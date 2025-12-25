בדומה לזמן תדלוק: הטעינה האולטרה-מהירה של הרכבים החשמליים

מספר יבואנים ויצרני רכב נערכים לפרוס בישראל ב-2026 רשתות של טעינה אולטרה-מהירה לרכב חשמלי, שיקצרו את זמן הטעינה לפרק זמן דומה לזה של תדלוק מכל של רכב בנזין בתחנת דלק. העמדות מיועדות לתמוך בדגמים חדשים של רכב חשמלי, שיגיעו לישראל בהדרגה החל מהשנה הבאה.

העמדות מהדור החדש מתוכננות לתמוך בקצבי טעינה תיאורטיים של 500 קילוואט עד 1 מגוואט, בכפוף לתשתיות החשמל שבהן הן מוצבות. לשם השוואה, קצב הטעינה הטיפוסי של רוב דגמי הרכב החשמלי החדשים שנמכרים כיום בישראל נע בין כ-120 ל-200 קילוואט, למעט דגמים בודדים, בעיקר מפלח היוקרה, שתומכים בקצב של עד כ-350 קילוואט, פלוס מינוס.

בענף הרכב מעריכים כי העמדות החדשות יוכלו להוסיף טווח נסיעה של 300-400 ק"מ ויותר בתוך דקות ספורות, מה שיעניק תנופה משמעותית לחדירת כלי הרכב החשמליים לישראל בטווח הארוך. זאת בהנחה, שתשתית החשמל הישראלית תאפשר זאת.

הפיילוט של טסלה

החברה הראשונה שכבר מבצעת פיילוט מתקדם בטכנולוגיה הזו בישראל היא טסלה , שהחלה להציב ברבעון הראשון של השנה עמדות "סופרצ'ארג'ר" מדור חדש, שמכונה V4. על פי נתונים עדכניים, טסלה כבר הציבה עמדות כאלה בשלוש תחנות טעינה שלה במרחב ירושלים, עם כ-12 שקעי טעינה לכל מטען V4.

העמדות של טסלה מצוידות במערכות קירור מתקדמות, ומאפשרות לתמוך בטעינה בקצב של עד 500 קילוואט, כפול מהקצב של עמדות הדור הנוכחי. הן מתוכננות לשדרוג עתידי לקצב טעינה של עד כ-1 מגוואט, שנועד לתמוך בטעינה של המשאית החשמלית של טסלה, כאשר זו תגיע לישראל.

נוסף על כך מתוכננות עמדות הטעינה של הדור החדש לתמוך בטעינה של כלי רכב חשמליים של מותגים אחרים, ולשם כך הן מצוידות במתקן מובנה לסליקת כרטיסי אשראי. לפיכך, מעריכים בענף, טסלה עשויה להפוך את פעילות הטעינה שלה בישראל למוקד הכנסות ולא רק לתמיכה בכלי הרכב שלה.

עם זאת, מהנתונים עולה כי כרגע פועלות עמדות ה-V4 שנמצאות בישראל בקצב של עד 250 קילוואט בלבד, ככל הנראה בשל מגבלות רשת החשמל.

גם XPENG הסינית החלה לבצע בישראל ניסויי היתכנות לפריסת רשת הטעינה האולטרה-מהירה העצמאית שלה, עם עמדות שתומכות בקצב טעינה תיאורטי של עד 800 קילוואט. עמדה ראשונה כזו כבר פועלת בישראל במסגרת פיילוט, במתקן של קבוצת פריזבי, יבואנית XPENG, במעוין שורק.

כלי רכב חשמליים חדשים של XPENG צפויים לתמוך בקצב הטעינה הזה בשלהי 2026, אולם בשלב הראשון ניתן להשתמש בעמדות הקיימות כדי לטעון בו-זמנית שני כלי רכב בקצב של עד 400 קילוואט כל אחד.

עדיין לא ברור האם עמדות הטעינה יוצבו בישראל במסגרת רשת נפרדת וממותגת של היצרנית, כפי שקורה באירופה ובסין, או שיוטמעו במערך של חברת הטעינה ג'ינרג'י, שבשליטתה של פריזבי.

עמדות BYD בישראל?

גם שלמה מוטורס, יבואנית BYD, בוחנת להציב בישראל את עמדות הטעינה האולטרה-מהירות של היצרנית הסינית, עם קצב טעינה תיאורטי של עד 1 מגוואט. עמדות כאלו כבר פועלות כיום בסין, ובימים אלה הן מוצבות גם במדינות שונות באירופה. הן מסוגלות להוסיף לסוללות טווח של 450-500 ק"מ בתוך כחמש דקות.

דגמי הרכב הראשונים של היצרנית שיתמכו בקצבי טעינה כאלה באירופה הם רכבי מותג הפרימיום DENZA של BYD, שצפויים להגיע לישראל ולאירופה בחודשים הקרובים.

את הרשימה חותם המותג ZEEKR של קבוצת ג'ילי, שגם הוא צפוי לפרוס באירופה בחודשים הקרובים רשת טעינה ממותגת ואולטרה-מהירה, עם מטענים בקצב של 800 קילוואט עד 1 מגוואט.

חלק מהדגמים של המותג, דוגמת זיקר 7X, תוכננו מראש לקבל שדרוג לקצב טעינה כזה, והוא יהפוך לסטנדרט ברוב דגמי הדור הבא של זיקר. הפריסה של העמדות החדשות של זיקר בישראל ממתינה לסיום התקינה האירופית של העמדות.

ההיצע מתרחב: MG משיקה בישראל שני דגמי קרוס-אובר בתמחור אגרסיבי

קבוצת לובינסקי ממשיכה להרחיב את היצע המותג MG מבית SAIC הסינית, והשבוע נוספו שני דגמי קרוס-אובר חשמליים, שפונים למרכז השוק ומציעים בתמחור אגרסיבי.

הראשון הוא הקרוס-אובר "המשפחתי" MG S5, שאורכו 4.47 מ', גובהו 1.62 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.73 מ'. הוא מצויד במנוע בודד בהספק 170 כ"ס ובסוללה של 64 קילוואט-שעה עם טווח נסיעה של עד 425 ק"מ. רמת האבזור מקיפה וכוללת בין השאר ריפוד עור מלאכותי, מושבים קדמיים חשמליים, דלת אחורית חשמלית, חלון גג פנורמי עם כיסוי חשמלי ועוד. המחיר כ-149 אלף שקל.

MG S6 / צילום: יח''צ

השני הוא האח הגדול והיוקרתי יותר בסדרה, MG S6. אורכו 4.7 מ', גובהו 1.66 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.83 מ'. נפח תא המטען כ-493 ליטר.

ה-MG S6 משווק בישראל בשתי תצורות הנעה. גרסת הבסיס מצוידת במנוע אחורי בודד בהספק 245 כ"ס ובסוללה של 77 קילוואט-שעה עם טווח של עד 530 ק"מ. הדגם הבכיר מצויד בשני מנועים בהספק משולב של 350 כ"ס, ובטווח של עד 485 ק"מ עם אותה סוללה. האבזור התקני מקיף וכולל חלון גג פנורמי, חישוקי 20 אינץ', דלת אחורית חשמלית, ריפוד עור ועוד. מחיר גרסת הבסיס עומד על כ-179 אלף שקל ואילו גרסת הביצועים עולה 189 אלף שקל. לשתיהן אחריות לשבע שנים ושמונה שנים על הסוללה.

רשות התחרות צפויה לפרסם בקרוב שורה של חוות דעת על חידוש רישיונות ליבוא רכב

רשות התחרות צפויה לפרסם בשבועות הקרובים עוד שמונה עד עשר חוות דעת הנוגעות לחידוש רישיונות יבוא לרכב, ולבקשות למתן יבוא רישיונות למותגים חדשים, שהגישו יבואני רכב. זאת נוסף על שתי חוות דעה שכבר הוגשו. כך מדווחים בענף הרכב.

הרשות מנהלת כיום הליך ההתייעצות מזורז מול משרד התחבורה בנושא הריכוזיות, ולאחרונה קיבלו מספר יבואנים גדולים ארכה קצובה בזמן לחידוש רישיון היבוא למותגים מסוימים. הארכה צפויה לפקוע בינואר, אלא אם תוארך בכפוף לשימועים שנערכים כיום לאותם יבואנים במשרד התחבורה.

מיכל כהן, הממונה על התחרות / צילום: אביגיל פפרינו-באר

במקביל מעריכים בענף, כי משרד התחבורה צפוי להתחיל בבדיקה בנושא השלכות הריכוזיות שנובעת מבעלות צולבת של יבואניות רכב גדולות על חברות ליסינג גדולות, ולהיפך.

הכוונה בעיקר ליבואניות שמחזיקות בנתח שוק גדול, ובמקביל בחברות ליסינג עם היקף רכבים משמעותי. המלצה ברוח זו כלולה בדוח של הוועדה הבין-משרדית לבחינת הריכוזיות בשוק הרכב, אשר טרם פורסם.