ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות פלאפון חתמה על מזכר עקרונות לרכישת הוט מובייל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בזק

תמורת 2.1 מיליארד שקל: פלאפון חתמה על מזכר עקרונות לרכישת הוט מובייל

פלאפון והוט חתמו על מזכר עקרונות בלתי מחייב על רכישת 100% ממניות הוט מובייל • כעת יעמדו לצדדים עד 60 יום להגיע להסכמות סופיות • השלמת העסקה דרושה אישור מצד רשות התחרות ומשרד התקשורת

שירות גלובס 07:26
משרדי פלאפון / צילום: Shutterstock, Roman Yanushevsky
משרדי פלאפון / צילום: Shutterstock, Roman Yanushevsky

קבוצת בזק דיווחה הלילה לבורסה, כי פלאפון והוט חתמו על מזכר עקרונות בלתי מחייב בעניין רכישת מלוא הבעלות בחברת הוט מובייל על ידי פלאפון.

ניתוח | השבבים, האופציות ושער הדולר: ההשקעות של שיאניות התשואה בגמל
מכשיר ההשקעה של המיליונרים מוצע עכשיו לכולם, אבל האם הוא מתאים לכם?

״המזכר כולל מתווה להתקדמות במשא ומתן לקראת חתימת הסכם רכישה מחייב, כפוף לקיום בדיקות נאותות, לגיבוש הסכמות מסחריות ומשפטיות בין הצדדים, ולהוראות דיני התחרות. בהתאם למזכר העקרונות, פלאפון תרכוש מהוט את מלוא הבעלות בהוט מובייל, תמורת סכום של כ-2.1 מיליארד ש"ח במזומן, בכפוף להתאמות״.

מזכר העקרונות העניק לפלאפון בלעדיות לתקופה של 45 בניהול משא ומתן והשלמת הבדיקות הנדרשות. תקופה זו ניתנת להארכה ב-15 יום נוספים. השלמת העסקה לאחר מכן תהיה תלויה באישור דירקטוריון החברות ובאישורם של משרד התקשורת ורשות התחרות.

ע"פ הערכות, הוט מובייל, מחזיקה בנתח שוק של כ־15% משוק הסלולר בישראל.

פלאפון, שהגישה לפני ארבעה חודשים הצעת רכישה ראשונית של 2 מיליארד שקל להוט מובייל, העלתה בשבוע שעבר את ההצעה ל־2.1 מיליארד שקל והציבה דד ליין לבעלת השליטה בהוט, קבוצת אלטיס של איש העסקים פטריק דרהי, לקבל החלטה עד תחילת השבוע הנוכחי. זאת, לאחר שבין הצדדים כבר התקיימו מגעים מאז ההצעה הקודמת.

אל המשחק הצטרפה גם קבוצה בראשות גיל שרון, מי שהיה בעבר יו"ר בזק, לצד משקיעים מוסדיים מישראל. הקבוצה הציעה סכום של 1.4 מיליארד שקל לרכישת הוט מובייל.