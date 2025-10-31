תמורת 520 מיליון שקל: סלקום מוכרת את חלקה במיזם הסיבים IBC

סלקום משלימה היום (ו') את עסקת המכירה של מיזם הסיבים IBC (אנלימיטד) לידי קבוצה של הפניקס ומור בית השקעות. זאת, יחד עם הוט וקרן תש"י, שמוכרות גם הן את אחזקותיהן. חברת החשמל, שהסיבים עוברים דרך תשתיותיה, תישאר באחזקותיה בחברה.

במסגרת העסקה, סלקום תקבל 520 מיליון שקל, ובכך תרשום רווח נאה לעומת עלות ההשקעה של 121 מיליון שקלים. סלקום מחזיקה 23.3% מזכויות ההון בחברה. בכך, סלקום תוכל לצמצם את היקף החוב נטו שלה, שבסוף הרבעון הראשון עמד על כ-1.6 מיליארד שקל. זאת, לאחר שהיא אושרה בידי רשות התחרות, משרד התקשורת והגורמים המממנים של IBC.

על פי הודעת סלקום, "כתוצאה מהשלמת העסקה, הרווח לפני מס הצפוי לנבוע לחברה, שעיקרו רווח הון הצפוי להיות מוכר ברבעון הרביעי לשנת 2025, הינו בסך של כ- 400 מיליון ש"ח". עוד הם מזכירים שסלקום פרסמה "את התוצאות הכספיות לרבעון ה-2 של שנת 2025, בהן דיווחה על הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון, 64 מיליון שקל. עוד ציינה כי בשנה החולפת, הקטינה את החוב של החברה ב-266 מיליון שקל. בנוסף, הודיעה חברת מעלות S&P כי היא מעלה את דירוגה של סלקום ל-ilAA- הגבוה ביותר ב-13 השנים האחרונות".

מיזם הסיבים IBC, בו סלקום נכנסה להשקעה ב-2019, פורס תשתית סיבים אופטיים ברחבי הארץ, והם מיועדים לשימוש בעיקר ללקוחות פרטיים. המיזם הוא אחד משני גורמים בארץ הפורסים סיבים, לצד בזק.

במקביל למכירת חלקה, סלקום מתכננת להמשיך בהליך התביעה שהגישה לאחרונה כנגד IBC, בעקבות מחלוקת על מחויבות סלקום לרכוש שירות מהחברה - סלקום טוענת שמחויבותה היא לרכוש שירות מ-15% מהקווים עד לחיבור 2 מיליון משקי בית, יעד שכבר הושג, ולא מעבר לכך. במילים אחרות, לפי התביעה, הרכישה של הפניקס-מור מבוססת על מצג שווא בנוגע למחויבותה של סלקום.

מהצד השני, מי שקונה את חלקה של סלקום זו קבוצת משקיעים מוסדיים בראשות הפניקס, מור גמל ופנסיה וקרן נוי, יחד עם משקיעים נוספים. בתוך כך, גיל שרון, לשעבר יו"ר בזק ואחד המנהלים הבולטים והמוערכים בענף התקשורת בישראל, יכהן כיו"ר IBC: "נמשיך להוות תחרות לבזק בתחום הסיבים האופטיים המהירים לטובת הציבור הישראלי", אמר.