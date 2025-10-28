מעל 200 משתתפים הגיעו לכנס "מנצחים על העתיד הפיננסי", שנערך בסטוקו בתל אביב ועסק בכלים ומהלכים למיקסום חסכונות והשקעות, ובמגמות המובילות בשוק.
לאורחים הוגש יין מיקב רמון, מיזם חקלאי חברתי הממוקם במצפה רמון, וכן חולק שוקולד המיוצר לפי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שייסד את השוקולד קפה במועצה האזורית אשכול ונרצח ב-7 באוקטובר בקיבוץ רעים.
ביציאה חולקו עציצי סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה, הפועלת בשיתוף עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה; וכן גרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף פעולה יהודי-ערבי בגליל.
רן עוז, רונן גל ועמית אגסי
אייל גרין וארז גולן
יאיר קפלן ואורית ארד כ''ץ
רוני גמזו
רונית אשד לוי
יין של יקב רמון
הסוקולנטים והגרביים שחולקו באירוע
