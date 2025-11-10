קבוצה של גופים מוסדיים שבראשותה עומד יו"ר בזק לשעבר, גיל שרון, בוחנת השתלטות על חברת הוט מובייל לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל. הקבוצה הגישה הצעה ראשונית לא מחייבת לבנק ההשקעות רוטשילד, שמנהל את מכירת חברת הוט ששייכת לחברת אלטיס של איש העסקים פטריק דרהי. ההצעה שהגישה קבוצת שרון איננה עבור הוט, אלא על חברת-הבת הסלולרית שלה, הוט מובייל.

● על המדף: עד כמה פטריק דרהי מעוניין לוותר על חברת התקשורת הוט?

● הקפיצה את מניות הסלולר: מדוע פלאפון מוכנה לשלם כל-כך הרבה על הוט מובייל?

מדובר בהצעה לא מחויבת, וככל הידוע לבנק רוטשילד הוגשו הצעות נוספות שאינן מחייבות. ההצעה של הקבוצה בראשותו של שרון היא ככל הנראה בעלת הסיכויים הטובים לאישורי הרגולציה, קרי משרד התקשורת ורשות התחרות. ההצעה של פלאפון (ששייכת לבזק) לרכוש את הוט מובייל, בסכום שהוערך בעבר בכ-2 מיליארד שקל, נמצאת על השולחן, אך סיכויי השלמת עסקה זו פחותים.

בקבוצה שמוביל שרון - אחד מבכירי ענף התקשורת המקומי ובעל ניסיון עשיר בניהול חברות סלולר שניהל את חברת פלאפון וגולן טלקום בעברו - נמצאות חברת הביטוח מנורה מבטחים, מור גמל ופנסיה, לאומי פרטנרס והראל. אחד המוסדיים אמר כי יש עניין ברכישת הוט מובייל, אך מדובר בהצעה שאינה מחייבת כאמור בשלב הזה, כך שמוקדם עדיין להעריך את הסיכויים להתממשותה.

פרק זמן של 10 חודשים

גורם בשוק סבור כי הסיכוי להפרדת הוט מובייל מהליך מכירת הוט עצמה הוא טוב, שכן בשוק הצטבר ניסיון עשיר ברכישה ומינוף עסקיהן של חברות סלולר. לפי הערכתו, בנק רוטשילד עשוי להקים בהמשך חדר מידע ייעודי להוט מובייל, ואז להתחיל לקבל הצעות מחייבות בגינה. כל התהליך הזה עשוי לקחת בין ארבעה לחמישה חודשים, ואז ככל שייבחר הגוף שירכוש את הוט מובייל, מדובר בעוד חצי שנה של מגעים לקבלת אישור משרד התקשורת. כלומר מדובר בפרק זמן של 10 חודשים עד שנדע מי יוכל לרכוש בפועל את חברת הסלולר.

הסיבה למכירת הוט מובייל נוגעת לעומס החובות הגדול של חברת אלטיס של דרהי המחזיקה בהוט. לאלטיס יש חובות של כ-10 מיליארד אירו, והיא בוחנת דרכים להקטנת המינוף.

בישראל חברות הסלולר נחשבות לסחורה לוהטת, כאשר בעבר השתלטה על גולן טלקום חברת אלקטרה צריכה, ומכרה אותה במהלך מהיר יחסית לסלקום ב-700 מיליון שקל תוך רישום רווח של כ-350 מיליון שקל. מי שניהל את גולן טלקום הוא גיל שרון, שכאמור כעת בוחן את רכישת הוט מובייל.