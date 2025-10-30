הסטארט־אפ הישראלי שזכה בתחרות היוקרתית של סמסונג

1 טכנולוגיה

כ-400 סטארט-אפים ניגשו לתחרות שערכה ענקית הטכנולוגיה סמסונג (Financial C-Lab Outside) במטרה לקדם חדשנות פיננסית - ובין הארבעה שנבחרו נמנה סייברייט הישראלי. החברה, שהקים ניר פרי המשמש גם כמנכ"ל (בתמונה עם נציגי סמסונג), זכתה בקטגוריית אינשורטק על פיתוח פלטפורמת AI לחיזוי נזקי קטסטרופות סייבר, ניהול סיכוני סייבר וחיתום ביטוח.

כחלק מהזכייה תוצג הטכנולוגיה של החברה בביתן של סמסונג בתערוכת הענק CES בלאס וגאס, ובהמשך תשתמש סמסונג במוצר החברה למטרות ביטוח, IOT ועוד.

"הזכייה בתחרות של סמסונג היא כבוד גדול", אומר פרי. "בחרו בנו מתוך מאות חברות מדהימות, וזה מעיד על היכולות של טכנולוגיית ה-AI שבנינו לחיזוי נזקי סייבר. מדובר במרכיב חיוני בהתמודדות עם מתקפות סייבר ההולכות ומתגברות לארגונים, ואנו רואים בכך הוכחה לכך שהגישה שלנו, המבוססת על ניתוח מתקדם של חשיפות בזמן אמת, נותנת מענה אמיתי לצרכים של חברות ברחבי העולם. השילוב בין יכולות ה-AI שלנו לבין תשתיות וטכנולוגיות של תאגידים גלובליים כמו סמסונג מובילים לדור חדש של פתרונות חכמים לניהול סיכוני סייבר וביטוח. עבורנו, הזכייה היא גם הזדמנות לשיתופי פעולה נוספים".

2 אמנות

אירוע פתיחת העונה של קבוצת הרכישה "כאן ועכשיו" של מוזיאון ישראל התקיים על גג ביתה של רות חשין בתל אביב, בהשתתפות מנהלת מוזיאון ישראל סוזן לנדאו ומנהלת אגודת הידידים וקבוצת הרכישה לאה רוטשטיין. למחרת המריאו חברי הקבוצה לפריז, שם ביקרו ביריד האמנות Art Basel Paris (בתמונה). בין המשתתפים בסיור בפריז: תמרה ונחומי חרל"פ, ענת ובני פדני, דניאלה ווסלר ועירית תאומים.

אירוע פתיחת העונה של קבוצת הרכישה ''כאן ועכשיו'' של מוזיאון ישראל / צילום: מוזיאון ישראל

3 ישראל מתגייסת

לאחר השנתיים הקשות שעברו על ישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה משיקה פורום סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מהמלחמה וחוו ירידה דרמטית בפעילות. הפורום יספק ייעוץ פיננסי, כלים לשיווק והכוונה משפטית, לצד חיבורים עסקיים ומפגשים בהנחיית בכירים בכלכלה הישראלית.

יוסי אלקובי, נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה / צילום: דני שביט

לדברי יוסי אלקובי, נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה, "העסקים הקטנים והבינוניים הם הלב הפועם של הכלכלה הישראלית. אחרי חודשים ארוכים של אי ודאות, אנחנו כאן כדי לוודא שאף בעל עסק לא נשאר לבד".

4 מינויים חדשים

רעות יהודה גולן ובועז מוריס מונו לשותפים בקרן ההון-סיכון קומרה קפיטל. הקרן מנהלת כמיליארד דולר, ומשקיעה בסטארט-אפים ישראלים בשלבי צמיחה.

רעות יהודה גולן ובועז מוריס / צילום: קומרה קפיטל

יהונתן נסים מונה למנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, שבבעלות התאחדות הקבלנים וההסתדרות הכללית. בשנים האחרונות את ניהל את ארגון בוני ירושלים.

רן ורד מונה לסמנכ"ל הכספים של סימילרווב. בתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל הכספים של לושה.