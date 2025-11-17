קבוצת בזק דיווחה הלילה לבורסה, כי פלאפון והוט חתמו על מזכר עקרונות בלתי מחייב בעניין רכישת מלוא הבעלות בחברת הוט מובייל על ידי פלאפון.

● ניתוח | השבבים, האופציות ושער הדולר: ההשקעות של שיאניות התשואה בגמל

● מכשיר ההשקעה של המיליונרים מוצע עכשיו לכולם, אבל האם הוא מתאים לכם?

״המזכר כולל מתווה להתקדמות במשא ומתן לקראת חתימת הסכם רכישה מחייב, כפוף לקיום בדיקות נאותות, לגיבוש הסכמות מסחריות ומשפטיות בין הצדדים, ולהוראות דיני התחרות. בהתאם למזכר העקרונות, פלאפון תרכוש מהוט את מלוא הבעלות בהוט מובייל, תמורת סכום של כ-2.1 מיליארד ש"ח במזומן, בכפוף להתאמות״.

מזכר העקרונות העניק לפלאפון בלעדיות לתקופה של 45 בניהול משא ומתן והשלמת הבדיקות הנדרשות. תקופה זו ניתנת להארכה ב-15 יום נוספים. השלמת העסקה לאחר מכן תהיה תלויה באישור דירקטוריון החברות ובאישורם של משרד התקשורת ורשות התחרות.

ע"פ הערכות, הוט מובייל, מחזיקה בנתח שוק של כ־15% משוק הסלולר בישראל.

פלאפון, שהגישה לפני ארבעה חודשים הצעת רכישה ראשונית של 2 מיליארד שקל להוט מובייל, העלתה בשבוע שעבר את ההצעה ל־2.1 מיליארד שקל והציבה דד ליין לבעלת השליטה בהוט, קבוצת אלטיס של איש העסקים פטריק דרהי, לקבל החלטה עד תחילת השבוע הנוכחי. זאת, לאחר שבין הצדדים כבר התקיימו מגעים מאז ההצעה הקודמת.

אל המשחק הצטרפה גם קבוצה בראשות גיל שרון, מי שהיה בעבר יו"ר בזק, לצד משקיעים מוסדיים מישראל. הקבוצה הציעה סכום של 1.4 מיליארד שקל לרכישת הוט מובייל.