בנק דיסקונט רשם רווח נקי של 1.13 מיליארד שקל בסיכום הרבעון השלישי של השנה. מדובר בנתון דומה (ירידה קלה של 0.4%) ביחס לרווח הנקי שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. הבנק בניהולו של אבי לוי נמצא בהליכי מכירת שליטתו (72%) בחברת כרטיסי האשראי כאל ואף פתח במהלך חשבונאי להגדרת הפעילות שלה בהתאם בדוחות. בנטרול רכיבים מסוימים, בעיקר המס המיוחד שהוטל על הבנקים וההפרשות שנבעו בשל השינוי בכאל, הרווח הנקי (המתואם) עלה ב-4.2% ביחס לשנה שעברה והסתכם ב-1.24 מיליארד שקל.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשם דיסקונט רווח נקי של 3.28 מיליארד שקל, עלייה של 1.6% ביחס לתקופה המקבילה. בנטרול ההשפעות שהוזכרו הוא עלה ב-6.6% ל-3.6 מיליארד שקל. הבנק צפוי לחלק דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי שלו בגין הרבעון השלישי, זאת בהתאם למדיניות שהתיר המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי בשנה שעברה.

האשראי לציבור, נטו שהעמיד בנק דיסקונט, גדל ביחס לסוף השנה שעברה בשיעור של 7.2% והסתכם ב-287 מיליארד שקל. בתוך שנה זינק בשיעור כמעט דו ספרתי של 9.1%. ביחס לסוף השנה שעברה, האשראי לעסקים גדולים עלה ב-13.4%, האשראי לעסקים בינוניים ירד ב-4.3%, האשראי לעסקים קטנים וזעירים עלה ב-5.1%, האשראי לדיור (משכנתאות) עלה ב-6.3%, והאשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור עלה ב-4.6%.

התשואה להון שרשם בנק דיסקונט ברבעון השלישי עמדה על 13.7%, וזו שחיקה ביחס לנתון של 14.9% ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול הרכיבים שהוזכרו קודם, התשואה להון עמדה על 15.1%. במקרה של דיסקונט, קבוצת בנקאות מגוונת יחסית לבנקים הגדולים האחרים, נהוג לבחון גם את התשואה להון מפעילות בנקאית בישראל, קרי פעילות בנק דיסקונט ומרכנתיל בארץ. זו עמדה ברבעון השלישי של השנה על 14.3% לעומת 17.6% ברבעון המקביל אשתקד.

מנכ"ל הבנק לוי, ציין כי "תוצאות הרבעון הנוכחי משקפות צמיחת אשראי יפה באזורי המיקוד, לצד ירידה בהוצאות השכר, בהתאמה לתוכנית האסטרטגית הרב שנתית. במהלך הרבעון, בהמשך לתהליך מוצלח שניהלנו, חתמנו על הסכם למכירת כאל לקבוצת 'יוניון -הראל'. השלמת תהליך המכירה, בכפוף לאישורים הנדרשים, תאפשר לנו לנצל את עודפי ההון להרחבת הפעילות".

דיסקונט עשוי להרוויח כמעט 600 מיליון שקל

דיסקונט נמצא כאמור בהליך למכירת מניותיו (72%) בחברת כאל. לפני כחודשיים, רגע לפני כניסת חגי תשרי, חתם הבנק על הסכם למכירת המניות לקבוצת יוניון-הראל. שבה נכללת יוניון השקעות של משפחת ג'ורג' חורש וחברת הביטוח הראל . בהתאם להסכם ישולם לבנק סכום שעשוי לגלם לכאל שווי כולל של 4 מיליארד שקל, בכפוף בעמידתה בתנאים מסוימים.

מדוחות הרבעון השלישי עולה, כי עם השלמת העסקה שעשויה להגיע בעוד חודשים ארוכים ויידרש בה אישור של הרגולטורים לרבות רשות התחרות, הבנק מעריך כי הוא צפוי לרשום רווח שנאמד בסך של כ-450 מיליון שקל, לאחר השפעת המס. אם תעמוד כאל ביעדים שהוגדרו לה בעסקה, הבנק ירשום רווח הון נוסף של 125 מיליון שקל. כלומר בסיכומו של דבר מדובר ברווח של כ-575 מיליון שקל. הבנק ציין כי השלמת העסקה, תגדיל את הלימות ההון של הבנק ותאפשר לו להרחיב את הפעילות הבנקאית ובפרט, בתחום האשראי. לא ידוע עדיין אם יוחלט על חלוקת דיבידנד מיוחד לבעלי מניות הבנק שהינו ללא גרעין שליטה.

סך כל ההכנסות של בנק דיסקונט הסתכם ברבעון שחלף ב-3.52 מיליארד שקל, עלייה מתונה של 1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות ב-10.3 מיליארד שקל, עליה של 2.9% בתוך שנה.

במונחי יחס היעילות של הבנק, דיסקונט רושם יחס שהינו נמוך פחות יעיל (גבוה יותר) לבנקים הגדולים האחרים. ברבעון השלישי של השנה עמד על 44% זו הרעה ביחס ליחס של 43.9% ברבעון המקביל אשתקד. גם יחס היעילות מפעילות בנקאית בישראל (דיסקונט ומרכנתיל) עמד ברבעון השלישי של השנה על 42.6% הרעה למול 40.5% ברבעון המקביל אשתקד. בבנק ציינו עם זאת כי נמשכת מגמת הירידה בהוצאות השכר וברבעון הנוכחי נרשמה ירידה בשיעור של 3.9% ביחס לרבעון הקודם.