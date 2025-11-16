זה זמן מה שמתנהל מאבק בין חברות על הוט מובייל, והוא יגיע להכרעה בקרוב. חברת הסלולר הוט טלקום, שנמצאת על המדף, זוכה לעניין מצד מספר רוכשים אפשריים, ובראשם המתחרה פלאפון, לפי שווי נדיב למדי. גורמים אחרים שמצביעים על התאוששות התחום הם שיפור ברווחיות החברות, הודות לייעול ולהגדלת הכנסות ממנויים, ואף משקיעים זרים שחוזרים להתעניין. בד בבד זינקו מניות התקשורת בבורסה בשיעורים דו־ספרתיים מתחילת השנה, אחרי עליות גם במחצית השנייה של 2024. בסה"כ מאז שפל השנתיים האחרונות עלו מניות בזק, פרטנר וסלקום ב־149%, 169% ו־224% בהתאמה.

בתוך כך, לראשונה זה 14 שנים, מחירי מוצרי התקשורת עולים. רוב המחירים במשק נוטים לעלות לאורך זמן, מה שמייצר אינפלציה. אך מאז רפורמת הסלולר, שהצניחה את המחירים ביותר מ־10% בשנה, המחירים ממשיכים לרדת בכל שנה. מחיר האינטרנט הסלולרי בישראל נחשב לזול בעולם. אך קצב הירידה מאט, ובאוקטובר האחרון נרשמה עליה קלה ביחס לאוקטובר בשנה שעברה. כך לפי נתוני הלמ"ס. המחיר האבסולוטי עדיין נחשב זול מאוד בצורה יוצאת דופן בהשוואה ליוקר המחיה בישראל.

אם לא די בכך, בשבוע שעבר אישר רה"מ מהלך שיאפשר לבעלי השליטה בבזק - קרן סרצ'לייט ודוד פורר (באמצעות ביקום) - לרדת מהחזקה מינימלית של 15% בחברה. המשמעות: בזק עשויה להפוך לחברה ללא גרעין שליטה. במקרה כזה יוכלו סרצ'לייט ופורר ליהנות מאקזיט משמעותי.

"שוק התקשורת מתעשת", מסביר לירן לובלין, מנהל מחלקת המחקר באי.בי.אי. "ראינו שנים של תחרות אגרסיבית שהוציאה שחקנים מהשוק". הוא מוסיף כי "הסכם פרטנר עם yes, המוריד מפרטנר נטל פעילות שהפסידה, מוסיף לרוח הגבית. גם ירידה בהיקפי השקעות תורמת לתזרים קדימה - סלקום ייצרה תזרים ממכירת מיזם הסיבים; הרגיעה בלחימה וחזרת הטיסות הן גורם אחר שמחזיר הכנסות משירותי נדידה. אלו וקטורים חיוביים שנותנים עוד אוויר לשווי החברות".

המאבק הגדול על הוט מובייל מתחמם

ע"פ הערכות, הוט מובייל, שמחזיקה בנתח שוק של כ־15% משוק הסלולר בישראל, עשויה להימכר בעקבות אילוצים מצד בעלת השליטה בה אלטיס, של איש העסקים פטריק דרהי. קבוצת אלטיס ממונפת וכחלק מהרצון להפחית חובות, קבוצת התקשורת הוט שבבעלותה הונחה על המדף, אם כי נראה שעיקר העניין מרוכז בפעילות הסלולר שלה (הוט מובייל).

המתחרה פלאפון, שהגישה לפני ארבעה חודשים הצעת רכישה ראשונית של 2 מיליארד שקל להוט מובייל, העלתה בשבוע שעבר את ההצעה ל־2.1 מיליארד שקל והציבה לאלטיס דד־ליין עד יום א' השבוע, לאחר שבין הצדדים כבר התקיימו מגעים מאז ההצעה הקודמת. ע"פ ההערכות הצדדים קרובים להסכמה. אל המשחק הצטרפה גם קבוצה בראשות גיל שרון, מי שהיה בעבר יו"ר בזק, לצד משקיעים מוסדיים מישראל. הקבוצה הציעה סכום של 1.4 מיליארד שקל לרכישת הוט מובייל.

"יש שני סוגי משקיעים פוטנציאליים שרצים אחרי הוט מובייל ואפשר לראות את הפערים בהצעות", אומר לובלין. "על המאבק מתחרים שחקנים מחוץ לשוק לצד שחקנים כמו פלאפון ופרטנר. האחרונה הציעה לרכוש רק את הלקוחות העסקיים, אבל בהגדרה המחיר שהיא תציע יהיה גבוה יותר ממה שיציע מישהו אחר על הלקוחות האלה, כי לפרטנר יש רשת. יש לה מנוף תפעולי של ביזנס שכבר עובד".

השאלה הגדולה, וההשפעה על הצרכנים

שאלה נוספת שעל הפרק, היא אם משרד התקשורת ורשות התחרות, כמו גם בעלי הוט, יסכימו למכור את הוט מובייל בנפרד. לפי ההערכות בשוק, יהיה קשה יותר לאשר עסקה שבה פלאפון רוכשת מתחרה, לעומת עסקה שבה הרוכש הוא לא מתחרה ישיר.

מה תהיה השפעת רכישת הוט מובייל על השוק? נראה שלצרכן זו תהיה בשורה פחות חיובית מאשר למשקיעים ולבעלי השליטה, משום שהוט נחשבת לשחקנית שמציעה מחירים נמוכים למדי, והוצאתה מהתחרות תוכל להוביל לעליית מחירים.

זוהי בשורה חיובית לחברות ולבעלי השליטה, שראו התייצבות במחירים בשנים האחרונות אחרי שנים של תחרות. למשל, ההכנסה החודשית הממוצעת ממנוי סלולר בפלאפון עלתה ברבעון השלישי בשני שקלים, ומנכ"ל החברה ציין שמדובר בנתון שיא של שש שנים. פרטנר וסלקום עוד לא פרסמו דוחות לרבעון השלישי.

"אחרי כמה שנים רעות המשקיעים התחילו לראות התאוששות בתוצאות התפעוליות של חברות התקשורת ובמחירים בשוק", מציין לובלין. "עד לפני שנה השוק היה סקפטי לגבי יכולת החברות לשגשג שוב. השנה האחרונה הוכיחה שהמצב משתנה: יש ירידה בהשקעות, החברות מחלקות דיבידנדים ורמת הסיכון יורדת, בטח בתפיסת המוסדיים. רואים משקיעים חיצוניים ופנימיים שמוכנים להשקיע סכומים לא מבוטלים בהוט מובייל, וזה שם חותמת על רמות השווי".

האישור הגיע, וסרצ'לייט נערכת לצאת מבזק

ההתאוששות בשוק התקשורת מתבטאת כאמור גם במחירי המניות, ובעלי השליטה מרוויחים יפה "על הנייר". למשל, את השליטה בבזק רכשו פורר וקרן סרצ'לייט בסוף 2019 באמצעות החברה האם ביקום דרך הסדר חוב בחסות ביהמ"ש. בעקבות העלייה במניית בזק לשווי חברה של 18 מיליארד שקל, נסחרת כיום ביקום בשווי של מעל ל־2.5 מיליארד שקל, והרווח "על הנייר" לבעלי השליטה מגיע כבר כמעט ל־1.4 מיליארד שקל.

גם בסלקום ובפרטנר בעלי השליטה יכולים להיות מרוצים. בפרטנר, קבוצת אמפיסה בראשות שלמה רודב והמנכ"ל אבי גבאי נכנסו להשקעה בחברה ב־2022, כששילמו 960 מיליון שקל עבור מניות השליטה מידי כונס הנכסים. פרטנר חזרה השנה לחלק דיבידנד. כיום בעלי השליטה מחזיקים מניות בשווי של מעל ל־1.5 מיליארד שקל - כך שהרווח "על הנייר" עומד כעת על כ־635 מיליון שקל.

בסלקום, קרן פורטיסימו בראשות יובל כהן רכשה בשנה שעברה את מניות השליטה מדסק"ש בכ־936 מיליון שקל. מאז היא מכרה חלק קטן מהחזקותיה ובידיה היום מניות בשווי של למעלה מ־2 מיליארד שקל - רווח "על הנייר" של 1.2 מיליארד שקל.

לסיכום, אומר לובלין מאי.בי.אי, מדובר בסקטור שעושה קאמבק: "כמו מזון - תקשורת היא מוצר הכרחי. לפני שנה המכפילים היו על פניו מאוד נמוכים ואטרקטיביים, אבל היה סיכון. ברגע שהסיכון ירד, השוק מוכן לתת מכפילים גבוהים יותר".