מדובר סך הכל בתוצאה מתונה על רקע השקל המתחזק ומחירי השילוח הימי המתמתנים, מאשר סעיף אינפלציוני באמת. מנגד, מחירי הדיור ראויים מאוד לציון, כאשר התנודה המנוגדת בסעיפי השכירות ובסעיף "שירותי דיור בבעלות הדיירים" מסמנת קו מתון ביחס למגמה, שניתן היה לזהות כבר במדד ספטמבר".

"עוד בשבועות האחרונים, המשכנו לראות את בנק ישראל דורש ראיות נוספות להתייצבות המשק בתקופה של לאחר המלחמה. במובן הזה, הנתון היום הוא מדד ראשון המטיל אור על חוסר הוודאות של הפסקת האש הנוכחית". להערכת פנינג, הנתון היום תומך בהורדת ריבית בהחלטת הבאה ב-24 בנובמבר. "בזהירות המתבקשת, המדד הנוכחי כנראה יותיר אותנו בסביבות הסתברות של כ-90% להורדת ריבית על ידי בנק ישראל בעוד עשרה ימים. מעבר לזה, עולה פה כמובן השאלה לגבי המשך העקום. הציפיות לעוד שנה, לדוג', חצו בימים האחרונים כלפי מטה ריבית גלומה של 3.5% על ידי בנק ישראל. מצד אחד, זה דיי שונה מהרוח האמורה שנושבת מבנק ישראל. מצד שני, אם הריבית כן תרד באחוז בשנה הקרובה, עולה השאלה איך ייראה שאר העקום המקומי".